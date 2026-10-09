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Kinh doanh

Giá vàng tiếp tục tăng, SJC tiến gần ngưỡng 145 triệu đồng mỗi lượng

  • Thứ sáu, 9/10/2026 17:49 (GMT+7)
  • 17 phút trước

Giá vàng trong nước chiều 9/10 tăng thêm 1 triệu đồng, tổng cộng giá vàng đã tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với hôm qua, chênh lệch với giá thế giới còn khoảng 13,2 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tăng 1 triệu đồng phiên chiều nay theo thế giới. Ảnh: Vietnam+.

Giá vàng miếng SJC trong nước tiếp tục tăng mạnh, đến cuối giờ chiều nay (9/10), giá bán ra đã tiến gần ngưỡng 145 triệu đồng mỗi lượng.

Vào thời điểm 16 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji, Phú Quý giao dịch ở mức 141,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 144,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng so với phiên sáng và tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 141-144,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra) cũng tăng thêm 900.000 đồng/lượng. Vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở ngưỡng 139,9-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng.

Mặc dù liên tục điều chỉnh, song chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra không thay đổi, trong khoảng từ 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.187 USD/ounce, tăng 14 USD so với phiên sáng. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,6 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới khoảng 13,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng gần 1 triệu đồng/lượng

Mỗi lượng vàng miếng và vàng nhẫn cùng tăng gần 1 triệu đồng trong phiên giao dịch sáng nay (9/10), kéo giá bán leo thẳng lên vùng gần 144 triệu đồng/lượng.

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https://www.vietnamplus.vn/gia-vang-tiep-tuc-tang-sjc-tien-gan-nguong-145-trieu-dong-moi-luong-post1141040.vnp?gidzl=8PXT5Md8K1mkW5WKQDTK7oQ9M1DttmGTEunV57FQ0XuwZrWK88q07cxR3HWfs0H2OjW9J31_PZa_RyzM60

Theo Hạnh Dung/Vietnam +

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