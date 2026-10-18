Vàng có thực sự là khoản đầu tư an toàn?

Được coi là tài sản trú ẩn, vàng vẫn chịu tác động của lãi suất, đồng USD, tâm lý thị trường. Chuyên gia Jonathan Spall lý giải cơ chế vận hành của vàng chỉ bằng 1 cuốn sách.

Vàng vừa là tài sản tích trữ lâu đời, vừa là tâm điểm của nhiều tranh luận về quyền lực tài chính và các cuộc khủng hoảng kinh tế. Trong cuốn Đầu tư vào vàng, tác giả Jonathan Spall lý giải cách thị trường kim loại quý vận hành, đồng thời giúp nhà đầu tư nhìn nhận vàng tỉnh táo hơn thay vì dựa vào những niềm tin thiếu cơ sở.

Khi vàng trở thành trung tâm của các thuyết âm mưu

Vàng có lịch sử hàng nghìn năm, gắn liền với sự thịnh vượng của các đế chế cổ đại và ngày nay vẫn hiện diện trong kho dự trữ của nhiều ngân hàng trung ương.

Vàng có những đặc tính vật lý khiến kim loại này trở nên đặc biệt. Khả năng chống oxy hóa và ít bị biến đổi theo thời gian giúp vàng duy trì vẻ ngoài qua hàng nghìn năm. Trong ngành trang sức, việc kết hợp vàng với những kim loại khác cũng tạo ra nhiều màu sắc, từ trắng, hồng đến những biến thể ít phổ biến hơn.

Tuy nhiên, sức hấp dẫn của vàng không chỉ đến từ đặc tính vật chất mà còn từ vị thế lịch sử và vai trò của nó trong hệ thống tiền tệ bởi nó thường được xem là tài sản trú ẩn trong những giai đoạn kinh tế bất ổn.

Tuy nhiên, sức hấp dẫn của vàng cũng khiến thị trường này trở thành chủ đề của nhiều giả thuyết về thao túng giá và những thế lực đứng sau hệ thống tài chính toàn cầu.

Trong cuốn Đầu tư vào vàng, Jonathan Spall tiếp cận những câu chuyện này từ góc nhìn của người từng trực tiếp tham gia thị trường. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kim loại quý, từng giữ chức Giám đốc bộ phận kinh doanh hàng hóa tại Barclays Capital, tác giả tập trung giải thích cách thị trường vàng vận hành, thay vì củng cố những quan niệm phổ biến nhưng chưa được kiểm chứng.

Nội dung cuốn sách bao quát nhiều khía cạnh của thị trường, từ đặc tính của kim loại quý đến cơ chế giao dịch và vai trò của vàng trong hệ thống tài chính quốc tế.

Cuốn Đầu tư vào vàng của tác giả Jonathan Spall. Ảnh: Alphabooks.

Một trong những chủ đề đáng chú ý là những thuyết âm mưu xoay quanh việc thao túng giá vàng. Tác giả dành dung lượng đáng kể để xem xét các cáo buộc liên quan đến ngân hàng trung ương, những định chế tài chính lớn và hoạt động giao dịch vàng trên thị trường quốc tế.

Tháng 12/2000, một vụ kiện tại Mỹ cáo buộc nhiều tổ chức tài chính và định chế quốc tế, trong đó có Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng các ngân hàng lớn, thông đồng thao túng giá vàng. Vụ kiện sau đó bị tòa án bác bỏ vào năm 2002.

Những cáo buộc tương tự vẫn tiếp tục xuất hiện. Có giả thuyết cho rằng lượng vàng tại Fort Knox, kho lưu trữ vàng nổi tiếng của Mỹ, đã bị bán đi nhằm duy trì giá vàng ở mức thấp. Một số ý kiến khác cho rằng các ngân hàng trung ương phương Tây bí mật cho vay vàng để tác động đến thị trường. Trong các cuộc tranh luận này, Ủy ban Hành động chống thao túng giá vàng (GATA) cũng thường xuyên được nhắc đến.

Theo Jonathan Spall, các giả thuyết như vậy khó có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi những cuộc tranh luận về vàng, bởi người tin vào chúng thường có xu hướng diễn giải các chi tiết theo hướng củng cố quan điểm sẵn có.

Từ kinh nghiệm làm việc trong ngành giao dịch vàng, tác giả cho biết ông chưa từng chứng kiến bằng chứng về sự can thiệp có hệ thống của chính phủ Mỹ nhằm thao túng thị trường. Quan điểm này không đồng nghĩa với việc phủ nhận mọi khả năng xảy ra hành vi sai phạm, mà nhấn mạnh sự cần thiết phải phân biệt giữa bằng chứng thực tế và suy đoán.

