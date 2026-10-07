Vàng thế giới bị 'ép' giá, chứng khoán Mỹ vượt đỉnh mọi thời đại

Giá vàng thế giới vẫn chưa thể bứt phá lên được các mốc mới, thậm chí đã giảm trở lại vùng giá quanh 4.149 USD/ounce trong phiên giao dịch sáng nay.

Trong phiên giao dịch gần nhất, sau khi leo lên vùng 4.180 USD /ounce nhờ mức tăng hơn 60 USD , giá vàng thế giới giao ngay một lần nữa gặp nhiều lực cản và chưa thể bứt phá lên vùng giá cao hơn. Khoảng thời gian sau đó trong phiên, mặt hàng này liên tục giằng co quanh vùng 4.140- 4.170 USD /ounce, hiện chủ yếu dao động quanh mức 4.142 USD /ounce. So với phiên giao dịch liền trước, giá vàng thế giới hiện còn thấp hơn khoảng 21 USD .

Xét trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng thế giới đã duy trì xu hướng giảm liên tục trong 6 tháng qua. So với giai đoạn tháng 4, giá vàng thế giới hiện thấp hơn 623 USD /ounce, tương đương mức giảm ròng hơn 13%. Còn nếu so với 1 tháng trước, mức giảm của kim loại quý cũng lên tới gần 290 USD , tương đương gần 6,5% giá trị.

Đáng chú ý, diễn biến suy yếu của giá vàng diễn ra trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm nhẹ sau khi tăng lên mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ, trong khi đồng USD hạ nhiệt từ mức cao nhất một năm qua.

Dù đang trong giai đoạn suy yếu, các chuyên gia phân tích tại TD Securities vẫn duy trì quan điểm tích cực về triển vọng của giá vàng. Theo đó, nhóm phân tích của TD Securities cho rằng vàng đang gặp những trở ngại ngắn hạn, nhưng hoạt động mua vàng của các quỹ ETF và nhu cầu từ các nhà đầu tư chủ động vẫn mạnh.

"Chúng tôi duy trì quan điểm kim loại quý sẽ vượt 5.000 USD /ounce vào năm 2027", các chuyên gia phân tích của TD Securities nhận định trong một báo cáo.

Trên các thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,8% lên 61,56 USD /ounce; trong khi giá bạch kim giảm 1% xuống 1.704,85 USD /ounce và giá palladium đi ngang ở mức 1.172,80 USD /ounce.

Đà suy yếu của giá vàng thời gian gần đây có nguyên nhân chính từ diễn biến thị trường dầu mỏ thế giới. Theo đó, thị trường giao dịch toàn cầu vẫn chứng kiến đà tăng của các loại dầu thô. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh các nhà giao dịch đang cân nhắc những rủi ro đối với nguồn cung do một cơn bão đang hướng về các khu vực sản xuất dầu của Mỹ và các cuộc tấn công của lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn nhằm vào Arab Saudi Arabia, theo Reuters.

Giá dầu thô Brent chuẩn toàn cầu trong phiên gần nhất tăng gần 1%, lên quanh 101 USD /thùng, trong khi giá dầu WTI của Mỹ tăng 0,8% lên 90,2 USD /thùng.

Các cơ quan dự báo thời tiết của Mỹ cho biết một cơn bão hình thành tại Vịnh Mexico sẽ trở thành cơn bão đầu tiên trên Đại Tây Dương trong năm 2026, dự kiến đổ bộ trong vòng 2 ngày tới và nhiều khả năng ảnh hưởng đến các cơ sở sản xuất dầu khí.

Các khu vực ngoài khơi Vịnh Mexico nằm trên đường đi của cơn bão hiện sản xuất 15% sản lượng dầu thô và 5% sản lượng khí đốt tự nhiên của Mỹ.

Giá dầu thô và giá vàng đã diễn biến trái chiều suốt nhiều tháng qua. Nguyên nhân xuất phát từ việc giá dầu tăng khiến rủi ro lạm phát gia tăng dẫn đến kỳ vọng thắt chặt chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng theo. Dù vàng được coi là tài sản phòng ngừa lạm phát, kim quý thường hoạt động yếu trong môi trường lãi suất cao do là tài sản không sinh lời.

Một diễn biến khác thu hút sự chú ý của giới đầu tư liên quan đến thị trường chứng khoán Mỹ. Trong phiên giao dịch ngày 6/10 (giờ Mỹ), chỉ số S&P 500 đã tăng lên mức kỷ lục mới, vốn được hỗ trợ bởi đà tăng của các cổ phiếu công nghệ chủ chốt cùng sự sụt giảm của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, theo CNBC.

Chỉ số S&P 500 theo đó tăng 0,58%, đóng cửa ở mức kỷ lục 7.818,93 điểm. Chỉ số Dow Jones cũng cùng xu hướng tăng 253,38 điểm (+0,49%) lên 51.521,28 điểm. Trong khi Nasdaq Composite tăng 0,45%, chốt phiên ở mức cao nhất mọi thời đại 27.599,79 điểm.

Đà tăng của thị trường chứng khoán được củng cố bởi nhóm cổ phiếu sản xuất chip. Marvell Technology tăng mạnh 5,8%, trong khi Advanced Micro Devices (AMD) tăng gần 3%, khi nhà đầu tư trở nên lạc quan hơn về triển vọng của các doanh nghiệp này. Cổ phiếu Broadcom cũng tăng 3,7%.

"Mọi người đều đang nghĩ rằng thị trường tăng điểm và AI là lĩnh vực đáng để đầu tư", Stephen Kolano, Giám đốc đầu tư tại Integrated Financial Partners, cho biết.

Theo ông, các nhà đầu tư hiện tạm gác những lo ngại về lạm phát, đặc biệt liên quan đến dầu mỏ, dầu diesel và các yếu tố tương tự. Họ đang nghĩ rằng đó là vấn đề có khả năng được giải quyết trong tương lai.