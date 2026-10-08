Giá vàng đứng im, người mua mắc kẹt trong thua lỗ

Giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang trong phiên sáng 8/10, người mua vẫn chưa thể thoát khỏi khoản lỗ hàng triệu đồng mỗi lượng do chênh lệch từ giá mua - bán.

Sáng nay (8/10), thị trường vàng trong nước trầm lắng. Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) neo giá vàng miếng ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng; tức đi ngang so với giá chốt phiên liền trước (7/10).

Cùng thời điểm, loạt doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... cùng neo giá vàng miếng ngang bằng với SJC.

Đáng chú ý, giá vàng miếng dù đi ngang trong phiên giao dịch sáng nay nhưng đã giảm so với 5 phiên liền trước nửa triệu đồng. Trước đó, mặt hàng này đã đi ngang 5 phiên liên tiếp quanh vùng 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng, trước khi giảm về vùng giá hiện tại.

Với vàng nhẫn, các doanh nghiệp lớn cũng neo giá “bất động” tại vùng chốt phiên ngày 7/10. Theo đó, SJC giữ giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá mà Phú Quý, PNJ đang niêm yết với vàng nhẫn tròn của thương hiệu.

Tại DOJI, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng đang được neo ở 139 - 143 triệu đồng/lượng, ngang bằng với giá giao dịch của vàng miếng. Bảo Tín Minh Châu là doanh nghiệp neo giá vàng nhẫn cao nhất thị trường, khi giao dịch ở 139,2 - 143,2 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng là doanh nghiệp duy nhất trên thị trường đứng ngoài làn sóng chung. Đơn vị tăng cả giá vàng miếng lẫn vàng nhẫn thêm 200.000 đồng trong phiên sáng nay, kéo giá hai mặt hàng lên vùng 141 - 142,5 triệu đồng/lượng.

Xét chung trên toàn thị trường, Mi Hồng đang là đơn vị mua vào vàng miếng và vàng nhẫn cao nhất trong khi bán ra lại ở mức thấp.

VÀNG MIẾNG SJC LIÊN TỤC BẤT ĐỘNG Nguồn: SJC. Nhãn 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 Mua vào triệu đồng/lượng 141.4 141.4 141.4 139.4 139.5 141.1 141.3 141.1 140.5 140.5 140.5 140.5 140 140 Bán ra

144.4 144.4 144.4 142.4 142.5 144.1 144.3 144.1 143.5 143.5 143.5 143.5 143 143

Sự ổn định trên thị trường vàng sáng nay không đồng nghĩa người mua vàng bớt lo. Với mức giá niêm yết 140 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 143 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, người mua ngay lập tức đối mặt với khoản chênh lệch 3 triệu đồng/lượng nếu phải bán lại cho doanh nghiệp.

Còn nếu mua vàng ở vùng đỉnh gần 148 triệu đồng/lượng của một tháng qua, đến nay người mua đã lỗ khoảng 8 triệu đồng/lượng. Trong đó, khoảng 3 triệu đồng là khoản lỗ do chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đang có nhịp hồi phục. So với thời điểm mở cửa, kim loại quý đã tăng 26 USD , tương đương 0,6%, lên 4.136 USD /ounce.

Đà hồi phục của vàng diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn chịu áp lực từ mặt bằng lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã lên 5,365%, mức cao nhất kể từ tháng 4/2002. Trong khi đó, lợi suất kỳ hạn 30 năm cũng tăng lên 5,732%, cao nhất kể từ tháng 5/2002.

Lợi suất tăng cao khiến chi phí cơ hội nắm giữ vàng - tài sản không sinh lãi - trở nên lớn hơn. Cùng lúc, chỉ số USD tăng lên 102,2 điểm, tiếp tục tạo thêm sức ép lên kim loại quý.

Sức ép đối với vàng càng rõ nét sau khi biên bản cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được công bố. Nội dung biên bản cho thấy phần lớn quan chức Fed vẫn nghiêng về khả năng tiếp tục nâng lãi suất trước cuối năm, dù chưa đưa ra thời điểm cụ thể.

“Liên quan đến triển vọng chính sách tiền tệ sau cuộc họp hiện tại, hầu hết thành viên tham gia đều đánh giá rằng việc tiếp tục tăng phạm vi mục tiêu của lãi suất quỹ liên bang có thể sẽ là bước đi phù hợp vào cuối năm”, biên bản nêu.

Quan điểm này tiếp tục được củng cố bởi các quan chức Fed. Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City Jeff Schmid cho rằng việc kiểm soát lạm phát có thể đòi hỏi ngân hàng trung ương Mỹ tiếp tục tăng lãi suất. Trong khi đó, Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco Mary Daly cho biết hướng đi của chính sách tiền tệ sẽ phụ thuộc vào việc các áp lực lạm phát có tiếp tục kéo dài hay không.

Theo công cụ đo lường FedWatch của CME, thị trường hiện kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp cuối tháng này. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn đặt cược mạnh vào khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12, với xác suất được dự báo lên tới 85%.

Nếu kịch bản này xảy ra, mặt bằng lãi suất cao hơn có thể tiếp tục làm giảm sức hấp dẫn của vàng.