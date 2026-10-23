Người 'ôm' vàng thêm nỗi lo

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm phiên sáng 23/10, kéo giá bán về quanh 142 triệu/lượng, thấp nhất trong khoảng một tháng qua và chỉ còn cách mức đáy của năm 6 triệu đồng.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 139 - 142 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng về ngang bằng với SJC.

Sau nhiều phiên đi xuống liên tiếp, giá vàng miếng đã lùi về vùng thấp nhất trong khoảng một tháng qua, chỉ còn cách mức đáy của năm khoảng 6 triệu đồng/lượng. Nếu so với vùng đỉnh thiết lập hồi đầu tháng 3 ở gần 191 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng hiện thấp hơn gần 50 triệu đồng.

Với vàng nhẫn, giá mặt hàng này cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm gần nửa triệu đồng trong phiên giao dịch sáng nay.

Sau điều chỉnh, SJC neo giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở 136 - 140 triệu đồng/lượng; Phú Quý, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vàng nhẫn quanh vùng 137,8-138 triệu đồng/lượng và giá bán dao động quanh 141-142 triệu đồng.

Công ty Mi Hồng là đơn vị duy nhất giữ giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng đi ngang sáng nay ở 140 - 141,5 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC XUỐNG THẤP NHẤT 1 THÁNG Nguồn: SJC. Nhãn 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 Mua vào triệu đồng/lượng 141.4 141.4 141.4 139.4 139.5 141.1 141.3 141.1 140.5 140.5 140.5 140.5 140 140 141.8 141.8 141.8 141.3 141.3 140.3 140.3 140.9 140.6 140.6 140.1 139.6 139.3 139.3 139 Bán ra

144.4 144.4 144.4 142.4 142.5 144.1 144.3 144.1 143.5 143.5 143.5 143.5 143 143 144.8 144.8 144.8 144.3 144.3 143.3 143.3 143.9 143.6 143.6 143.1 142.6 142.3 142.3 142

Trên thế giới, giá vàng giao ngay đang giao dịch ở 4.018 USD /ounce. Dù chỉ giảm nhẹ so với thời điểm mở cửa, kim loại quý này đã mất tới 95 USD /ounce so với phiên liền trước, lùi xuống vùng thấp nhất trong hơn hai tháng.

Áp lực bán gia tăng trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh, làm dấy lên lo ngại lạm phát có thể dai dẳng hơn. Nếu áp lực giá cả kéo dài, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể phải duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn kỳ vọng, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng - tài sản không đem lại lợi suất định kỳ.

Đáng chú ý, diễn biến trên thị trường trái phiếu Mỹ cũng đang thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 0,17 điểm %, xuống 4,972%, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm 0,16 điểm %, còn 4,659%. Trong khi đó, giá dầu tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng.

Trong giai đoạn trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ cuối tháng 10, Fed bước vào thời kỳ hạn chế phát ngôn. Vì vậy, các dữ liệu kinh tế mới công bố cùng biến động trên thị trường năng lượng có thể tác động đáng kể đến kỳ vọng lãi suất của giới đầu tư.

Trong ngày 23/10, thị trường dự kiến đón nhận các chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) sơ bộ tháng 10 của Mỹ trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Đại học Michigan cũng dự kiến công bố chỉ số niềm tin tiêu dùng. Những dữ liệu này sẽ cung cấp thêm manh mối về sức khỏe nền kinh tế Mỹ, qua đó ảnh hưởng đến dự báo chính sách tiền tệ của Fed trong những tháng cuối năm.