Dự báo bất ngờ về giá vàng

Chuyên gia thị trường đưa dự báo giá vàng có thể tăng lên vùng 4.400-4.500 USD/ounce trong những tuần tới chủ yếu nhờ đồng USD suy yếu và những bất ổn liên quan đến địa chính trị.

Giá vàng thế giới đã phục hồi tích cực vào cuối tuần này, sau khi chịu sức ép từ dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự kiến, đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng. Tuy nhiên, lợi suất hạ nhiệt cùng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa tăng lãi suất đã giúp giá kim loại quý lấy lại phần lớn mức giảm trước đó.

Phố Wall thận trọng với giá vàng

Tuần này, giá vàng giao ngay khởi đầu ở mức 4.194 USD /ounce rồi chạm đỉnh tuần tại 4.217 USD /ounce ngay phiên giao dịch ngày thứ Hai, trước khi quay đầu giảm trong 2 phiên tiếp theo do đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng.

Giá vàng giao ngay sau đó rơi xuống dưới 4.100 USD /ounce, chạm đáy tuần tại 4.073 USD vào giữa tuần. Đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 cũng gây thêm sức ép lên kim loại quý.

Đà phục hồi xuất hiện từ phiên thứ Năm, bất chấp dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) tiếp tục cao hơn dự kiến. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm mạnh, trong khi đồng USD suy yếu, tạo điều kiện để giá vàng lấy lại đà tăng.

Trong phiên giao dịch cuối tuần, giá kim loại quý tiếp tục đi lên sau khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh không đưa ra tín hiệu về khả năng tăng lãi suất ngay trong tháng 10. Giá vàng có thời điểm tiến sát mốc 4.200 USD /ounce trước khi đà tăng chững lại và một phần thành quả bị thu hẹp. Đóng cửa tuần này, giá kim loại quý dừng ở mức 4.164 USD /ounce, tức vẫn giảm 30 USD so với đầu tuần.

Trong cuộc khảo sát về triển vọng của vàng tuần tới do Kitco News thực hiện với 12 chuyên gia Phố Wall, chỉ có 4 người (chiếm 33%) dự báo giá sẽ tăng tuần tới. Trong khi đó, có 2 người (chiếm 17%) cho rằng giá vàng sẽ giảm và 6 người (chiếm 50%) dự báo giá đi ngang.

Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, khảo sát trực tuyến với 139 người ghi nhận 63 người (chiếm 45%) dự báo giá vàng giảm trong tuần tới, nhỉnh hơn 60 người (chiếm 43%) kỳ vọng giá tăng.Ngoài ra, 16 nhà đầu tư còn lại (chiếm 12%) cho rằng kim loại quý sẽ “đứng yên”.

CHUYÊN GIA PHỐ WALL KÉM LẠC QUAN VỀ GIÁ VÀNG TUẦN TỚI Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 33 50 17 Nhà đầu tư nhỏ lẻ

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Tuần tới, lịch công bố dữ liệu kinh tế Mỹ tương đối thưa thớt. Vào thứ Ba, thị trường sẽ đón nhận số liệu khởi công xây dựng nhà ở và giấy phép xây dựng trong tháng 9, cùng dữ liệu doanh số nhà chờ bán. Đến thứ Năm, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần sẽ cung cấp thêm tín hiệu về sức khỏe thị trường lao động Mỹ.

Các dữ liệu đáng chú ý nhất dự kiến được công bố vào thứ Sáu, gồm chỉ số PMI sơ bộ tháng 10 của S&P Global trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và tổng hợp, cùng chỉ số tâm lý người tiêu dùng tháng 10 do Đại học Michigan khảo sát.

Những dữ liệu này có thể tác động đến kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed, qua đó ảnh hưởng đến đồng USD, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và diễn biến giá vàng trong tuần tới.

Giá vàng có thể tăng lên 4.500 USD /ounce

Dự báo về triển vọng của giá vàng tuần tới, Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, nghiêng về kịch bản giá vàng tiếp tục tăng.

Ông nhận định kim loại quý đã lặp lại mô hình quen thuộc trong 7 tuần liên tiếp khi chịu áp lực bán trong nửa đầu tuần rồi phục hồi từ giữa tuần. Dù lực bán gia tăng trong 3 tuần gần đây, giá vàng vẫn trụ vững trước ngưỡng 4.200 USD /ounce.

Theo Kuptsikevich, sự suy yếu của đồng USD trong những phiên cuối tuần là cơ sở củng cố triển vọng tích cực đối với vàng. Ông cũng cho rằng đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn không hẳn phản ánh tâm lý chấp nhận rủi ro quay trở lại, mà có thể là động thái tái cơ cấu danh mục sau thời gian dòng tiền tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu này.

Bên cạnh đó, những bất định chính trị trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ có thể thúc đẩy nhà đầu tư giảm rủi ro danh mục và tìm đến vàng như một tài sản phòng vệ. Kuptsikevich dự báo giá vàng có khả năng tiến lên vùng 4.400- 4.500 USD /ounce trong những tuần tới. Tuy nhiên, để vượt xa vùng giá này, thị trường có thể cần những thay đổi đáng kể hơn về chính sách từ Fed hoặc Nhà Trắng.

Ở chiều ngược lại, Simon-Peter Massabni, Trưởng bộ phận Phát triển kinh doanh tại XS.com, cho rằng giá vàng vẫn mắc kẹt trong vùng điều chỉnh rộng hình thành từ cuối tháng 9 và đang đối mặt với nhiều lực cản.

Massabni nhận định lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm đã tạo lực đỡ tạm thời cho giá vàng. Tuy nhiên, xung đột kéo dài cũng có thể đẩy giá năng lượng lên cao, làm gia tăng áp lực lạm phát tại Mỹ và thu hẹp dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed.

Ông cảnh báo sự kết hợp giữa lạm phát cao, nền kinh tế Mỹ vẫn vững vàng và căng thẳng địa chính trị chưa được giải quyết sẽ khiến đà phục hồi của vàng thiếu tính bền vững. Theo chuyên gia này, nếu các điều kiện kinh tế vĩ mô xấu đi, giá kim loại quý có thể đối mặt với những đợt điều chỉnh mạnh, bất chấp nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị.