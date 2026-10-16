Giá vàng trong nước trầm lắng

Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước tiếp tục đi ngang ở phiên giao dịch sáng nay (16/10). Mi Hồng là doanh nghiệp duy nhất điều chỉnh giá 2 mặt hàng này tăng nhẹ.

Trong phiên giao dịch sáng ngày 16/10, giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong phiên sáng ngày 16/10, thị trường vàng trong nước vẫn giao dịch trong trạng thái trầm lắng khi hầu hết doanh nghiệp lớn đều không điều chỉnh giá mua - bán vàng so với hôm qua.

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện neo giá vàng miếng ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), đi ngang so với giá chốt phiên liền trước (15/10). Cùng thời điểm, loạt doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... cũng neo giá vàng miếng ngang bằng với SJC.

Đáng chú ý, giá vàng miếng dù đi ngang trong phiên giao dịch sáng nay nhưng đã giảm khoảng 1 triệu đồng so với phiên đầu tuần này. Mức giảm này cộng với chênh lệch giá mua - bán vẫn được các doanh nghiệp đưa ra ở mức 3 triệu đồng/lượng khiến những người mua vàng đầu tuần đến nay đã lỗ gần 4 triệu đồng/lượng.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GẦN ĐÂY Nguồn: SJC. Nhãn 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 Mua vào triệu đồng/lượng 141.4 141.4 141.4 139.4 139.5 141.1 141.3 141.1 140.5 140.5 140.5 140.5 140 140 141.8 141.8 141.8 141.3 141.3 140.3 140.3 140.3 Bán ra

144.4 144.4 144.4 142.4 142.5 144.1 144.3 144.1 143.5 143.5 143.5 143.5 143 143 144.8 144.8 144.8 144.3 144.3 143.3 143.3 143.3

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận với giá vàng nhẫn trong nước.

Sáng nay, Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ ở mức 139,8 triệu/lượng (mua) và 142,8 triệu/lượng (bán), không thay đổi so với hôm qua. Mức giá giao dịch này cũng được PNJ niêm yết với vàng nhẫn trơn của thương hiệu.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng lần lượt giữ giá giao dịch vàng nhẫn đi ngang so với hôm qua. Trong đó, Tập đoàn Phú Quý neo giá vàng nhẫn ở 139,8 - 142,8 triệu/lượng; Tập đoàn DOJI niêm yết tại 139 - 143 triệu/lượng, Bảo Tín Minh Châu giao dịch tại 138,2 - 142,2 triệu đồng.

Chuỗi cửa hàng vàng Mi Hồng là doanh nghiệp hiếm hoi điều chỉnh giá giao dịch vàng miếng và vàng nhẫn sáng nay, với mức tăng nhẹ, hiện cố định ở 141,8 - 143,3 triệu đồng/lượng.

Trái với diễn biến trầm lắng của thị trường trong nước, trên thị trường quốc tế, xu hướng giá vàng lại có sự khởi sắc so với phiên ngày hôm qua. Cập nhật trên Kitco cho thấy giá kim loại quý đã tăng lên vùng 4.154 USD /ounce, tức phục hồi hơn 80 USD so với vùng đáy thiết lập trong phiên hôm qua. Thậm chí, mặt hàng này có thời điểm tăng lên vùng 4.176 USD /ounce trước khi giảm về giá hiện tại.

Đà phục hồi của giá vàng đến từ việc sức mạnh đồng USD đã giảm 0,5%, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng giảm xuống mức thấp nhất 3 tuần qua.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, vốn tăng vọt hôm 14/10 sau số liệu CPI tại Mỹ, đã giảm xuống mức thấp nhất trong vài tuần vào ngày 15/10, khi làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn. Mức lợi suất thấp hơn thường hỗ trợ giá vàng do kim loại quý này không mang lại lợi suất.

Các chuyên gia Bloomberg nhận định vàng vẫn phải đối mặt với những yếu tố bất lợi. Giới giao dịch sẽ theo dõi phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh vào cuối ngày 15/10 (giờ Mỹ) để tìm kiếm tín hiệu về việc các nhà hoạch định chính sách có chuyển từ phương án tạm hoãn sang tăng lãi suất trong tháng 10 hay không.

Đây là bài phát biểu cuối trước khi cuộc họp chính sách diễn ra ngày 27-28/10. Trong giai đoạn này, ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới sẽ hạn chế phát ngôn với truyền thông.