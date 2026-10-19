Nhật Bản siết xuất khẩu vàng

Năm 2025, dù không phải là quốc gia khai thác hay sản xuất vàng lớn, Nhật Bản đã xuất khẩu tới 228 tấn vàng, trong khi sản lượng nhập khẩu chính ngạch chỉ là 10 tấn.

Bộ Tài chính Nhật Bản đã có đề xuất ngăn chặn hoạt động buôn lậu vàng. Ảnh: Reuters.

Bộ Tài chính Nhật Bản đang lên kế hoạch mở rộng quyền hạn cho lực lượng hải quan nhằm ngăn chặn nạn buôn lậu vàng, hiểm họa tiềm ẩn từ việc xuất khẩu vàng không rõ nguồn gốc nhằm mục đích trốn thuế, theo Nikkei Asia.

Động thái này càng trở nên cấp bách khi nhìn vào số liệu thống kê thương mại tại Nhật Bản trong năm 2025. Dù không phải là quốc gia khai thác hay sản xuất vàng lớn, nước này chỉ nhập khẩu chính ngạch 10 tấn vàng, nhưng lại xuất khẩu tới 228 tấn vàng. Mức chênh lệch khổng lồ này phản ánh nguy cơ vàng lậu được tuồn vào Nhật Bản, sau đó trải qua các công đoạn gia công tinh vi trước khi được xuất khẩu chính ngạch ra thế giới.

Để khắc phục các lỗ hổng pháp lý, Bộ Tài chính Nhật Bản đang xúc tiến kế hoạch sửa đổi Luật Hải quan cùng các nghị định liên quan, đặt mục tiêu áp dụng khung pháp lý hoàn toàn mới, sớm nhất vào năm tài chính 2027. Động thái này sẽ khởi động bằng việc trình đề xuất lên hội đồng chuyên gia của Bộ Tài chính vào tháng tới, trước khi hoàn thiện các nội dung sửa đổi vào cuối năm nay.

Cách cải cách này được kỳ vọng giáng đòn mạnh vào các đường dây buôn lậu vàng và chặn đứng dòng chảy xuất khẩu mập mờ. Theo đó, quy định mới sẽ làm rõ thẩm quyền cho cơ quan hải quan, buộc các đơn vị xuất khẩu phải minh bạch thông tin về tên, địa chỉ nhà cung cấp và lịch sử toàn bộ chuỗi cung ứng. Ngoài ra, hải quan sẽ được quyền từ chối cấp phép xuất khẩu nếu doanh nghiệp không đáp ứng các yêu cầu về truy xuất thông tin.

Đằng sau những lô hàng xuất khẩu vàng là một tổ chức tội phạm bị nghi ngờ có liên quan đến những hoạt động phi pháp. Đường dây này được vận hành tinh vi qua nhiều công đoạn: buôn lậu quốc tế, gia công nội địa cho đến phân phối và xuất khẩu. Ngoài ra, các đối tượng còn có hành vi gian lận khép kín, có hệ thống.

Cơn sốt kim loại quý đã đẩy thị trường xuất khẩu vàng của Nhật Bản bước vào giai đoạn phát triển. Xét về giá trị, kim ngạch xuất khẩu vàng trong năm 2025 của nước này đã đạt kỷ lục 3.780 tỷ yen ( 23,9 tỷ USD ), tăng gấp 4 lần so với năm 2020. Đà tăng trưởng này không chỉ đến từ đà leo thang của giá vàng thế giới, mà còn được thúc đẩy bởi sự bùng nổ của khối lượng xuất khẩu với mức tăng lên tới 50%.

Tuy nhiên, đằng sau những con số kỷ lục là những góc khuất, khi giá vàng tăng cao đang thúc đẩy các hành vi trốn thuế và gian lận hoàn thuế tinh vi, gây tổn thất cho ngân sách nhà nước.