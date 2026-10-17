Người mua vàng tiếp tục lỗ hơn 4 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng giảm gần nửa triệu đồng mỗi lượng trong phiên giao dịch sáng nay (17/10), hiện được giao dịch dưới vùng 144 triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch cuối tuần (17/10), Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước (16/10).

Cùng lúc đó, các thương hiệu vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cũng đồng loạt giảm giá mặt hàng này về vùng dưới 144 triệu đồng/lượng.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng miếng liên tục biến động tăng, giảm khó lường trong tuần qua. Dù vậy, biên độ điều chỉnh mỗi phiên không quá lớn, phổ biến trong khoảng 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng.

Tính chung một tuần qua, giá vàng miếng đã giảm 1,2 triệu đồng/lượng. Với chênh lệch giá mua - bán được các doanh nghiệp duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng, người mua vàng vào cuối tuần trước đến nay đã lỗ hơn 4 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GIẢM MẠNH Nguồn: SJC. Nhãn 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 Mua vào triệu đồng/lượng 141.4 141.4 141.4 139.4 139.5 141.1 141.3 141.1 140.5 140.5 140.5 140.5 140 140 141.8 141.8 141.8 141.3 141.3 140.3 140.3 140.9 140.6 Bán ra

144.4 144.4 144.4 142.4 142.5 144.1 144.3 144.1 143.5 143.5 143.5 143.5 143 143 144.8 144.8 144.8 144.3 144.3 143.3 143.3 143.9 143.6

Diễn biến giảm tương tự cũng ghi nhận với mặt hàng vàng nhẫn, biên độ giảm dao động gần nửa triệu đồng mỗi lượng. Sau điều chỉnh, Công ty SJC đưa giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ về mức 140,1 - 143,1 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá mà PNJ đang áp dụng với sản phẩm vàng nhẫn của thương hiệu.

Tập đoàn DOJI niêm yết ở 139,2 - 143,2 triệu đồng/lượng; Phú Quý giao dịch giá vàng nhẫn tròn lần lượt ở 142,5 - 146 triệu/lượng và 140 - 143 triệu/lượng. Trong khi đó, nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giảm về còn 138,4 - 142,4 triệu/lượng trong sáng nay.

Riêng tại Công ty Mi Hồng, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 999 cùng giảm 300.000 đồng, xuống mức 141,7 - 143,2 triệu/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay giảm nhẹ so với mức chốt phiên liền trước, xuống còn 4.164 USD /ounce, nhưng vẫn cao hơn khoảng 10 USD so với sáng hôm qua.

Kim loại quý hiện chủ yếu dao động trong biên độ hẹp khi giới đầu tư chưa xác định được động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sau loạt dữ liệu lạm phát cao hơn dự báo. Trong tuần này, lạm phát giá bán buôn của Mỹ ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2022, trong khi lạm phát tiêu dùng vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Fed.

Phát biểu tại một sự kiện của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ở Bangkok, Thái Lan mới đây, Chủ tịch Fed Kevin Warsh không đề cập đến khả năng cơ quan này tăng lãi suất trước khi kết thúc năm.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago Austan Goolsbee đánh giá các dữ liệu lạm phát mới nhất là "đáng thất vọng". Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland Beth Hammack cũng cho rằng Fed có thể cần tăng lãi suất mạnh tay hơn nếu kỳ vọng lạm phát của người dân suy giảm đáng kể.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28/10 lên tới 82%. Tuy nhiên, giới đầu tư lại đặt cược với xác suất 90% Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12.