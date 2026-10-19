Mua vàng trong nước vẫn đắt hơn thế giới cả chục triệu đồng

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt đi ngang vào sáng 19/10, trong khi vàng thế giới tăng gần 20 USD/ounce. Dù vậy, giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới 12 triệu/lượng.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với giá chốt phiên cuối tuần trước (17/10).

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... cũng neo giá giao dịch vàng miếng ở mức ngang bằng SJC, không đổi so với giá kết phiên ngày 17/10.

Tương tự, giá vàng nhẫn trong nước cũng "bất động" trong phiên giao dịch sáng nay. Trong đó, Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ ở mức 140,1 triệu/lượng (mua) và 143,1 triệu/lượng (bán).

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng lần lượt giữ giá giao dịch vàng nhẫn đi ngang so với giá chốt phiên cuối tuần trước.

Trong đó, Tập đoàn Phú Quý neo giá vàng nhẫn ở 140 - 143 triệu/lượng; Tập đoàn DOJI niêm yết tại 139,1 - 143,1 triệu/lượng; Bảo Tín Minh Châu giao dịch tại 138,7 - 142,7 triệu đồng/lượng.

Công ty Mi Hồng cũng giữ cả giá vàng miếng và giá vàng nhẫn 999 đi ngang sáng nay, hiện đều giao dịch ở 141,5 - 143 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC BẤT ĐỘNG Nguồn: SJC. Nhãn 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 Mua vào triệu đồng/lượng 141.4 141.4 141.4 139.4 139.5 141.1 141.3 141.1 140.5 140.5 140.5 140.5 140 140 141.8 141.8 141.8 141.3 141.3 140.3 140.3 140.9 144.6 144.6 144.6 Bán ra

144.4 144.4 144.4 142.4 142.5 144.1 144.3 144.1 143.5 143.5 143.5 143.5 143 143 144.8 144.8 144.8 144.3 144.3 143.3 143.3 143.9 143.6 143.6 143.6

Trên thế giới, giá vàng giao ngay tăng gần 20 USD (+0,4%), hiện giao dịch quanh vùng 4.181 USD /ounce. Tại mức giá này, vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) vào khoảng 131,5 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 12 triệu đồng/lượng.

Ông Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, cho rằng sự suy yếu của đồng USD trong hai phiên cuối tuần trước đang tạo thêm cơ sở cho triển vọng tăng giá trong tuần này.

Tuy nhiên, Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại StoneX Bullion nhận định vàng đang cố gắng duy trì vùng hỗ trợ quanh 4.100 USD /oz nhưng vẫn chưa vượt qua được vùng kháng cự phía trên. Vì vậy, triển vọng ngắn hạn còn nghiêng nhẹ về xu hướng giảm, dù ông tiếp tục giữ quan điểm tích cực đối với vàng và đặc biệt là bạc trong dài hạn.

Tuần này, lịch công bố dữ liệu kinh tế tương đối thưa thớt, với những thông tin đáng chú ý gồm số liệu thị trường nhà ở, đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, cùng các báo cáo về chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) và niềm tin tiêu dùng được công bố vào thứ Sáu.

Cụ thể, lịch công bố dữ liệu kinh tế Mỹ bắt đầu vào sáng thứ Ba với số liệu nhà khởi công xây dựng và giấy phép xây dựng, tiếp đó là doanh số bán nhà đang chờ hoàn tất giao dịch, tất cả đều phản ánh tình hình trong tháng 9.

Đến thứ Năm, giới giao dịch sẽ theo dõi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần để có thêm thông tin cập nhật về tình hình thị trường lao động Mỹ.

Sáng thứ Sáu sẽ là thời điểm công bố những dữ liệu quan trọng nhất trong tuần, gồm các chỉ số PMI sơ bộ tháng 10 của S&P Global đối với lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và chỉ số PMI tổng hợp. Tiếp đó là chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 10 chính thức của Đại học Michigan.