Agribank vừa giảm mạnh lãi suất tiết kiệm trực tuyến (online), trong đó 2 kỳ hạn 6 và 9 tháng cùng giảm 3,1 điểm %, xuống chỉ còn 3,5%/năm.

Agribank vừa giảm mạnh lãi suất tiền gửi online với khách hàng cá nhân ở hàng loạt kỳ hạn. Ảnh: Agribank.

Theo biểu lãi suất vừa cập nhật, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi online kỳ hạn 6 và 9 tháng từ 6,6%/năm xuống chỉ còn 3,5%/năm. Đây là mức giảm mạnh nhất trong đợt điều chỉnh lần này.

Ở các kỳ hạn ngắn 1-3 tháng, lãi suất tiền gửi online của Agribank cũng giảm từ mức cao nhất 4,75%/năm xuống còn 2,6-2,9%/năm. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn từ 12 tháng trở lên được điều chỉnh từ 6,8%/năm xuống 5,5%/năm.

Đối với hình thức gửi tiết kiệm tại quầy, Agribank hiện niêm yết lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng ở mức 2,6%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng ở 2,9%/năm và kỳ hạn 6-11 tháng ở 3,5%/năm.

Tại các kỳ hạn dài hơn, lãi suất tiền gửi 12, 13, 15 và 18 tháng cùng được áp dụng ở mức 5,4%/năm. Kỳ hạn 24 tháng có lãi suất cao nhất, đạt 5,5%/năm.

So với đầu tháng 10, lãi suất tiền gửi tại quầy của Agribank đã giảm 0,5 điểm % ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, trong khi các kỳ hạn ngắn hơn giữ nguyên.

Sau đợt điều chỉnh mới nhất, lợi thế lãi suất của hình thức gửi tiết kiệm online so với gửi tại quầy tại Agribank gần như không còn. Trước đó, lãi suất online tại ngân hàng này cao hơn gửi tại quầy khoảng 0,8-2,6 điểm % tùy kỳ hạn.

Sau khi giảm mạnh, lãi suất tiết kiệm online của Agribank hiện về gần tương đương Vietcombank, đồng thời thấp hơn hai ngân hàng quốc doanh còn lại là VietinBank và BIDV.

Đáng chú ý, theo chia sẻ của một nhân viên Agribank, bên cạnh việc điều chỉnh biểu lãi suất niêm yết, chi nhánh nơi người này làm việc hiện chỉ áp dụng mức lãi suất ưu đãi 8%/năm cho các khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên, thay vì ngưỡng 200 triệu đồng như trước.

Trước đó trong tháng 10, hệ thống ngân hàng đã đồng loạt giảm lãi suất huy động theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Bước sang tháng 11, một số ngân hàng tư nhân và nước ngoài như UOB, VPBank và LPBank tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ lãi suất ở một số kỳ hạn.

Mới nhất, ngày 28/11, VPBank giảm thêm 0,1 điểm % lãi suất tiền gửi ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng , lãi suất niêm yết hiện còn 6,5-6,6%/năm.

Ở chiều ngược lại, mức lãi suất huy động niêm yết cao nhất hệ thống hiện đạt 7,9%/năm tại Saigonbank, áp dụng cho kỳ hạn 13 tháng và không kèm điều kiện về số tiền gửi. Ở kỳ hạn tiền gửi 12 tháng, mức lãi suất tốt nhất dao động 7-7,1%/năm thuộc về MBV, Sacombank, VCBNeo, VPBank. Còn ở kỳ hạn 6 tháng, VCBNeo đang trả lãi tốt nhất ở mức 7%/năm.

Tuy nhiên, lãi suất huy động thực tế trên thị trường vẫn có sự chênh lệch đáng kể so với biểu niêm yết. Thông qua các chương trình cộng lãi suất tự động trên ứng dụng hoặc mã giới thiệu của nhân viên ngân hàng, người gửi tiền có thể nhận mức lãi suất cao hơn khoảng 1-3 điểm % so với mức công bố.