Giá vàng thế giới vượt 4.200 USD/ounce

Sau khi trải qua tuần giao dịch đầy biến động, giá vàng thế giới dần khởi sắc và neo trên 4.200 USD/ounce.

Kim loại quý đã trải qua 2 phiên liên tiếp neo trên 4.200 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Mở cửa phiên đầu tuần này, giá vàng thế giới giao ngay tăng 15,8 USD so với phiên liền trước và hiện giao dịch ở 4.210,9 USD /ounce. Kim loại quý đã trải qua 2 phiên liên tiếp neo trên 4.200 USD /ounce, qua đó tạo thêm niềm tin cho nhà đầu tư sau "cơn bão" bán tháo trên thị trường.

Trước đó, thị trường vàng đã trải qua một tuần biến động mạnh. Sau đợt giảm sâu do áp lực từ lợi suất trái phiếu và USD tăng cao, lực mua bắt đáy cùng đà hạ nhiệt của giá dầu đã giúp giá vàng đảo chiều phục hồi ấn tượng vào cuối tuần.

Đối với thị trường phái sinh, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 trên sàn COMEX đang nhích nhẹ khoảng 10 USD lên quanh 4.226 USD /ounce.

Các kim loại khác cũng hưởng lợi khi giá vàng có xu hướng tăng. Cụ thể, giá bạc giao ngay tăng 0,6%, lên 61 USD /ounce. Giá bạch kim, palladium lần lượt nhích lên các mốc 1.697 USD /ounce và 1.142 USD /ounce.

Ngược dòng với thị trường kim loại, giá dầu thô đang giảm trong phiên giao dịch đầu tuần khi nguồn cung từ Nga gia tăng. Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Ukraine và Nga đã đồng ý ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của nhau, sau thỏa thuận cung cấp dầu diesel giữa Washington và Moscow, theo CNBC.

Theo cập nhật trên TradingEconomics, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu giảm 1,3% xuống quanh 103 USD /thùng, trong khi dầu WTI tại Mỹ hạ mạnh 1,6% xuống 90,4 USD /thùng.

Trên Phố Wall, hợp đồng tương lai các chỉ số chứng khoán Mỹ ít biến động trong tối 11/10 (giờ Mỹ), sau khi các chỉ số chính khép lại một tuần tăng điểm. Giới đầu tư hướng sự chú ý đến tuần giao dịch bận rộn với loạt báo cáo kết quả kinh doanh và dữ liệu lạm phát.

Hợp đồng tương lai gắn với chỉ số thị trường chung tăng 0,12%, trong khi hợp đồng tương lai Nasdaq-100 tăng 0,24%. Hợp đồng tương lai Dow Jones tăng 28 điểm, tương đương 0,05%, trong khi S&P 500 tăng nhẹ 0,03%.

Phố Wall vừa trải qua một tuần tăng điểm trên diện rộng nhờ sự đóng góp của nhóm cổ phiếu công nghệ. Tín hiệu này giúp nhà đầu tư tạm gác lại những lo ngại về giá dầu và lợi suất trái phiếu tăng cao. Dow Jones và S&P 500 đều ghi nhận tuần tăng điểm lần thứ 2 xét trong 3 tuần gần nhất, trong khi Nasdaq Composite có tuần tăng thứ 4 liên tiếp.

Tại châu Á, các thị trường mở cửa trái chiều trong phiên sáng nay. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 1,34%, trong khi S&P/ASX 200 của Australia tăng 0,61%. Riêng thị trường Nhật Bản đang đóng cửa để bước vào kỳ nghỉ lễ.

Giới đầu tư kỳ vọng mùa công bố kết quả kinh doanh quý III sẽ giúp thị trường chứng khoán duy trì đà tăng bất chấp những bất ổn tại Trung Đông.

Trong tuần này vào thứ ba, báo cáo doanh số bán nhà hiện có tháng 9 của Mỹ sẽ mở đầu lịch công bố dữ liệu kinh tế. Tới thứ tư, thị trường sẽ đón nhận chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Mỹ, một trong những thước đo lạm phát quan trọng tác động đến kỳ vọng chính sách tiền tệ và diễn biến giá vàng.

Đến thứ năm, hàng loạt dữ liệu sẽ được công bố, gồm chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9, doanh số bán lẻ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần cùng các khảo sát sản xuất của Fed chi nhánh Philadelphia và Empire State.

Vào thứ sáu, giới giao dịch sẽ theo dõi bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại sự kiện của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ở Bangkok. Phát biểu có thể cung cấp thêm thông tin về định hướng chính sách tiền tệ và lộ trình lãi suất của Mỹ trong thời gian tới.