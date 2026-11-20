PV GAS định hướng mở rộng thị trường LNG, khai thác hiệu quả hạ tầng khí và phát triển các dịch vụ mới, hướng tới mô hình cung cấp giải pháp năng lượng tích hợp.

Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS (HoSE: GAS) đang xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2027 với trọng tâm mở rộng thị trường, phát triển các hoạt động thương mại khí và nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống hạ tầng hiện hữu.

Định hướng này được lãnh đạo PV GAS đưa ra trong những buổi làm việc với các đơn vị thành viên và trực thuộc diễn ra từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 11, nhằm đánh giá kết quả kinh doanh năm 2026 và chuẩn bị kế hoạch cho năm tới.

Đáng chú ý, PV GAS xác định mục tiêu từng bước chuyển dịch từ hoạt động thu gom, vận chuyển và phân phối khí truyền thống sang cung cấp các giải pháp năng lượng tích hợp, lấy khách hàng làm trung tâm và dựa trên nền tảng công nghệ, dữ liệu cùng đổi mới sáng tạo.

Đây là định hướng được Chủ tịch HĐQT PV GAS Bùi Minh Tiến nhấn mạnh tại buổi làm việc với các đơn vị khu vực Đông Nam Bộ, bao gồm Chi nhánh Khí Đông Nam Bộ, Chi nhánh Logistics, Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn và Công ty Dịch vụ Khí.

Mở rộng kinh doanh LNG, tìm thêm thị trường tiêu thụ

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của PV GAS trong năm 2027 là phát triển hoạt động thương mại LNG tại thị trường trong nước và quốc tế.

Tại buổi làm việc với Chi nhánh Kinh doanh LNG (PV GAS LNG), Tổng giám đốc PV GAS Dương Trí Hội yêu cầu đơn vị tăng cường phân tích, dự báo cung cầu LNG và nắm bắt nhu cầu tiêu thụ của khách hàng để chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh năm tới.

Bên cạnh việc phát triển thị trường trong nước, PV GAS LNG được giao phối hợp với các đơn vị liên quan để thúc đẩy hoạt động thương mại LNG quốc tế, từng bước hoàn thiện chiến lược kinh doanh phù hợp với định hướng dài hạn của tổng công ty.

Chủ tịch HĐQT PV GAS Bùi Minh Tiến phát biểu kết luận và chỉ đạo tại buổi làm việc với các đơn vị trực thuộc tổng công ty.

Ở lĩnh vực kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), Công ty Kinh doanh Sản phẩm Khí (KDK) được định hướng tiếp tục mở rộng thị phần trong nước và quốc tế, nâng cao năng lực phân tích, dự báo thị trường và tối ưu hoạt động khai thác hệ thống kho chứa.

Trong năm 2026, KDK đã duy trì hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu và bảo đảm nguồn cung LPG cho thị trường nội địa giữa bối cảnh thị trường năng lượng có nhiều biến động.

Đối với mảng phân phối khí cho khách hàng công nghiệp, CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) được giao tiếp tục phát triển khách hàng, mở rộng thị trường và tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm nguồn cung.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, hoạt động cung cấp khí của PV GAS D được duy trì an toàn, ổn định, tạo nền tảng để doanh nghiệp xây dựng kế hoạch phát triển thị trường trong năm tiếp theo.

Song song với việc mở rộng hoạt động thương mại, PV GAS cũng đặt trọng tâm vào khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng khí hiện có.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, lãnh đạo tổng công ty yêu cầu các đơn vị tối ưu năng lực vận hành hệ thống kho cảng và hạ tầng logistics, đồng thời đẩy nhanh công tác chuẩn bị tiếp nhận các nguồn khí mới.

Các đơn vị cũng được giao mở rộng hoạt động dịch vụ kỹ thuật, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, thay vì chỉ tập trung vào hoạt động vận hành thường xuyên.

Tìm cơ hội kinh doanh mới, đẩy mạnh ứng dụng AI

Không chỉ mở rộng thị trường khí, PV GAS còn định hướng đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ tại các đơn vị thành viên.

Tại buổi làm việc với CTCP Sản xuất ống thép Dầu khí (PV GAS PIPE), Tổng giám đốc Dương Trí Hội đề nghị doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm và phát triển thị trường theo từng lĩnh vực, khu vực.

PV GAS PIPE được yêu cầu chủ động tìm kiếm cơ hội tham gia các dự án, cung cấp sản phẩm và dịch vụ cả trong lẫn ngoài ngành, tại thị trường nội địa và quốc tế.

Để thực hiện định hướng này, doanh nghiệp cần đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ phù hợp với nhu cầu thị trường.

Giám đốc PV GAS PIPE Lê Hồng Hải giới thiệu hoạt động sản xuất tại nhà máy với Tổng giám đốc PV GAS Dương Trí Hội.

Ở lĩnh vực vận hành hạ tầng, Chi nhánh Khí Tây Nam Bộ được giao nghiên cứu các giải pháp bảo đảm nguồn khí, khai thác hiệu quả hệ thống hiện hữu và chuẩn bị điều kiện cần thiết để đáp ứng yêu cầu vận hành, điều độ khí trong thời gian tới.

Đơn vị hiện quản lý, vận hành hệ thống khí PM3 - Cà Mau và Nhà máy Xử lý khí Cà Mau, phục vụ hoạt động cung cấp khí cho sản xuất điện, đạm tại khu vực Tây Nam Bộ.

Đáng chú ý, Chi nhánh Khí Tây Nam Bộ được giao thí điểm mô hình nhà máy thông minh trong năm 2026, thuộc chương trình chuyển đổi số của PV GAS.

Bước sang năm 2027, lãnh đạo tổng công ty yêu cầu tiếp tục ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, giám sát và dự báo vận hành, đồng thời nâng cao độ tin cậy của hệ thống khí.

Tương tự, Công ty Quản lý Dự án Khí (DAK) được yêu cầu ưu tiên nguồn lực cho các dự án trọng điểm, kiểm soát chặt tiến độ, bảo đảm an toàn thi công và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, AI trong quản lý dự án.

Ở cấp tổng công ty, PV GAS xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, với định hướng chuẩn hóa và số hóa dữ liệu vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, tiến tới hình thành trung tâm vận hành số tích hợp dữ liệu kinh doanh.

Lãnh đạo doanh nghiệp cũng yêu cầu hệ thống hóa kinh nghiệm tích lũy qua 36 năm vận hành nhằm nâng cao năng lực phân tích, dự báo và hỗ trợ công tác quản lý, điều hành.

Bên cạnh công nghệ, PV GAS đặt yêu cầu đổi mới quản trị theo các nguyên tắc của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tăng cường liên kết giữa các đơn vị sản xuất và kinh doanh, đồng thời chuẩn bị nguồn nhân lực cho các dự án khí mới.