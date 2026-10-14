Giá vàng thế giới đang rớt 'thảm'

Chỉ trong một phiên giao dịch, giá vàng đã rớt mạnh hơn 70 USD xuống dưới ngưỡng 4.100 USD/ounce, đặc biệt khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng vọt.

Kim loại quý đang giảm mạnh hơn 70 USD, thủng mốc 4.100 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Từ đầu tuần đến nay, giá vàng thế giới giao ngay liên tục suy giảm và nhanh chóng rời khỏi vùng giá 4.200 USD /ounce đầy triển vọng. Đến phiên giao dịch mới nhất, kim loại quý khiến nhà đầu tư "đau đầu" khi giảm một mạch hơn 70 USD xuống thẳng 4.086 USD /ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 7/10.

Thị trường phái sinh cũng bị ảnh hưởng lớn từ đà sụt giảm nghiêm trọng trên, với hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 trên sàn COMEX tại Mỹ giảm hơn 60 USD xuống 4.117,2 USD /ounce.

Yếu tố chính tác động đến thị trường kim loại quý là sức mạnh của đồng USD. Cụ thể, chỉ số USD-Index đã tăng 0,4%, khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn đối với người nắm giữ các đồng tiền khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng đi lên.

"Dữ liệu lạm phát CPI cao hơn dự kiến và tiếp tục duy trì ở mức vượt mục tiêu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Điều này cho thấy Fed có nhiều khả năng tăng lãi suất hơn", ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định.

Mới đây, Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ (BLS) cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,6% trong tháng 9 sau khi điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ, đưa mức tăng trong 12 tháng lên 3,7%. Các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát dự báo hai mức tăng tương ứng là 0,6% và 3,6%, theo CNBC.

Sau khi loại trừ giá thực phẩm và năng lượng có biến động mạnh, CPI lõi tăng 0,3% trong tháng 9 và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, các nhà kinh tế dự báo CPI lõi tăng lần lượt 0,2% và 2,5%. Trong tháng 8, lạm phát toàn phần tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lạm phát lõi tăng 2,4%.

Chi phí năng lượng tăng vọt tiếp tục là nguyên nhân chính đẩy lạm phát đi lên. Chỉ số giá năng lượng tăng 5,2% trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp diễn. Cuộc chiến bùng phát từ cuối tháng 2 vẫn chưa có dấu hiệu sớm kết thúc.

Theo BLS, giá xăng tăng vọt 9,1%, đóng góp khoảng một nửa mức tăng của CPI toàn phần trong tháng. Trong 12 tháng qua, giá xăng tăng 34,2%, còn giá dầu nhiên liệu tăng mạnh 74,2%.

Giá thực phẩm không thay đổi trong tháng 9, nhưng vẫn tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, chi phí nhà ở tăng 0,4%, còn giá ôtô và xe tải đã qua sử dụng tăng 0,7%. Giá quần áo, nhóm hàng chịu ảnh hưởng từ thuế quan, tăng 0,3% trong tháng và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng này ở mức 44%, tăng từ khoảng 22% trước khi dữ liệu lạm phát được công bố. Xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 hiện được thị trường định giá ở mức 95%.

Phó chủ tịch phụ trách giám sát của Fed, bà Michelle Bowman, cho biết ngân hàng trung ương Mỹ có thể chờ đợi và theo dõi diễn biến của thị trường tài chính cũng như nền kinh tế sau đợt tăng lãi suất hồi tháng 9, trước khi quyết định có thực hiện thêm động thái nào hay không, theo Reuters.

Vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát. Tuy nhiên, lãi suất cao hơn có xu hướng làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này do vàng không mang lại lợi suất.

Tuy nhiên về dài hạn, ông Carsten Menke, chuyên gia phân tích tại Julius Baer, vàng có thể tiếp tục được hỗ trợ bởi hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương, cùng những lo ngại mới về nợ công Mỹ và gánh nặng chi phí lãi vay ngày càng tăng.

Với các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 4,1%, xuống còn 56,99 USD /ounce. Giá bạch kim giảm 2%, còn 1.629,79 USD /ounce, trong khi palladium giảm 0,7%, xuống 1.118,46 USD /ounce.