Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng thế giới vượt 4.200 USD/ounce

  • Thứ hai, 12/10/2026 08:53 (GMT+7)
  • 7 phút trước

Sau khi trải qua tuần giao dịch đầy biến động, giá vàng thế giới dần khởi sắc và neo trên 4.200 USD/ounce.

Kim loại quý đã trải qua 2 phiên liên tiếp neo trên 4.200 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Mở cửa phiên đầu tuần này, giá vàng thế giới giao ngay tăng 15,8 USD so với phiên liền trước và hiện giao dịch ở 4.210,9 USD/ounce. Kim loại quý đã trải qua 2 phiên liên tiếp neo trên 4.200 USD/ounce, qua đó tạo thêm niềm tin cho nhà đầu tư sau "cơn bão" bán tháo trên thị trường.

Trước đó, thị trường vàng đã trải qua một tuần biến động mạnh. Sau đợt giảm sâu do áp lực từ lợi suất trái phiếu và USD tăng cao, lực mua bắt đáy cùng đà hạ nhiệt của giá dầu đã giúp giá vàng đảo chiều phục hồi ấn tượng vào cuối tuần.

Đối với thị trường phái sinh, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 trên sàn COMEX đang nhích nhẹ khoảng 10 USD lên quanh 4.226 USD/ounce.

Các kim loại khác cũng hưởng lợi khi giá vàng có xu hướng tăng. Cụ thể, giá bạc giao ngay tăng 0,6%, lên 61 USD/ounce. Giá bạch kim, palladium lần lượt nhích lên các mốc 1.697 USD/ounce và 1.142 USD/ounce.

Ngược dòng với thị trường kim loại, giá dầu thô đang giảm trong phiên giao dịch đầu tuần khi nguồn cung từ Nga gia tăng. Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Ukraine và Nga đã đồng ý ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của nhau, sau thỏa thuận cung cấp dầu diesel giữa Washington và Moscow, theo CNBC.

Theo cập nhật trên TradingEconomics, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu giảm 1,3% xuống quanh 103 USD/thùng, trong khi dầu WTI tại Mỹ hạ mạnh 1,6% xuống 90,4 USD/thùng.

Trên Phố Wall, hợp đồng tương lai các chỉ số chứng khoán Mỹ ít biến động trong tối 11/10 (giờ Mỹ), sau khi các chỉ số chính khép lại một tuần tăng điểm. Giới đầu tư hướng sự chú ý đến tuần giao dịch bận rộn với loạt báo cáo kết quả kinh doanh và dữ liệu lạm phát.

Hợp đồng tương lai gắn với chỉ số thị trường chung tăng 0,12%, trong khi hợp đồng tương lai Nasdaq-100 tăng 0,24%. Hợp đồng tương lai Dow Jones tăng 28 điểm, tương đương 0,05%, trong khi S&P 500 tăng nhẹ 0,03%.

Phố Wall vừa trải qua một tuần tăng điểm trên diện rộng nhờ sự đóng góp của nhóm cổ phiếu công nghệ. Tín hiệu này giúp nhà đầu tư tạm gác lại những lo ngại về giá dầu và lợi suất trái phiếu tăng cao. Dow Jones và S&P 500 đều ghi nhận tuần tăng điểm lần thứ 2 xét trong 3 tuần gần nhất, trong khi Nasdaq Composite có tuần tăng thứ 4 liên tiếp.

Tại châu Á, các thị trường mở cửa trái chiều trong phiên sáng nay. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 1,34%, trong khi S&P/ASX 200 của Australia tăng 0,61%. Riêng thị trường Nhật Bản đang đóng cửa để bước vào kỳ nghỉ lễ.

Giới đầu tư kỳ vọng mùa công bố kết quả kinh doanh quý III sẽ giúp thị trường chứng khoán duy trì đà tăng bất chấp những bất ổn tại Trung Đông.

Trong tuần này vào thứ ba, báo cáo doanh số bán nhà hiện có tháng 9 của Mỹ sẽ mở đầu lịch công bố dữ liệu kinh tế. Tới thứ tư, thị trường sẽ đón nhận chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Mỹ, một trong những thước đo lạm phát quan trọng tác động đến kỳ vọng chính sách tiền tệ và diễn biến giá vàng.

Đến thứ năm, hàng loạt dữ liệu sẽ được công bố, gồm chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9, doanh số bán lẻ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần cùng các khảo sát sản xuất của Fed chi nhánh Philadelphia và Empire State.

Vào thứ sáu, giới giao dịch sẽ theo dõi bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại sự kiện của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ở Bangkok. Phát biểu có thể cung cấp thêm thông tin về định hướng chính sách tiền tệ và lộ trình lãi suất của Mỹ trong thời gian tới.

Dự báo mới nhất về giá vàng

Loạt dữ liệu lạm phát Mỹ và phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ là những yếu tố quan trọng chi phối giá kim loại quý trong tuần tới.

27:1619 hôm qua

Nhà đầu tư 'thở phào' với giá vàng

Giá vàng thế giới có thời điểm nhảy vọt trên 4.200 USD/ounce, mức cao nhất trong tuần sau giai đoạn liên tục giảm mạnh do gặp nhiều "lực cản".

45:2681 hôm qua

Giá vàng trong nước cao nhất hai tuần

Sức "nóng" từ thị trường quốc tế nhanh chóng lan sang thị trường trong nước, đẩy giá vàng miếng lẫn vàng nhẫn lên vùng cao nhất trong 2 tuần qua.

45:2684 hôm qua

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Anh Nguyễn

giá vàng thế giới Donald Trump Dow Jones Nasdaq S&P 500 giá vàng kim loại quý dầu thô chứng khoán Mỹ

  • Dow Jones

    Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) là một chỉ số thị trường chứng khoán được tạo ra bởi Charles Dow, chủ báo The Wall Street Journal. Chỉ số này được xác định dựa trên giá cổ phiếu trung bình của 30 công ty lớn nhất nước Mỹ, khi đã giao dịch trong một phiên giao dịch chuẩn trên thị trường chứng khoán.

  • NASDAQ

    NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation System) là sàn giao dịch chứng khoán điện tử Mỹ với khoảng 3.200 công ty niêm yết và số lượng cổ phiếu giao dịch bình quân nhiều hơn bất kỳ sàn giao dịch khác ở Mỹ. NASDAQ có giá trị vốn hoá thị trường đứng thứ 3 trên thế giới.

    • Thành lập: 4/2/1971
    • Sáng lập: Hiệp hội Giao dịch Chứng khoán Quốc gia

  • S&P 500

    S&P 500 (Standard & Poor's 500 Stock Index) là một chỉ số cổ phiếu dựa trên cổ phiếu phổ thông của 500 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất niêm yết trên NYSE hoặc NASDAQ. S&P 500 được phát triển và cập nhật bởi S&P Dow Jones Indices. chủ sở hữu lớn nhất là tập đoàn McGraw Hill Financial,

    • Thành lập: 1957
    • Sáng lập: S&P Dow Jones Indices

Đọc tiếp

Đã đến lúc VN-Index hồi phục?

Đã đến lúc VN-Index hồi phục?

0

Các công ty chứng khoán kỳ vọng VN-Index có thể xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật trong tuần 12-16/10, song khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng khi lực cầu chưa lan tỏa rộng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý