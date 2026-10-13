Hơn 600 triệu cổ phiếu PNJ đã được sang tay, ai 'nhảy vào' bắt đáy?

Trong hơn 3 tháng cổ phiếu PNJ mất 69% thị giá, hơn 602 triệu đơn vị được khớp lệnh, tương đương 118% lượng cổ phiếu lưu hành.

Cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận đang trải qua một trong những giai đoạn biến động mạnh nhất trên thị trường chứng khoán khi thị giá lao dốc gần 70% chỉ trong hơn 3 tháng. Tuy nhiên, trái ngược với đà giảm sâu của giá cổ phiếu, thanh khoản mã này lại liên tục tăng vọt, với hàng trăm triệu đơn vị được sang tay.

Theo báo cáo chuyên đề tháng 10 của Chứng khoán Vietcap, từ ngày 3/7 đến 9/10, tổng khối lượng khớp lệnh cổ phiếu PNJ đạt 602,6 triệu đơn vị, tương đương 118% lượng cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, nhà đầu tư trong nước đóng vai trò chủ đạo trong các giao dịch này với 425,6 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, chiếm 71% tổng khối lượng. Nhà đầu tư nước ngoài chỉ chiếm 29%, tương ứng khoảng 177 triệu cổ phiếu.

Như vậy, bình quân cứ 10 cổ phiếu PNJ được khớp lệnh trong giai đoạn này, có khoảng 7 cổ phiếu thuộc giao dịch của nhà đầu tư trong nước.

Diễn biến này càng đáng chú ý khi giá PNJ đã giảm tới 69% từ mức đóng cửa ngày 2/7 đến phiên 9/10, trong bối cảnh doanh nghiệp liên tiếp đối mặt với những thông tin bất lợi liên quan đến hoạt động kinh doanh, chính sách mua lại kim cương và kế hoạch tài chính.

Nhà đầu tư nội chiếm ưu thế

Thống kê của Vietcap cho thấy thanh khoản PNJ tăng mạnh trong nhiều phiên xuất hiện thông tin bất lợi.

Ngày 8/7, cổ phiếu PNJ ghi nhận 26,6 triệu đơn vị khớp lệnh, trong đó nhà đầu tư trong nước chiếm tới 81% khối lượng. Đến phiên 24/7, thanh khoản tiếp tục tăng lên 41,6 triệu cổ phiếu, với tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nội đạt 75,7%.

Sau giai đoạn giao dịch trầm lắng hơn trong tháng 8 và phần lớn tháng 9, thanh khoản PNJ bất ngờ bùng nổ trở lại vào đầu tháng 10.

Đáng chú ý nhất là phiên 2/10, khi 77,3 triệu cổ phiếu PNJ được khớp lệnh, tương đương hơn 15% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Trong đó, nhà đầu tư trong nước chiếm 59,3% khối lượng, còn khối ngoại chiếm 40,7%. Cổ phiếu PNJ giảm 6,9% trong phiên này.

Nhà đầu tư trong nước chiếm 71% khối lượng khớp lệnh PNJ trong 3 tháng qua. Ảnh: Vietcap.

Đến ngày 7/10, PNJ tiếp tục ghi nhận 51,9 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, với 63,7% khối lượng thuộc về nhà đầu tư trong nước. Thị giá giảm thêm 6,2%.

Như vậy, chỉ riêng hai phiên 2/10 và 7/10 đã có tổng cộng 129,2 triệu cổ phiếu PNJ được khớp lệnh, tương đương khoảng 25% lượng cổ phiếu lưu hành.

Bên cạnh hoạt động giao dịch trên sàn, cổ phiếu PNJ còn ghi nhận những thương vụ chuyển nhượng đáng chú ý từ người có liên quan đến lãnh đạo doanh nghiệp.

Theo thống kê của Vietcap, ngày 11/9, bà Trần Phương Ngọc Thảo, con gái Chủ tịch HĐQT PNJ, đã bán thỏa thuận 7 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư trong nước.

Đến ngày 18/9, bà Trần Phương Ngọc Hà, một người con gái khác của Chủ tịch HĐQT, tiếp tục bán thỏa thuận 12,76 triệu cổ phiếu, trong đó nhà đầu tư nước ngoài mua 8,6 triệu đơn vị và nhà đầu tư trong nước mua 4,16 triệu đơn vị.

Ngoài ra, ông Cao Ngọc Duy, em trai Chủ tịch HĐQT PNJ cũng đã bán 9 triệu cổ phiếu trong hai ngày 1-2/10.

Các giao dịch này cho thấy hoạt động chuyển nhượng cổ phần quy mô lớn diễn ra đồng thời với giai đoạn biến động mạnh của thị giá. Tuy nhiên, báo cáo không cung cấp đầy đủ danh tính bên mua cuối cùng đối với toàn bộ các giao dịch.

Lợi nhuận PNJ suy giảm, Vietcap cảnh báo

Diễn biến giao dịch bất thường của PNJ xuất hiện trong bối cảnh doanh nghiệp đối mặt với nhiều áp lực liên quan đến hoạt động kinh doanh và nghĩa vụ mua lại sản phẩm.

Theo tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường dự kiến tổ chức ngày 21/10, PNJ đề xuất điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2026 từ mức lãi 3.409 tỷ đồng sang lỗ 6.271 tỷ đồng .

Nguyên nhân chủ yếu đến từ khoản dự phòng mua lại sản phẩm trong tương lai lên tới 7.071 tỷ đồng , được xây dựng trên giả định 80% doanh thu liên quan đến kim cương trong quá khứ sẽ phát sinh giao dịch bán lại, với tỷ lệ tổn thất dự kiến 42% trên giá trị mua lại.

Đáng chú ý, ngay cả khi chưa tính khoản dự phòng này, kế hoạch lợi nhuận của PNJ cũng đã giảm 2.608 tỷ đồng , xuống còn 801 tỷ đồng .

Vietcap đánh giá điều này phản ánh những khó khăn trong hoạt động kinh doanh cốt lõi, đặc biệt khi doanh thu bán lẻ từ nhu cầu thực tế có dấu hiệu suy yếu.

Theo số liệu sơ bộ, lũy kế 8 tháng đầu năm 2026, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 31.404 tỷ đồng , tăng 39% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số chỉ đạt 668 tỷ đồng , giảm 54%.

Riêng hai tháng 7-8, doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ ròng 61 tỷ đồng , trái ngược mức lãi 325 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán lẻ trong giai đoạn này giảm 2%, dù đã bao gồm các giao dịch đổi sản phẩm.

Trước những diễn biến trên, Vietcap nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm khoảng 24% đối với tổng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2026-2032, chưa tính khoản dự phòng bổ sung trong nửa cuối năm.

Nếu PNJ ghi nhận 50-100% khoản dự phòng 6.250 tỷ đồng còn lại trong nửa cuối năm 2026, mức giảm tiềm năng đối với tổng dự báo lợi nhuận giai đoạn này có thể lên tới 39-54%.

Vietcap cũng ước tính giá trị sổ sách của PNJ vào cuối năm 2026 có thể giảm xuống còn 12.619 đồng/cổ phiếu nếu doanh nghiệp ghi nhận toàn bộ khoản dự phòng theo kế hoạch.

Trong khi đó, để bổ sung nguồn lực tài chính, PNJ dự kiến trình cổ đông phương án phát hành riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu, lớn hơn cả số lượng 511,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Doanh nghiệp dự kiến huy động khoảng 8.000 tỷ đồng , chủ yếu phục vụ chính sách mua lại sản phẩm, trả nợ và bổ sung vốn lưu động.