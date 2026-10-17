Đề xuất cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán

Chiều 17/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đã trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Nói về sự cần thiết của việc sửa đổi Luật Chứng khoán, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết dự án luật mới được xây dựng nhằm thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tập trung ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, trọng tâm là hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực thị trường, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đồng thời, từ thực tiễn thi hành Luật Chứng khoán, các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán tiếp tục được rà soát, hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu quản lý và phù hợp với sự phát triển của thị trường.

Dự án luật mới cũng nhằm đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, triển khai kịp thời các mô hình, sản phẩm, dịch vụ mới trong lĩnh vực chứng khoán.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại dự án luật này là việc bổ sung, hoàn thiện khung khổ pháp lý về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán, thực hiện phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo dự thảo luật, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán là việc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức triển khai thử nghiệm có giới hạn về phạm vi, đối tượng, không gian, thời gian thử nghiệm trong điều kiện thực tế đối với việc ứng dụng công nghệ mới, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực chứng khoán mà pháp luật chưa có quy định hoặc khác với quy định của pháp luật hiện hành.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đã trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Ảnh: Quochoi.vn.

Việc triển khai phải đảm bảo quốc phòng, an ninh, an toàn thị trường chứng khoán và thực hiện theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và pháp luật về công nghiệp công nghệ số.

Tổ chức đăng ký cơ chế thử nghiệm phải đáp ứng điều kiện, tiêu chí xét duyệt tham gia, được cấp giấy chứng nhận và chịu sự giám sát của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật. Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền sẽ quyết định việc cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận; gia hạn, tạm dừng, chấm dứt, kết thúc cơ chế thử nghiệm, cho phép ứng dụng đưa vào thực tiễn.

Tổ chức, cá nhân tham gia cơ chế thử nghiệm tự chịu trách nhiệm về việc tham gia, được bảo vệ theo quy định tại Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật này, ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho biết Ủy ban tán thành ban hành luật để thể chế hóa chủ trương mới, tháo gỡ vướng mắc, giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh, phát triển thử nghiệm có kiểm soát, giao dịch điện tử và dịch vụ mới.

Cơ quan thẩm tra cũng cơ bản tán thành phạm vi sửa đổi để xử lý vấn đề cấp thiết, nhưng lưu ý chính sách có phạm vi rộng, chưa được đánh giá tác động đầy đủ cần tiếp tục nghiên cứu trong lần sửa đổi toàn diện.

Với đề xuất quy định mới về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, giao dịch điện tử và công nghệ mới, Ủy ban cơ bản tán thành, nhưng đề nghị làm rõ nội dung đặc thù, tránh trùng lặp với pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo ông Mãi, dự thảo luật cần xác định nguyên tắc về thẩm quyền, giới hạn thử nghiệm; tham gia tự nguyện, cảnh báo rủi ro, tách biệt tài sản, bảo vệ dữ liệu; giám sát và xử lý khi thử nghiệm thất bại.

Việc miễn, loại trừ trách nhiệm phải chặt chẽ, không miễn bồi thường do lỗi, vi phạm của tổ chức thử nghiệm. Cần thống nhất thời hạn, gia hạn, giới hạn khách hàng, giao dịch với pháp luật liên quan và khả năng giám sát.

Đối với giao dịch điện tử, cơ quan thẩm tra đề nghị xác định rõ phạm vi hướng dẫn chuyên ngành của Bộ trưởng Tài chính, bảo đảm thống nhất với pháp luật về giao dịch điện tử, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và không đặt thêm điều kiện kinh doanh ngoài luật.

Làm rõ trách nhiệm xác thực, lưu vết, duy trì hệ thống, xử lý sự cố, bồi thường; kiểm soát trí tuệ nhân tạo, giao dịch thuật toán, bảo đảm khả năng can thiệp của con người. Phân biệt hoạt động thử nghiệm với cải tiến kỹ thuật theo giấy phép hiện có; phối hợp về an ninh mạng, phòng, chống rửa tiền.