Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) quy định chủ đầu tư không được thu tiền dưới mọi hình thức để bảo đảm ký kết hợp đồng trước khi bất động sản đủ điều kiện kinh doanh.

Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua đã bổ sung nhiều quy định bảo vệ người mua nhà. Ảnh: Duy Hiệu.

Sáng 21/11, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), với nhiều nội dung mới nhằm bảo vệ người mua nhà tại các dự án bất động sản hình thành trong tương lai.

Cấm chủ đầu tư nhận "booking", "giữ chỗ" khi dự án chưa đủ điều kiện

Một trong những nội dung mới được đưa ra trong luật là “chủ đầu tư dự án bất động sản không được thu tiền dưới mọi hình thức để bảo đảm việc ký kết hợp đồng mua, thuê mua, chuyển nhượng bất động sản trước khi bất động sản, dự án bất động sản, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của luật này”.

Đồng thời, “chủ đầu tư dự án bất động sản không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán, thuê mua bất động sản. Trường hợp dự án bất động sản có từ 2 nhà đầu tư trở lên thì chủ đầu tư dự án bất động sản được xác định để ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán, thuê mua bất động sản theo quy định của Chính phủ”.

Luật mới cũng quy định việc mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng phải gắn với quyền sử dụng đất. Chủ sở hữu căn hộ chung cư, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng, công trình xây dựng có nhiều chủ sở hữu, có quyền sử dụng đất theo hình thức sử dụng chung.

Nhiều quy định bảo vệ người mua nhà hình thành trong tương lai

Điều kiện để bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo luật mới gồm: Nhà ở, công trình xây dựng đã được khởi công xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng; Có một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; Có giấy tờ về xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng (giấy phép xây dựng nhà ở, thông báo khởi công xây dựng nhà ở; giấy tờ về nghiệm thu việc đã hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật…)

Về nguyên tắc kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai, luật mới quy định chủ đầu tư phải cung cấp thông tin về tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng cho bên mua, thuê mua theo hợp đồng đã ký kết hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu. Cung cấp đầy đủ, trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của luật này cho sàn giao dịch bất động sản trong trường hợp lựa chọn phân phối sản phẩm thông qua sàn.

Chủ đầu tư chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán, cho thuê mua bất động sản để bảo đảm việc ký kết hợp đồng mua, thuê mua khi bất động sản đã có đủ các điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của luật này. Số tiền này được tính vào tiền thanh toán lần đầu của hợp đồng kinh doanh bất động sản. Thỏa thuận đặt cọc phải ghi rõ giá bán, cho thuê mua bất động sản.

Về tiến độ thanh toán, luật mới quy định việc thanh toán được thực hiện nhiều lần, lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng bao gồm cả tiền đặt cọc; những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng cho bên mua.

Trước khi bên mua được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì chủ đầu tư không được thu quá 95% giá trị hợp đồng.

Giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán ngay sau khi bên mua nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc bên mua tự nguyện làm thủ tục cấp các giấy chứng nhận này.

Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý về dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Ảnh: Quochoi.vn.

Trước khi Quốc hội thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đã trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến liên quan.

Trong đó có yêu cầu rà soát, hoàn thiện quy định về hợp đồng kinh doanh bất động sản, nhất là cơ chế hậu kiểm, hợp đồng mẫu, kiểm tra, xử lý các điều khoản vi phạm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, làm rõ điều kiện, trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng và trách nhiệm của các bên bảo đảm tính khả thi, thống nhất trong quá trình thực hiện.

Bộ trưởng cho biết Chính phủ đã rà soát, bổ sung quy định tại dự thảo luật về việc công khai Hợp đồng được chủ đầu tư sử dụng để ký kết với các khách hàng trên Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Đồng thời, dự thảo luật đã giao Chính phủ quy định chi tiết về các loại hợp đồng, nội dung chính của hợp đồng, trình tự, thủ tục và hồ sơ chuyển nhượng hợp đồng kinh doanh bất động sản. Theo đó, Chính phủ nghiên cứu, quy định chi tiết các nội dung liên quan đến hợp đồng kinh doanh bất động sản bảo đảm rõ nội hàm trách nhiệm của các bên, khả thi, thống nhất trong thực thi, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Với yêu cầu tiếp tục rà soát quy định về biện pháp điều tiết thị trường bất động sản bảo đảm rõ ràng, bảo đảm mục tiêu phát triển thị trường bất động sản cạnh tranh, minh bạch, lành mạnh, ổn định, bền vững, báo cáo giải trình cho biết Chính phủ đã rà soát quy định về các biện pháp điều tiết thị trường bất động sản tại dự thảo luật theo hướng quy định cụ thể, rõ ràng các nhóm biện pháp điều tiết thị trường.

Các biện pháp này bao gồm điều chỉnh quy hoạch, nguồn cung và cơ cấu sản phẩm; hỗ trợ tín dụng đối với các loại hình bất động sản cần ưu tiên phát triển; điều hành chính sách tài chính, tín dụng, thuế và các chính sách khác phù hợp với tình hình thực tế.

Các biện pháp này nhằm bảo đảm việc điều tiết thị trường được thực hiện linh hoạt, kịp thời, tôn trọng quy luật thị trường, góp phần phát triển thị trường bất động sản cạnh tranh, công khai, minh bạch, lành mạnh, ổn định và bền vững.

Đồng thời, dự thảo luật đã giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung “Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan có liên quan để đề xuất các biện pháp điều tiết thị trường bất động sản quy định tại Điều 58 của Luật này theo chức năng, nhiệm vụ được giao”. Theo đó, Chính phủ nghiên cứu đề xuất quy định về các biện pháp điều tiết thị trường bất động sản bảo đảm đáp ứng yêu cầu.