Quốc hội đã thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi), trong đó chỉnh lý quy định về việc bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm, đồng thời quy định nhiều chính sách phát triển loại hình nhà ở này.

Người mua nhà ở xã hội sau 5 năm chỉ được bán lại cho người cũng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội khác. Ảnh: Duy Hiệu.

Sáng 21/11, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi) với nhiều quy định mới nhằm phát triển nhà ở xã hội và hạn chế tình trạng trục lợi chính sách từ loại hình bất động sản này.

Một trong những nội dung quan trọng được đưa ra trong luật mới là quy định về việc bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm.

Chỉ được bán lại nhà ở xã hội cho người đủ điều kiện mua

Cụ thể, trong thời hạn 5 năm kể từ ngày bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội đã thanh toán đủ tiền mà có nhu cầu bán lại thì chỉ được bán cho chủ đầu tư dự án hoặc bán lại cho đối tượng thuộc trường hợp được mua nhà ở xã hội. Giá bán lại tối đa bằng giá bán trong hợp đồng mua bán với chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Việc nộp thuế thu nhập cá nhân thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

Sau thời hạn 5 năm kể từ ngày đã thanh toán đủ tiền mua, thuê mua nhà ở, bên mua, bên thuê mua cũng chỉ được bán lại nhà cho đối tượng thuộc trường hợp được mua nhà ở xã hội theo quy định của luật này nếu đã được cấp Giấy chứng nhận. Bên bán không phải nộp tiền sử dụng đất và phải nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật về thuế.

Dù siết quy định về đối tượng được mua lại nhà ở xã hội sau 5 năm, luật mới đã không bổ sung quy định kiểm soát giá bán lại sau 5 năm như đề xuất trước đó của nhiều đại biểu Quốc hội.

Trước khi Quốc hội bấm nút thông qua luật, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đã trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu các ý kiến liên quan dự án luật.

Cũng liên quan đề nghị tiếp tục nghiên cứu có cơ chế cho phép bán lại nhà ở xã hội (trước hoặc sau 5 năm) cho Quỹ nhà ở nếu có nhu cầu, tiếp thu ý kiến này, dự thảo luật đã được rà soát về việc bán lại nhà ở xã hội bảo đảm hạn chế hành vi trục lợi chính sách nhà ở xã hội.

Theo quy định tại dự thảo luật, Quỹ nhà ở được thành lập nhằm đầu tư, tạo lập quỹ nhà ở cho thuê thuộc tài sản công. Việc cho phép bán lại nhà ở xã hội (trước hoặc sau 5 năm) cho Quỹ nhà ở nếu có nhu cầu sẽ dẫn đến tình trạng phân tán nhà ở thuộc tài sản công rải rác trong các dự án, vừa có sở hữu tư nhân, vừa có sở hữu Nhà nước, gây khó khăn trong quản lý, vận hành quỹ nhà ở thuộc tài sản công, tăng chi phí quản lý nhà ở này. Do đó, Chính phủ đề nghị sau 5 năm, chỉ bán lại cho đối tượng thuộc trường hợp được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý liên quan Luật Nhà ở (sửa đổi). Ảnh: Quochoi.vn.

Dự thảo Luật cũng được chỉnh lý theo hướng giao Chính phủ quy định tỷ lệ nhà ở xã hội dành để cho thuê trong các dự án nhà ở xã hội. Tỷ lệ này sẽ được xác định phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tiễn từng giai đoạn.

Đối với Quỹ nhà ở, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng quy định hướng dẫn về cơ chế quản lý, giám sát vốn, bảo đảm phù hợp với nguyên tắc của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Nhiều chính sách phát triển nhà ở xã hội

Cùng với chính sách kể trên Luật Nhà ở (sửa đổi) cũng bổ sung nhiều quy định để phát triển loại hình bất động sản này.

Trong đó, đất để phát triển nhà ở xã hội gồm: đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án; diện tích đất dành để xây dựng nhà ở xã hội áp dụng theo quy định của luật này; đất mà doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đang có quyền sử dụng đất hoặc có quyền sử dụng đất thông qua nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và nông thôn; các loại đất khác phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và nông thôn hoặc vị trí khu đất đã được xác định để phát triển nhà ở xã hội.

Trong khi đó, đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội, bao gồm: người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc trường hợp được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; hộ gia đình nghèo, cận nghèo; người thu nhập thấp; công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Bên cạnh đó còn có sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân công an, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ tại ngũ; người làm công tác cơ yếu, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước đang công tác; lao động hợp đồng không xác định thời hạn hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và ngoài ngân sách Nhà nước đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định của luật này, trừ trường hợp bị thu hồi nhà ở công vụ do vi phạm quy định của luật này.

Tương tự, hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất, nhà ở vì mục đích quốc phòng, an ninh, để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở hoặc thuộc trường hợp thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người, không còn khả năng tiếp tục sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai cũng thuộc diện được mua nhà ở xã hội.

Việc hỗ trợ nhà ở xã hội được thực hiện theo các nguyên tắc: bảo đảm đúng đối tượng, đủ điều kiện theo quy định của luật; bảo đảm công khai, minh bạch, có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; thực hiện hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên trước đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người có từ 2 con đẻ trở lên mà có con sinh kể từ ngày 1/7/2026 theo quy định của luật, người độc thân đang nuôi con nhỏ…