Giá USD tự do bất ngờ đắt hơn ngân hàng

Sau khoảng 4 tháng giao dịch thấp hơn kênh ngân hàng, giá USD trên thị trường tự do bất ngờ đảo chiều, hiện cao hơn gần 100 đồng so với kênh ngân hàng.

Ngày 12/10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD ở mức 25.621 đồng/USD, giảm 8 đồng so với phiên liền trước. Với biên độ giao dịch +/- 5%, tỷ giá trần - sàn áp dụng với các ngân hàng thương mại lần lượt là 26.902 đồng/USD và 24.340 đồng/USD.

Trái với đà giảm của tỷ giá trung tâm, giá USD tại phần lớn ngân hàng thương mại gần như không thay đổi trong sáng nay.

Tại Vietcombank, đồng bạc xanh hiện vẫn được giao dịch ở mức 25.660 - 26.070 đồng/USD (mua - bán), giữ nguyên so với chốt phiên cuối tuần trước.

Tương tự, BIDV cũng đang niêm yết giá mua - bán đồng bạc xanh ở mức 26.132 - 26.412 đồng/USD, trong khi VietinBank giao dịch tại 25.613 - 26.058 đồng/USD.

Ở nhóm ngân hàng thương mại tư nhân như Techcombank, Eximbank, VPBank, ACB, SHB… giá bán USD cũng chủ yếu dao động quanh 26.046-26.070 đồng/USD. Trong khi giá mua vào phổ biến trong khoảng 25.660-26.046 đồng/USD.

Trong khi giá USD ngân hàng đi ngang, giá bán ngoại tệ này trên thị trường tự do lại bất ngờ tăng vọt.

Sau nhiều tháng duy trì mức giá thấp hơn kênh ngân hàng, USD tại các điểm thu đổi ngoại tệ tự do hiện được báo giá khoảng 26.110 đồng/USD (mua) và 26.160 đồng/USD (bán). So với giá chốt phiên cuối tuần trước, giá mua vào đã tăng 40 đồng/USD, trong khi giá bán giảm 10 đồng/USD.

Tuy vậy, với giá bán 26.160 đồng/USD, hiện USD tự do đang cao hơn giá bán tại nhiều ngân hàng khoảng 90-114 đồng. Trước đó, từ giữa tháng 6, giá USD trên thị trường này đã duy trì mức thấp hơn kênh ngân hàng khoảng 50-350 đồng/USD, tùy thời điểm.

Theo nhân viên tại một số đại lý thu đổi ngoại tệ ở Hà Nội, chênh lệch giữa hai kênh đang chịu tác động từ cả thời điểm niêm yết và nhu cầu thị trường. Việc ngân hàng không điều chỉnh tỷ giá vào cuối tuần khiến chênh lệch giá bị thu hẹp, trong khi nhu cầu giao dịch ngoại tệ thường tăng vào những tháng cuối năm có thể khiến giá USD tự do biến động mạnh hơn.

Theo nhóm phân tích tại Techcombank, tỷ giá có thể duy trì quanh mốc 26.000 đồng/USD từ nay đến cuối năm. Tiền Đồng được dự báo chỉ mất giá khoảng 0,8% so với cuối năm ngoái, nhờ một số yếu tố hỗ trợ như chênh lệch lãi suất giữa tiền Đồng và USD, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tích cực và nguồn kiều hối ổn định trong những tháng cuối năm.

Dù vậy, áp lực từ bên ngoài vẫn là yếu tố cần theo dõi. Techcombank đánh giá rủi ro lớn nhất đối với tỷ giá là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt hơn kỳ vọng. Kịch bản này có thể củng cố sức mạnh của đồng USD, qua đó gây thêm sức ép lên tiền Đồng.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index (DXY) - thước đo sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt - giảm nhẹ 0,03% trong sáng nay, xuống 102,19 điểm.

Biến động giá USD trên thị trường quốc tế trong vòng 1 tháng qua. Ảnh: TradingView.

Tuy nhiên, nhịp giảm trong phiên chưa làm thay đổi xu hướng chung. Đồng USD đã tăng trong 4 tuần liên tiếp, đưa chỉ số DXY lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2025. Đà đi lên được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, cùng những bất ổn địa chính trị và diễn biến giá dầu thô.

Việc chỉ số DXY vượt mốc 102 điểm cho thấy đồng bạc xanh vẫn giữ được sức mạnh tương đối trên thị trường quốc tế, tạo sức ép lên nhiều đồng tiền chủ chốt khác.

Trong tuần 12-16/10, giới đầu tư sẽ tập trung theo dõi loạt dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là các chỉ số phản ánh lạm phát và sức mua của người tiêu dùng. Theo lịch công bố được đề cập, Mỹ dự kiến phát hành dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ngày 14/10, tiếp theo là chỉ số giá sản xuất (PPI), doanh số bán lẻ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu và số liệu sản xuất công nghiệp.

Ngoài Mỹ, nhà đầu tư cũng theo dõi số liệu tăng trưởng GDP, sản xuất công nghiệp và cán cân thương mại của Anh ngày 15/10; báo cáo lạm phát và cán cân thương mại của khu vực đồng euro ngày 16/10; cùng các dữ liệu về giá sản xuất, tín dụng ngân hàng và hoạt động công nghiệp của Nhật Bản.

Bên cạnh các báo cáo kinh tế, phát biểu của quan chức Fed, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) và Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) cũng có thể tác động đến kỳ vọng chính sách tiền tệ và diễn biến tỷ giá toàn cầu.