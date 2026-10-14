Người mua vàng lỗ gần 5 triệu đồng/lượng chỉ sau 48 giờ

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Giá vàng trong nước suy yếu mạnh chỉ sau 2 phiên giao dịch. Ảnh: Đinh Hà.
Sáng nay (14/10), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng, tương đương giảm mạnh tới 1 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước. Chênh lệch giữa hai chiều duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Đáng chú ý, đây đã là phiên thứ hai liên tiếp mặt hàng này giảm giá mạnh. Tính chung trong cả hai phiên giao dịch, vàng miếng mất giá tới 1,5 triệu đồng mỗi lượng. Như vậy, những người mua vàng miếng trong 48 giờ qua đang "ôm" khoản lỗ gần 5 triệu đồng.
Các doanh nghiệp “buôn vàng” lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng cũng lần lượt giảm giá vàng miếng so với giá kết phiên ngày 13/10, về mức ngang bằng SJC.
|GIÁ VÀNG MIẾNG SJC LẠI GIẢM SÂU
|Nguồn: SJC.
|Nhãn
|25/9
|26/9
|27/9
|28/9
|29/9
|30/9
|1/10
|2/10
|3/10
|4/10
|5/10
|6/10
|7/10
|8/10
|9/10
|10/10
|11/10
|12/10
|13/10
|14/10
|Mua vào
|triệu đồng/lượng
|141.4
|141.4
|141.4
|139.4
|139.5
|141.1
|141.3
|141.1
|140.5
|140.5
|140.5
|140.5
|140
|140
|141.8
|141.8
|141.8
|141.3
|141.3
|140.3
|Bán ra
|144.4
|144.4
|144.4
|142.4
|142.5
|144.1
|144.3
|144.1
|143.5
|143.5
|143.5
|143.5
|143
|143
|144.8
|144.8
|144.8
|144.3
|144.3
|143.3
Diễn biến suy yếu không chỉ xảy ra với mặt hàng vàng miếng. Giá vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp lớn điều chỉnh giảm gần triệu đồng.
Theo đó, SJC niêm yết vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 139,8 - 142,8 triệu đồng/lượng. DOJI giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở 139 - 143 triệu đồng/lượng, cũng là mức giá cao nhất thị trường.
Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn tương đương nhau, hiện cùng neo chắc chắn ở mức 139,8 - 142,8 triệu đồng/lượng.
Mi Hồng là doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá vàng miếng và vàng nhẫn nhẹ nhất thị trường, với mức giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua - bán. Hiện hai loại vàng này đều được doanh nghiệp niêm yết ở mức 141 - 142,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước suy yếu trong phiên giao dịch sáng nay chủ yếu chịu ảnh hưởng của giá vàng quốc tế. Trên thị trường thế giới, kim loại quý đã đánh mất mốc kháng cự 4.200 USD/ounce, hiện phổ biến giao dịch quanh mức 4.161 USD/ounce.
Quy đổi giá vàng thế giới ra tiền Việt (chưa thuế, phí) vào khoảng 131 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, vàng thế giới vẫn thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 12 triệu đồng/lượng.
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