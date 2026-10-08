AIGS: 100% mẫu kim cương PNJ là kim cương thiên nhiên

Theo kết quả kiểm định độc lập của AIGS, toàn bộ mẫu kim cương PNJ được lấy ngẫu nhiên đều là kim cương thiên nhiên, phù hợp với thông số chất lượng đã công bố.

100% mẫu được AIGS kiểm tra là kim cương thiên nhiên. Ảnh: PNJ.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa công bố kết quả kiểm định độc lập đối với các mẫu kim cương đang kinh doanh tại hệ thống do Viện Khoa học Đá quý châu Á (AIGS) thực hiện.

Theo đó, ông Kennedy Ho, Chủ tịch AIGS, đã trực tiếp đến thăm và trao chứng thư kiểm định độc lập cho doanh nghiệp.

Cụ thể, các mẫu kim cương đang được PNJ kinh doanh đã được Vinacontrol lựa chọn ngẫu nhiên, niêm phong và chuyển đến các chuyên gia ngọc học của AIGS để phân tích, đánh giá độc lập.

Kết quả kiểm định cho thấy 100% mẫu được kiểm tra là kim cương thiên nhiên, đồng thời phù hợp với các thông số 4C mà PNJ đã công bố. Đây là bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng kim cương dựa trên 4 yếu tố gồm trọng lượng (Carat), màu sắc (Color), độ tinh khiết (Clarity) và giác cắt (Cut).

PNJ cho biết việc tăng cường kiểm chứng độc lập là một phần trong quá trình tái thiết hoạt động của doanh nghiệp, hướng đến minh bạch thông tin, nâng cao năng lực quản trị và kiểm soát rủi ro, đồng thời củng cố niềm tin của khách hàng và thị trường.

Trước đó, tại buổi trao đổi với báo chí hồi tháng 7, ông Phan Quốc Công, Tổng giám đốc PNJ, đã giải đáp một số thắc mắc liên quan đến nguồn cung và chất lượng kim cương đang được doanh nghiệp kinh doanh.

Theo ông Công, toàn bộ sản phẩm đưa vào hệ thống PNJ đều được mua từ các nhà cung cấp uy tín và phải trải qua quy trình kiểm soát chặt chẽ.

"Không có chuyện công ty mua hàng từ ông A, bà B ở bên ngoài rồi đưa vào hệ thống. Hệ thống của công ty không cho phép làm như vậy", ông Công khẳng định.

Vị lãnh đạo doanh nghiệp cũng cho biết trong quá trình mua lại kim cương từ khách hàng thời gian qua, PNJ chưa phát hiện trường hợp nào có vấn đề về chất lượng.

Liên quan đến nguồn gốc kim cương, đại diện PNJ khi đó cũng giải thích về sự khác biệt giữa thông tin doanh nghiệp công bố và số liệu thống kê của cơ quan hải quan.

Cụ thể, trước thắc mắc về việc PNJ từng cho biết nguồn cung kim cương chủ yếu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) và Thái Lan, trong khi số liệu của Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho thấy Việt Nam nhập khẩu kim cương chủ yếu từ Ấn Độ, đại diện doanh nghiệp khẳng định hai thông tin này không mâu thuẫn.

Theo giải thích của PNJ, doanh nghiệp nhập khẩu kim cương từ các nhà cung cấp tại Hong Kong, Thái Lan, Mỹ và nhiều thị trường khác. Toàn bộ hàng hóa đều có đầy đủ hồ sơ, chứng từ.

Tuy nhiên, nhiều viên kim cương được các nhà cung cấp tại Hong Kong, Thái Lan và những thị trường khác chuyển sang Ấn Độ để cắt mài, gia công trước khi xuất khẩu sang Việt Nam.

Do đó, PNJ cho rằng quá trình gia công tại Ấn Độ có thể là một trong những nguyên nhân khiến số liệu của Cục Hải quan ghi nhận phần lớn kim cương nhập khẩu vào Việt Nam đến từ thị trường này, dù doanh nghiệp thực hiện giao dịch với các nhà cung cấp ở những quốc gia và vùng lãnh thổ khác.