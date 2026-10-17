Chính thức: Mua bán vàng từ 5 triệu đồng không được dùng tiền mặt

Nghị định 390/2026/NĐ-CP hiệu lực từ ngày 16/10 quy định giao dịch mua, bán vàng có giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên phải thanh toán bằng phương tiện không dùng tiền mặt.

Ngưỡng giá trị giao dịch phải thanh toán không dùng tiền mặt đã giảm từ 20 triệu đồng xuống còn 5 triệu đồng trong ngày. Ảnh: Việt Linh.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành Nghị định số 390/2026/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 232/2025/NĐ-CP.

Đáng chú ý, tại khoản 10 Điều 4, quy định mới nêu rõ việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên phải thực hiện bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt.

Như vậy, ngưỡng giá trị giao dịch trong ngày phải thanh toán không dùng tiền mặt đã giảm từ 20 triệu đồng theo Nghị định 232/2025/NĐ-CP xuống còn 5 triệu đồng. Quy định mới có hiệu lực thi hành từ ngày 16/10.

Bên cạnh đó, Nghị định 390/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi một số nội dung liên quan đến xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu và trách nhiệm quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Cụ thể, doanh nghiệp có đăng ký hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ và có hợp đồng gia công với nước ngoài được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để thực hiện hợp đồng và xuất khẩu sản phẩm gia công, với điều kiện nhu cầu nhập khẩu phù hợp với hợp đồng đã ký.

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu hàng năm căn cứ vào năng lực sản xuất, tình hình thực hiện hợp đồng gia công hoặc hợp đồng xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ và báo cáo xuất khẩu của năm trước, nếu có.

Doanh nghiệp phải được thành lập theo pháp luật Việt Nam, có đăng ký hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ và nhu cầu nhập khẩu phù hợp với hợp đồng.

Nghị định cũng quy định việc xuất khẩu, nhập khẩu một số loại vàng, gồm vàng nguyên liệu dạng bột, dung dịch, vảy hàn, muối vàng, dây, ống; vàng trang sức bán thành phẩm và vàng dùng làm nguyên liệu sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị y tế, dụng cụ y tế, được thực hiện theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, pháp luật về hải quan và quy định chuyên ngành liên quan.

Về quản lý, Ngân hàng Nhà nước thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, mua bán vàng miếng; xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu và việc chấp hành quy định về cấp phép, hạn mức, báo cáo.

Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp xây dựng, công bố tiêu chuẩn quốc gia về vàng trang sức, mỹ nghệ và vàng miếng; kiểm tra, quản lý đo lường, chất lượng các loại vàng theo quy định.

Đáng chú ý, nghị định mới đã bãi bỏ các quy định về sản xuất, gia công và mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP. Theo đó, giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ do Ngân hàng Nhà nước cấp trước ngày 16/10 không còn là điều kiện để tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động này.

Các giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vàng, giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm và hạn mức xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu đã được cấp hoặc xác định trước ngày 16/10 tiếp tục được thực hiện theo nội dung, thời hạn ghi trên giấy phép, hạn mức, trừ trường hợp bị điều chỉnh hoặc thu hồi theo quy định.