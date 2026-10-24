Người mua vàng lỗ hơn 5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng miếng giảm về 141,7 triệu/lượng, trong khi vàng thế giới mất hơn 4% chỉ sau một tuần. Tính cả chênh lệch mua - bán, người mua vàng lỗ hơn 5 triệu/lượng chỉ sau một tuần.

Trong phiên giao dịch cuối tuần 24/10, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức giảm 300.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Các thương hiệu lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng tương đương SJC, hiện đều giảm về vùng dưới 142 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng trong nước đang lỗ nặng

Trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng miếng đã liên tục trượt dốc suốt một tuần qua, từ vùng 144 triệu đồng/lượng xuống còn 141,7 triệu đồng/lượng, mức thấp nhất trong tuần. Chỉ trong 7 ngày, mỗi lượng vàng đã mất hơn 2 triệu đồng giá trị.

Đáng chú ý, nếu tính cả chênh lệch giá mua - bán tại các doanh nghiệp, những người mua vàng từ đầu tuần đến nay đang phải chịu khoản lỗ ròng hơn 5 triệu đồng/lượng. Đà giảm không chỉ bào mòn giá trị tài sản, mà còn khiến những nhà đầu tư mua vàng ở vùng giá cao ngày càng sốt ruột khi khoản lỗ tiếp tục gia tăng. Tính từ đỉnh gần 191 triệu đồng/lượng hồi đầu tháng 3, giá vàng miếng đến nay đã giảm gần 50 triệu đồng/lượng, trong khi mức lỗ những nhà đầu tư "đu đỉnh" phải chịu lên tới gần 53 triệu đồng mỗi lượng.

Đối với vàng nhẫn - mặt hàng có diễn biến sát giá thế giới, các doanh nghiệp cũng đồng loạt giảm giá gần nửa triệu đồng mỗi lượng trong sáng nay.

Sau điều chỉnh, Công ty SJC đưa giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ về mức 135 - 139 triệu đồng/lượng. DOJI và Phú Quý lần lượt còn 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng và 137,7 - 140,7 triệu đồng/lượng. PNJ giảm còn 138 - 141 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua - bán đối với vàng miếng và vàng nhẫn sáng nay, hiện cùng giao dịch ở 140,2 - 141,7 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC XUỐNG THẤP NHẤT 1 THÁNG Nguồn: SJC. Nhãn 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 Mua vào triệu đồng/lượng 141.4 141.4 141.4 139.4 139.5 141.1 141.3 141.1 140.5 140.5 140.5 140.5 140 140 141.8 141.8 141.8 141.3 141.3 140.3 140.3 140.9 140.6 140.6 140.1 139.6 139.3 139.3 139 138.7 Bán ra

144.4 144.4 144.4 142.4 142.5 144.1 144.3 144.1 143.5 143.5 143.5 143.5 143 143 144.8 144.8 144.8 144.3 144.3 143.3 143.3 143.9 143.6 143.6 143.1 142.6 142.3 142.3 142 141.7

Đà giảm mạnh của giá vàng trong nước chủ yếu chịu tác động từ thị trường quốc tế, khi kim loại quý đánh mất ngưỡng tâm lý quan trọng 4.000 USD /ounce. Trong phiên cuối tuần, giá vàng thế giới giảm gần 30 USD /ounce, tương đương mức giảm ròng 0,7%, xuống quanh 3.995 USD /ounce. Tính chung cả tuần, giá vàng quốc tế mất hơn 4%, ghi nhận đợt bán tháo mạnh nhất kể từ đầu tháng 6.

Triển vọng kém tích cực

Theo ông Rob Haworth, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại US Bank Wealth Management, vàng có thể tiếp tục chịu sức ép khi chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lập trường thận trọng với lạm phát, qua đó hỗ trợ đồng USD.

Dù Fed được kỳ vọng chưa tăng lãi suất mạnh tay, ông Haworth cho rằng chỉ cần cơ quan này kiên trì với mục tiêu kiểm soát lạm phát và không sớm nới lỏng chính sách, đồng USD vẫn có thể duy trì sức mạnh, hạn chế dư địa đi lên của vàng.

Đối với nhà đầu tư vàng, áp lực không chỉ đến từ những đợt tăng lãi suất thực tế, mà còn từ triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn dự kiến. Khi đồng USD mạnh lên, vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Đồng thời, môi trường lãi suất cao cũng làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - tài sản không đem lại lợi suất định kỳ.

Cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed trong tuần tới vì vậy được xem là tâm điểm theo dõi của thị trường. Dù giới đầu tư chưa dự báo Fed sẽ tăng lãi suất ngay tại cuộc họp này, khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách vào tháng 12 vẫn được đặt ra.

Ông Haworth cho biết các nhà kinh tế tại công ty của ông dự báo Fed có thể tăng lãi suất thêm một lần vào tháng 12 và một lần nữa vào tháng 3. Theo ông, ngay cả khi lợi suất trái phiếu không tăng đáng kể, lộ trình thắt chặt tiền tệ có chừng mực vẫn có thể gây sức ép lên giá vàng thông qua việc duy trì sức mạnh của đồng USD.

Bên cạnh Fed, thị trường cũng sẽ theo dõi các cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Canada, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) vào tuần tới. Những tín hiệu từ các ngân hàng trung ương lớn có thể tác động đến diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu và tâm lý đầu tư trên thị trường kim loại quý. Một yếu tố khác khiến triển vọng của vàng trở nên khó đoán là áp lực lạm phát dai dẳng.

Hiện quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 125,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 16 triệu đồng/lượng.