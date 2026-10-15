Lỗ nặng vì vàng

Giá vàng trong nước diễn biến kém tích cực khiến người mua vàng tuần qua vẫn đang chịu khoản lỗ gần 3 triệu đồng/lượng. Nếu mua từ đỉnh đầu năm, mức lỗ lên tới hơn 50 triệu đồng.

Giá vàng trong nước đã giảm gần 50 triệu đồng từ đỉnh giá hồi đầu tháng 3. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong phiên giao dịch sáng nay (15/10), giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với giá chốt phiên liền trước.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cũng neo giá giao dịch vàng miếng ở mức ngang bằng với SJC và không đổi so với giá kết phiên ngày 14/10.

Giá vàng miếng SJC vẫn liên tục biến động tăng, giảm thời gian vừa qua nhưng biên độ chỉ vài trăm nghìn đồng/lượng. Xét trên biểu đồ giao dịch hàng ngày, giá mặt hàng này đã ghi nhận xu hướng đi xuống liên tục từ đỉnh giá 187,9 - 190,9 triệu đồng/lượng ghi nhận hồi đầu tháng.

Tính riêng một tuần gần nhất, giá vàng miếng SJC chỉ tăng nhẹ 300.000 đồng/lượng. Tuy nhiên, mức tăng này không đủ bù đắp phần chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra (hiện phổ biến ở mức 3 triệu đồng/lượng), khiến người mua vàng tuần qua đang chịu khoản lỗ 2,7 triệu đồng/lượng.

Thậm chí, người mua vàng miếng ở giá đỉnh 190,9 triệu đồng/lượng hồi đầu năm, đến nay mức lỗ ghi nhận lên tới hơn 50 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC LIÊN TỤC SUY YẾU Nguồn: SJC. Nhãn 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 Mua vào triệu đồng/lượng 141.4 141.4 141.4 139.4 139.5 141.1 141.3 141.1 140.5 140.5 140.5 140.5 140 140 141.8 141.8 141.8 141.3 141.3 140.3 140.3 Bán ra

144.4 144.4 144.4 142.4 142.5 144.1 144.3 144.1 143.5 143.5 143.5 143.5 143 143 144.8 144.8 144.8 144.3 144.3 143.3 143.3

Giá vàng nhẫn cũng ghi nhận xu hướng biến động thấp trong giai đoạn gần đây.

Trong phiên giao dịch sáng nay, Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ ở mức 139,8 triệu/lượng (mua) và 142,8 triệu/lượng (bán), không thay đổi so với hôm qua. Đây cũng là mức giá giao dịch mà PNJ đang niêm yết với vàng nhẫn trơn của thương hiệu.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng lần lượt giữ giá giao dịch vàng nhẫn đi ngang so với chốt phiên liền trước. Trong đó, Tập đoàn Phú Quý neo giá vàng nhẫn ở 139,8 - 143,3 triệu/lượng; Tập đoàn DOJI niêm yết tại 139 - 143 triệu/lượng, Bảo Tín Minh Châu giao dịch tại 138,8 - 142,8 triệu đồng.

Công ty Mi Hồng là doanh nghiệp duy nhất điều chỉnh giá vàng miếng và vàng nhẫn trong phiên sáng nay. Cả hai mặt hàng đều được đơn vị này tăng 400.000 đồng/lượng, lên mức 140,7 - 142,2 triệu đồng/lượng.

Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn trong nước cũng đã ghi nhận xu hướng đi xuống liên tục từ đầu tháng 3 đến nay với mức giảm gần 50 triệu đồng/lượng so với đỉnh đầu năm. Mức giảm này khiến hầu hết người mua vàng trong 6 tháng đầu năm đến nay đều đang lỗ nặng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trong phiên đang diễn ra đã bật tăng 40 USD /ounce (+1%), hiện neo quanh vùng 4.145 USD /ounce. Tại mức giá này, vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) vào khoảng 131,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 12 triệu đồng/lượng.