Bà Phan Thị Phương Anh, Trưởng Ban Tài chính, vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc PV GAS từ ngày 20/11.

Chủ tịch HĐQT PV GAS Bùi Minh Tiến trao quyết định cho tân Phó tổng giám đốc Phan Thị Phương Anh.

Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS (HoSE: GAS) vừa tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm bà Phan Thị Phương Anh, Trưởng Ban Tài chính, giữ chức vụ Phó tổng giám đốc từ ngày 20/11.

Chủ tịch HĐQT PV GAS Bùi Minh Tiến nhấn mạnh rằng việc bổ nhiệm bà Phan Thị Phương Anh thể hiện sự tin tưởng, tín nhiệm của ban lãnh đạo PETROVIETNAM, tập thể lãnh đạo Tổng công ty đối với cá nhân bà Phan Thị Phương Anh, cũng như đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính của Tổng công ty.

Đây cũng là sự ghi nhận của ban lãnh đạo PETROVIETNAM đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực của PV GAS.

Chủ tịch HĐQT Bùi Minh Tiến và Tổng giám đốc Dương Trí Hội tặng hoa chúc mừng tân Phó tổng giám đốc Phan Thị Phương Anh.

Ông Bùi Minh Tiến tin tưởng rằng với kinh nghiệm đã được tích lũy, trình độ chuyên môn và sự tận tâm trong công việc, Phó tổng giám đốc Phan Thị Phương Anh sẽ cùng tập thể lãnh đạo Tổng công ty phát huy tinh thần đoàn kết và nhanh chóng triển khai công việc ở cương vị mới, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của PV GAS năm 2026 và các năm tiếp theo.

Ông cũng đề nghị tập thể lãnh đạo cùng các ban/văn phòng/trung tâm và các đơn vị trong Tổng công ty tiếp tục phối hợp, hỗ trợ để bà Phan Thị Phương Anh hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chủ tịch HĐQT PV GAS Bùi Minh Tiến phát biểu tại Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó tổng giám đốc Phan Thị Phương Anh bày tỏ niềm vinh dự và cảm ơn ban lãnh đạo PETROVIETNAM, Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng giám đốc và tập thể lãnh đạo Tổng công ty đã tin tưởng, tín nhiệm giao trọng trách.

Trên cương vị mới, bà Phan Thị Phương Anh khẳng định sẽ tiếp tục học hỏi, đổi mới tư duy, nghiêm túc chấp hành sự phân công, chỉ đạo của Tổng giám đốc, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc và các ban/văn phòng/trung tâm, các đơn vị; luôn đặt lợi ích chung và sự phát triển của Tổng công ty lên trên hết.

Tân Phó tổng giám đốc mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ, phối hợp và hỗ trợ của lãnh đạo Tổng công ty và toàn thể người lao động; đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết mình, giữ gìn đoàn kết, cầu thị và tận tâm trong công việc, góp phần vào sự phát triển ổn định, bền vững của PV GAS.