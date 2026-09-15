Tỷ giá trung tâm lên cao nhất từ trước đến nay

Ngân hàng Nhà nước nâng tỷ giá trung tâm lên 25.617 đồng/USD, mức cao nhất từ trước đến nay, trong bối cảnh thị trường chờ quyết định lãi suất của Fed.

Ngày 15/9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.617 đồng/USD, tăng 10 đồng so với phiên trước. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay của tỷ giá điều hành. Trước đó, tỷ giá trung tâm từng được điều chỉnh lên mức cao nhất 25.615 đồng/USD vào ngày 25/8 và 3/9.

Tỷ giá trung tâm được NHNN công bố hàng ngày, dựa trên diễn biến tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng, rổ tiền tệ của các đối tác thương mại lớn, cân đối vĩ mô và mục tiêu điều hành chính sách. Đây là cơ sở để các ngân hàng thương mại xác định tỷ giá giao dịch thực tế trong biên độ ±5%.

Giá USD ngân hàng đồng loạt tăng theo

Với biên độ này, tỷ giá trần các ngân hàng thương mại được phép giao dịch hôm nay là 26.898 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn ở mức 24.336 đồng/USD.

Thực tế, tỷ giá USD tại các ngân hàng đang có xu hướng tăng theo diễn biến của tỷ giá trung tâm. Vietcombank, VietinBank và BIDV đồng loạt nâng giá mỗi USD thêm 50-60 đồng.

Cụ thể, Vietcombank niêm yết tỷ giá mua vào - bán ra ở mức 25.720 - 26.130 đồng/USD. Tại BIDV, giá USD được giao dịch ở mức 25.740 - 26.120 đồng/USD, trong khi VietinBank niêm yết ở mức 25.694 - 26.139 đồng/USD.

Tại nhóm ngân hàng thương mại tư nhân như Techcombank, Eximbank, VPBank, ACB, SHB..., giá bán USD cũng chủ yếu dao động quanh 26.110-26.125 đồng. Ở chiều mua vào, các nhà băng này chủ yếu giao dịch quanh vùng 25.570-26.741 đồng/USD.

Nhìn chung, tỷ giá USD tại các ngân hàng vẫn duy trì khoảng cách tương đối xa so với mức trần và sàn được phép giao dịch.

Đáng chú ý, trên thị trường tự do, một số điểm thu đổi ngoại tệ tại Hà Nội lại giảm giá USD thêm 40 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra, xuống còn 25.720 - 25.770 đồng/USD.

Như vậy, giá USD bán ra trên thị trường tự do hiện thấp hơn đáng kể so với mức niêm yết tại các ngân hàng thương mại, với chênh lệch khoảng 400 đồng/USD.

Giá USD Index đang giao dịch ở mức 99,6 điểm. Ảnh: TradingView.

Giá USD quốc tế lên cao nhất 2 tuần

Diễn biến trên thị trường ngoại hối trong nước cũng đồng pha với thị trường quốc tế. Giá USD đang bật tăng lên mức cao nhất trong hai tuần. USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh trong rổ tiền tệ lớn - hiện dao động quanh 99,6 điểm.

Đồng USD duy trì gần vùng đỉnh hai tuần, được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn và kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất trong cuộc họp diễn ra trong hai ngày 15-16/9. Thị trường hiện định giá khoảng 87-88% khả năng Fed tăng lãi suất, đánh dấu lần nâng lãi đầu tiên kể từ năm 2023.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cũng được kỳ vọng nâng thêm 0,25 điểm % lãi suất điều hành vào cuối tuần này.

Các chuyên gia ING cho rằng nếu Fed tăng lãi suất, đồng USD có thể tiếp tục được hỗ trợ nhờ củng cố uy tín chính sách. Tuy nhiên, đây nhiều khả năng chỉ là một đợt tái hiệu chỉnh chính sách, thay vì khởi đầu một chu kỳ tăng lãi suất mới.

Quyết định của Fed sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức hấp dẫn của các tài sản định giá bằng USD. Khi lãi suất Mỹ tăng, lợi suất của các tài sản bằng USD có xu hướng cao hơn, qua đó khuyến khích dòng vốn tìm đến đồng bạc xanh và tạo lực hỗ trợ cho tỷ giá USD. Ngược lại, nếu Fed phát tín hiệu nới lỏng chính sách tiền tệ hoặc giảm lãi suất, chênh lệch lợi suất có thể thu hẹp, làm giảm sức hấp dẫn của USD.

Tỷ giá cuối năm phụ thuộc vào động thái của Fed

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định diễn biến của đồng bạc xanh trong những tháng cuối năm sẽ phụ thuộc nhiều vào việc Fed có tiếp tục phát tín hiệu thắt chặt chính sách tiền tệ hay không.

Nếu Fed giữ nguyên lãi suất hoặc tăng lãi suất nhưng đưa ra thông điệp thận trọng về các lần điều chỉnh tiếp theo, tỷ giá trong nước có thể tiếp tục ổn định nhờ nguồn cung và cầu ngoại tệ đang thuận lợi.

Tuy nhiên, áp lực thắt chặt chính sách tiền tệ nhìn chung đang gia tăng trên toàn cầu. Diễn biến này có thể trở nên kém thuận lợi hơn đối với các đồng tiền mới nổi, trong đó có đồng Việt Nam.

Các chuyên gia Chứng khoán MBS trước đó cũng đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất trong năm nay vẫn hiện hữu. Dù vậy, theo MBS, đồng Việt Nam vẫn được hỗ trợ bởi mặt bằng lãi suất trong nước ở mức cao, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tích cực và kỳ vọng thâm hụt thương mại sẽ dần thu hẹp khi lượng nguyên liệu đầu vào nhập khẩu trong những tháng đầu năm được chuyển hóa thành hàng hóa, phục vụ mùa cao điểm sản xuất và xuất khẩu trong các tháng cuối năm.

Từ những yếu tố trên, MBS dự báo tỷ giá đến cuối năm sẽ dao động trong khoảng 26.800-27.000 đồng/USD, tương ứng mức tăng 2-2,8% so với đầu năm.