Giá vàng thế giới phục hồi

Sau khi trải qua phiên giao dịch trước đó không mấy suôn sẻ, giá vàng thế giới đã phục hồi khoảng 70 USD lên trên 4.170 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đã phục hồi lên trên vùng 4.170 USD trong phiên giao dịch sáng nay. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng thế giới đã phục hồi gần 70 USD lên 4.173 USD /ounce, sau khi trải qua cú trượt dài xuống vùng giá thấp nhất trong 2 tháng ở phiên liền trước.

Thậm chí, giá mặt hàng này với hợp đồng tương lai giao tháng 12 trên sàn COMEX đang tăng mạnh 40 USD lên sát 4.200 USD /ounce.

Các chuyên gia lý giải việc giá vàng sụt giảm mạnh trong phiên liền trước liên quan đến đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì ở mức cao trong 2 phiên liên tiếp.

Thị trường kim loại khác lại có diễn biến trái chiều. Giá bạc giao ngay giảm 1,9% xuống 58,98 USD /ounce, trong khi giá bạch kim và palladium gần như đi ngang, lần lượt ở mức 1.637,41 USD /ounce và 1.126 USD /ounce.

Mới đây, Reuters đưa tin các tàu chở dầu đang đối mặt với nguy cơ bị tấn công và đe dọa gia tăng khi tìm cách vận chuyển những lô hàng thiết yếu qua eo biển Hormuz. Theo các nguồn tin, Iran đã đưa ra những cảnh báo mới về việc phong tỏa các tuyến hàng hải mà nước này chưa cho phép lưu thông.

Tuy nhiên, đến hiện tại, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu vẫn giảm gần 1% xuống 103 USD /thùng, còn dầu WTI tại Mỹ giảm 0,8% xuống quanh 90 USD /thùng.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên 8/10 (giờ Mỹ) khi đà hạ nhiệt nhẹ của lợi suất trái phiếu chính phủ không đủ bù đắp tác động từ giá dầu tăng mạnh và những dấu hiệu cho thấy các công ty công nghệ có thể cần huy động lượng vốn vay "khủng" để duy trì tốc độ tăng trưởng bùng nổ nhờ trí tuệ nhân tạo (AI).

Các chỉ số chính của Phố Wall đồng loạt giảm, trong đó S&P 500 mất khoảng 0,5%, còn Nasdaq giảm gần 1,3%. Nhóm cổ phiếu bán dẫn, vốn đã tăng hơn 80% từ đầu năm đến nay, giảm mạnh hơn thị trường sau khi xuất hiện báo cáo cho biết doanh thu cả năm của OpenAI có thể thấp hơn 20 tỷ USD so với mức công ty từng đưa ra trước đó.

Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller hôm thứ năm cho biết nhiều khả năng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ cần tăng lãi suất thêm, nhưng nhấn mạnh vẫn có sự linh hoạt về tốc độ tăng và không loại trừ khả năng tạm dừng trong tháng 10.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 ở mức 17%, trong khi khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 được định giá ở mức 81%.