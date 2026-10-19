Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Mini Magazine

Mua vàng trong nước vẫn đắt hơn thế giới cả chục triệu đồng

  • Thứ hai, 19/10/2026 10:52 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt đi ngang vào sáng 19/10, trong khi vàng thế giới tăng gần 20 USD/ounce. Dù vậy, giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới 12 triệu/lượng.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với giá chốt phiên cuối tuần trước (17/10).

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... cũng neo giá giao dịch vàng miếng ở mức ngang bằng SJC, không đổi so với giá kết phiên ngày 17/10.

Tương tự, giá vàng nhẫn trong nước cũng "bất động" trong phiên giao dịch sáng nay. Trong đó, Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ ở mức 140,1 triệu/lượng (mua) và 143,1 triệu/lượng (bán).

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng lần lượt giữ giá giao dịch vàng nhẫn đi ngang so với giá chốt phiên cuối tuần trước.

Trong đó, Tập đoàn Phú Quý neo giá vàng nhẫn ở 140 - 143 triệu/lượng; Tập đoàn DOJI niêm yết tại 139,1 - 143,1 triệu/lượng; Bảo Tín Minh Châu giao dịch tại 138,7 - 142,7 triệu đồng/lượng.

Công ty Mi Hồng cũng giữ cả giá vàng miếng và giá vàng nhẫn 999 đi ngang sáng nay, hiện đều giao dịch ở 141,5 - 143 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC BẤT ĐỘNG
Nguồn: SJC.
Nhãn 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10
Mua vào triệu đồng/lượng 141.4 141.4 141.4 139.4 139.5 141.1 141.3 141.1 140.5 140.5 140.5 140.5 140 140 141.8 141.8 141.8 141.3 141.3 140.3 140.3 140.9 144.6 144.6 144.6
Bán ra
144.4 144.4 144.4 142.4 142.5 144.1 144.3 144.1 143.5 143.5 143.5 143.5 143 143 144.8 144.8 144.8 144.3 144.3 143.3 143.3 143.9 143.6 143.6 143.6

Trên thế giới, giá vàng giao ngay tăng gần 20 USD (+0,4%), hiện giao dịch quanh vùng 4.181 USD/ounce. Tại mức giá này, vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) vào khoảng 131,5 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 12 triệu đồng/lượng.

Ông Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, cho rằng sự suy yếu của đồng USD trong hai phiên cuối tuần trước đang tạo thêm cơ sở cho triển vọng tăng giá trong tuần này.

Tuy nhiên, Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại StoneX Bullion nhận định vàng đang cố gắng duy trì vùng hỗ trợ quanh 4.100 USD/oz nhưng vẫn chưa vượt qua được vùng kháng cự phía trên. Vì vậy, triển vọng ngắn hạn còn nghiêng nhẹ về xu hướng giảm, dù ông tiếp tục giữ quan điểm tích cực đối với vàng và đặc biệt là bạc trong dài hạn.

Tuần này, lịch công bố dữ liệu kinh tế tương đối thưa thớt, với những thông tin đáng chú ý gồm số liệu thị trường nhà ở, đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, cùng các báo cáo về chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) và niềm tin tiêu dùng được công bố vào thứ Sáu.

Cụ thể, lịch công bố dữ liệu kinh tế Mỹ bắt đầu vào sáng thứ Ba với số liệu nhà khởi công xây dựng và giấy phép xây dựng, tiếp đó là doanh số bán nhà đang chờ hoàn tất giao dịch, tất cả đều phản ánh tình hình trong tháng 9.

Đến thứ Năm, giới giao dịch sẽ theo dõi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần để có thêm thông tin cập nhật về tình hình thị trường lao động Mỹ.

Sáng thứ Sáu sẽ là thời điểm công bố những dữ liệu quan trọng nhất trong tuần, gồm các chỉ số PMI sơ bộ tháng 10 của S&P Global đối với lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và chỉ số PMI tổng hợp. Tiếp đó là chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 10 chính thức của Đại học Michigan.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Dự báo bất ngờ về giá vàng

Chuyên gia thị trường đưa dự báo giá vàng có thể tăng lên vùng 4.400-4.500 USD/ounce trong những tuần tới chủ yếu nhờ đồng USD suy yếu và những bất ổn liên quan đến địa chính trị.

26:1557 hôm qua

Chính thức: Mua bán vàng từ 5 triệu đồng không được dùng tiền mặt

Nghị định 390/2026/NĐ-CP hiệu lực từ ngày 16/10 quy định giao dịch mua, bán vàng có giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên phải thanh toán bằng phương tiện không dùng tiền mặt.

38:2271 hôm qua

Người mua vàng tiếp tục lỗ hơn 4 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng giảm gần nửa triệu đồng mỗi lượng trong phiên giao dịch sáng nay (17/10), hiện được giao dịch dưới vùng 144 triệu đồng/lượng.

10:58 17/10/2026

Giá vàng thế giới đang rớt 'thảm'

Giá vàng thế giới đang rớt 'thảm'

0

Chỉ trong một phiên giao dịch, giá vàng đã rớt mạnh hơn 70 USD xuống dưới ngưỡng 4.100 USD/ounce, đặc biệt khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng vọt.

Lỗ nặng vì vàng

Lỗ nặng vì vàng

0

Giá vàng trong nước diễn biến kém tích cực khiến người mua vàng tuần qua vẫn đang chịu khoản lỗ gần 3 triệu đồng/lượng. Nếu mua từ đỉnh đầu năm, mức lỗ lên tới hơn 50 triệu đồng.

Giá vàng trong nước trầm lắng

Giá vàng trong nước trầm lắng

0

Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước tiếp tục đi ngang ở phiên giao dịch sáng nay (16/10). Mi Hồng là doanh nghiệp duy nhất điều chỉnh giá 2 mặt hàng này tăng nhẹ.

Hồng Nhung

giá vàng PNJ giá vàng thế giới giá vàng trong nước vàng miếng vàng nhẫn

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý