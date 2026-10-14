Giá vàng thế giới lại suy yếu

Ở đầu phiên, giá vàng thế giới vẫn neo ở mức sát 4.200 USD/ounce, tuy nhiên đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tác động đã khiến mặt hàng này lao dốc.

Giá vàng thế giới suy yếu. Ảnh: Reuters.

Dữ liệu trên Kitco cho thấy trong phiên giao dịch mới nhất, giá vàng thế giới rời xa vùng giá 4.200 USD /ounce và tụt mạnh xuống 4.146 USD /ounce. Đến hiện tại, kim loại quý đã nhích nhẹ từ vùng đáy trong phiên để leo lên vùng 4.160 USD /ounce.

Đáng chú ý, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 trên sàn COMEX lại cho thấy nhịp độ giao dịch tốt hơn khi liên tục neo ở mức giá cao 4.183 USD /ounce.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay ghi nhận mức giảm 1,8%, xuống 59,25 USD /ounce. Giá bạch kim giảm 1,4% xuống 1.661,18 USD /ounce, trong khi giá palladium giảm 1,5%, còn 1.126,95 USD /ounce.

Đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đều giảm so với các mức đỉnh tương ứng, song vẫn dao động gần những mức cao. Yếu tố này đã gây ra tác động lớn đến giá kim loại quý.

Mới đây, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo về những rủi ro xuất phát từ mức nợ công cao và lợi suất trái phiếu gia tăng. IMF cho rằng lợi suất có thể tiếp tục tăng do áp lực lạm phát bắt nguồn từ các cuộc xung đột, theo Reuters.

Các nhà phân tích tại Commerzbank nhận định trong một báo cáo việc tăng lãi suất ngày càng trở thành "con dao hai lưỡi" đối với vàng. Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lời như vàng, nhưng đồng thời cũng khiến gánh nặng tài khóa của nhiều chính phủ gia tăng, qua đó làm trầm trọng thêm những lo ngại về tính bền vững của nợ công.

Trên thị trường dầu thô, giá mặt hàng này tiếp tục tăng khi các cuộc tấn công tại Trung Đông bùng phát trở lại, làm gia tăng bất ổn về triển vọng khôi phục dòng chảy năng lượng qua Vịnh Ba Tư.

Dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng lên trên 106 USD /thùng sau khi giảm 0,9% trong phiên ngày 13/10, trong khi dầu WTI tại Mỹ tiến gần mốc 95 USD /thùng.

Các cuộc tấn công của Iran nhằm vào tàu chở dầu tại eo biển Hormuz vẫn leo thang và điều này đe dọa đà phục hồi nguồn cung dầu từ vùng Vịnh lên gần mức trước xung đột. Tuy nhiên, phía Mỹ cho biết đã hỗ trợ vận chuyển hơn 19 triệu thùng dầu thô qua tuyến đường thủy này, theo Bloomberg.

Ngoài kim loại và dầu thô, các chỉ số trên Phố Wall cũng là chủ đề được giới đầu tư theo dõi sát sao. Kết phiên giao dịch ngày 13/10 (giờ Mỹ), chỉ số S&P 500 gần như đi ngang khi giới đầu tư đánh giá loạt báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp từ các ngân hàng lớn. Đồng thời, chỉ số này cũng chịu sức ép từ đà lao dốc mạnh của thị trường Hàn Quốc trong phiên giao dịch qua đêm, kéo cổ phiếu ngành chip nhớ đi xuống.

Cụ thể, chỉ số S&P 500 giảm 0,02%, chốt phiên ở mức 7.805,45 điểm. Nasdaq Composite giảm 0,15% xuống 27.204,38 điểm, riêng Dow Jones Industrial Average mất 0,35%, xuống 51.670,10 điểm.

JPMorgan Chase đã công bố lợi nhuận và doanh thu quý III thấp hơn kỳ vọng của giới phân tích, nhưng nâng dự báo thu nhập lãi thuần cả năm 2026. Cổ phiếu ngân hàng này giảm 0,9% khi chốt phiên. Wells Fargo mất 3% sau khi công bố kết quả kinh doanh quý III trái chiều, trong khi Goldman Sachs giảm nhẹ 0,2% dù doanh thu quý III vượt dự báo, theo CNBC.

Những báo cáo lợi nhuận đầu tiên có thể định hình xu hướng của mùa công bố kết quả kinh doanh, trong bối cảnh thị trường đặt kỳ vọng cao. Theo FactSet, giới phân tích dự báo lợi nhuận của các doanh nghiệp thuộc S&P 500 tăng trung bình gần 30% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại StoneX, cho biết thị trường đang chờ một số dữ liệu lạm phát được công bố vào cuối tuần này.

Ông lưu ý Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có bài phát biểu cuối cùng trước cuộc họp chính sách lãi suất sắp tới vào thứ năm.

Bên cạnh đó, giới đầu tư đang hướng sự chú ý đến dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được công bố vào thứ tư, số liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) công bố vào thứ năm cùng những phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh sẽ được thị trường phân tích kỹ lưỡng.

Thống đốc Fed Christopher Waller mới đây cho biết đà tăng gần đây của lợi suất trái phiếu Mỹ phản ánh triển vọng tăng trưởng kinh tế mạnh hơn, thay vì kỳ vọng lạm phát gia tăng.