Spall cũng chỉ ra rằng vàng là tài sản nhạy cảm về chính trị. Quyết định bán vàng dự trữ của một ngân hàng trung ương không đơn thuần là phép tính tài chính, mà còn có thể liên quan đến an ninh kinh tế, tâm lý công chúng và quan niệm về tài sản quốc gia. Bởi vậy, các kế hoạch bán vàng dự trữ thường có thể gây tranh cãi ngay cả khi chưa được triển khai.

Điều quan trọng, theo cách tiếp cận của cuốn sách, là không nên đánh đồng sự nhạy cảm của vàng về mặt chính trị với bằng chứng về một âm mưu thao túng giá trên quy mô toàn cầu.

Hiểu thị trường trước khi quyết định đầu tư

Nếu những câu chuyện về thao túng giá cho thấy vàng dễ khơi gợi tâm lý nghi ngờ, thì phần bàn về đầu tư trong cuốn sách lại nhấn mạnh một nguyên tắc khác: Không có công thức nào bảo đảm xác định chính xác thời điểm tốt nhất để mua vàng.

Giá kim loại quý chịu tác động đồng thời của nhiều yếu tố, từ lãi suất, sức mạnh của đồng USD, nhu cầu vàng vật chất đến dòng vốn đầu tư, hoạt động phòng ngừa rủi ro của doanh nghiệp khai thác và tâm lý thị trường. Các yếu tố này có thể vận động theo những chiều hướng khác nhau, khiến việc dự báo giá vàng trở nên phức tạp.

Cuốn sách Đầu tư vào vàng sẽ giúp người đọc hiểu được các mối liên hệ giữa chủ thể và yếu tố quan trọng chi phối thị trường kim loại quý. Ảnh: Reuters.

Vì vậy, thay vì đưa ra một chiến lược mua bán có thể áp dụng cho mọi hoàn cảnh, Jonathan Spall tập trung giúp người đọc hiểu các cơ chế hình thành giá và những chủ thể tham gia thị trường. Đây cũng là nền tảng để nhà đầu tư đánh giá thông tin, nhận diện rủi ro và đưa ra quyết định phù hợp với mục tiêu tài chính của mình.

Cuốn sách không chỉ xem vàng như một tài sản trú ẩn mà còn phác họa hệ sinh thái phía sau kim loại quý này, từ hoạt động khai thác, tinh luyện đến vai trò của các ngân hàng kinh doanh vàng và những sản phẩm đầu tư hiện đại như quỹ hoán đổi danh mục (ETF).

Cách tiếp cận này giúp người đọc nhìn xa hơn biến động giá mua - bán hàng ngày. Thị trường vàng không chỉ bao gồm những người mua vàng vật chất để tích trữ, mà còn có các tổ chức tài chính, doanh nghiệp khai thác, nhà đầu tư trên thị trường vốn và những chủ thể tham gia giao dịch nhằm quản trị rủi ro.

So với những cuốn sách thiên về lý thuyết tiền tệ hoặc dự báo kinh tế vĩ mô, Đầu tư vào vàng nổi bật ở góc nhìn thực tiễn của thị trường vàng. Kinh nghiệm của tác giả giúp nội dung tiếp cận gần hơn với hoạt động giao dịch, qua đó hỗ trợ người đọc hình dung rõ hơn mối liên hệ giữa các chủ thể và những yếu tố chi phối thị trường.

Cuốn sách vì thế phù hợp với những người mới tìm hiểu về vàng, đặc biệt là những nhà đầu tư muốn xây dựng nền tảng kiến thức trước khi xuống tiền. Thay vì bắt đầu bằng câu hỏi giá vàng sẽ tăng hay giảm trong thời gian tới, người đọc được dẫn dắt đến một vấn đề căn bản hơn: Thị trường vàng thực sự vận hành như thế nào và đâu là những yếu tố cần cân nhắc khi đưa kim loại quý vào danh mục đầu tư.

Trong một thị trường thường xuyên bị chi phối bởi kỳ vọng, nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội và những dự báo trái chiều, hiểu rõ bản chất tài sản có thể là bước đầu tiên để hạn chế các quyết định cảm tính. Thông điệp đáng chú ý của cuốn sách không nằm ở lời hứa về một khoản đầu tư an toàn tuyệt đối, mà ở việc trang bị kiến thức để nhà đầu tư đánh giá vàng một cách thực tế hơn.