Người mua vàng ôm khoản lỗ tiền triệu chỉ trong một tuần

Sau một tuần biến động mạnh, giá vàng gần như quay lại vạch xuất phát, nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng/lượng do chênh lệch từ giá mua - bán.

Trong phiên giao dịch sáng 13/10, thị trường vàng trong nước tiếp tục chứng kiến một nhịp giảm mạnh. Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 800.000 đồng ở cả hai chiều so với giá chốt phiên liền trước (12/10).

Giá vàng trong nước lại giảm sâu

Đà giảm diễn ra đồng loạt tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn. Các thương hiệu như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều đưa giá vàng miếng về ngang mức niêm yết của SJC.

Diễn biến này nối dài trạng thái biến động khó lường của thị trường trong tuần qua. Từ vùng 143,5 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng có thời điểm bật lên 144,8 triệu đồng/lượng trước khi quay đầu giảm về mức hiện tại.

Như vậy, sau một tuần lên xuống liên tục, giá vàng miếng gần như trở lại mức ban đầu. Tuy nhiên, diễn biến này không đồng nghĩa người mua đã bảo toàn được vốn. Với chênh lệch giá mua - bán lên tới 3 triệu đồng/lượng, người mua vàng trong tuần qua vẫn đang chịu khoản lỗ tương ứng nếu bán lại theo giá thu mua hiện tại.

Không chỉ vàng miếng, vàng nhẫn cũng chịu áp lực giảm đáng kể trong phiên sáng nay, với mức điều chỉnh tại nhiều doanh nghiệp lên tới gần 1 triệu đồng/lượng.

Sau điều chỉnh, SJC niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng. PNJ và Phú Quý cũng áp dụng mức giá tương tự. Trong khi đó, DOJI giao dịch vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 139 - 143 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng là doanh nghiệp có mức điều chỉnh nhẹ nhất trong nhóm doanh nghiệp buôn vàng, khi chỉ giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán đối với vàng miếng SJC và vàng nhẫn. Sau điều chỉnh, cả hai sản phẩm cùng được giao dịch ở mức 140,8 - 142,3 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC LẠI GIẢM SÂU Nguồn: SJC. Nhãn 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 Mua vào triệu đồng/lượng 141.4 141.4 141.4 139.4 139.5 141.1 141.3 141.1 140.5 140.5 140.5 140.5 140 140 141.8 141.8 141.8 141.3 140.5 Bán ra

144.4 144.4 144.4 142.4 142.5 144.1 144.3 144.1 143.5 143.5 143.5 143.5 143 143 144.8 144.8 144.8 144.3 143.5

Vàng thế giới mất mốc 4.200 USD /ounce

Áp lực giảm giá trong nước diễn ra trong bối cảnh vàng thế giới cũng suy yếu. Giá vàng giao ngay đã đánh mất ngưỡng 4.200 USD /ounce, lùi về khoảng 4.168 USD /ounce.

Thị trường vàng quốc tế chịu sức ép từ những lo ngại về lạm phát dai dẳng, mặt bằng lãi suất và lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao. Đây đều là những yếu tố có thể làm giảm sức hấp dẫn tương đối của vàng, tài sản vốn không trả lãi định kỳ.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm kết thúc tháng 9 ở mức 5,28%, trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm lên 5,63% - mức đóng cửa cao nhất kể từ năm 2002. Diễn biến của lợi suất trái phiếu được dự báo tiếp tục là một trong những yếu tố quan trọng chi phối thị trường vàng trong quý IV.

Trong báo cáo triển vọng hàng quý mới nhất, các nhà phân tích tại Invesco nhận định lợi suất trái phiếu tăng có thể tiếp tục gây sức ép lên giá vàng trong ngắn hạn. Dù vậy, nhu cầu mang tính cấu trúc từ các ngân hàng trung ương cùng sự quan tâm trở lại của nhà đầu tư đối với các sản phẩm giao dịch trên sàn chứng khoán được bảo đảm bằng vàng (ETP) vẫn là những yếu tố hỗ trợ triển vọng dài hạn của kim loại quý.

Mức giá 4.168 USD /ounce của giá vàng thế giới hiện quy đổi sang tiền Việt (chưa bao gồm thuế và phí) tương đương khoảng 131,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng trong nước đang cao hơn giá thế giới khoảng 12 triệu đồng/lượng.