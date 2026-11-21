ABBank dự kiến thu về hơn 8.000 tỷ từ đợt chào bán hơn 803 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 40% so với thị giá trên sàn chứng khoán.

ABBank dự kiến phát hành hơn 803,4 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Ảnh: Nam Khánh.

Ngân hàng TMCP An Bình - ABBank (HoSE: ABB) vừa thông báo triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành hơn 803,4 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 50%. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu ABB sẽ được quyền mua thêm 50 cổ phiếu mới.

Nếu hoàn tất đợt chào bán, ABBank dự kiến thu về khoảng 8.034 tỷ đồng . Toàn bộ số tiền này sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ABB chốt phiên 20/11 ở mức 16.900 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 27.155 tỷ đồng . Như vậy, giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu thấp hơn khoảng 40,8% so với thị giá.

Bên cạnh phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu, ABBank cho biết đã nhận được thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tiếp nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành gần 193 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Với tỷ lệ phát hành 12%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu ABB sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Trước đó, vào tháng 7, ABBank đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 15%. Như vậy, qua hai đợt phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông được nhận thêm tổng cộng 27% cổ phiếu so với số lượng đang nắm giữ trước các đợt phát hành.

ABBANK LIÊN TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ Nguồn: BCTC Ngân hàng. Nhãn 8/2004 11/2006 10/2007 10/2008 12/2009 1/2011 12/2011 4/2013 10/2016 7/2019 1/2022 3/2022 6/2023 4/2026 7/2026 Vốn điều lệ tỷ đồng 70 1132 2300 2706 3483 3831 4200 4798 5319 5713 6970 9409 10350 13972 16068

Các phương án phát hành trên nằm trong kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm tối đa 10.765,5 tỷ đồng đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận vào tháng 9/2026.

Theo kế hoạch, ABBank thực hiện tăng vốn thông qua 3 cấu phần. Trong đó, ngân hàng chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá trị tối đa 8.033,9 tỷ đồng ; phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu tối đa 1.928 tỷ đồng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá trị tối đa hơn 803 tỷ đồng .

Trước đó, sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15% vào tháng 7, vốn điều lệ của ABBank đã tăng lên gần 16.068 tỷ đồng .

Nếu hoàn tất các đợt phát hành tiếp theo theo phương án được chấp thuận, vốn điều lệ ngân hàng dự kiến đạt tối đa hơn 26.833 tỷ đồng . Riêng kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP dự kiến được triển khai vào khoảng giữa năm 2027.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, ABBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 4.301 tỷ đồng , hoàn thành gần 96% kế hoạch cả năm do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản ngân hàng đạt 276.575 tỷ đồng , tăng 26% so với cuối năm 2025. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 134.592 tỷ đồng , tăng 18%.

Các chỉ tiêu an toàn hoạt động tiếp tục được duy trì trong giới hạn quy định. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 12,75% vào cuối tháng 9, trong khi tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi ở mức 55,62%.