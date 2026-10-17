Trình Quốc hội dự án luật mới cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chiều 17/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đã trình Quốc hội dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trước Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn.

Trình bày tóm tắt dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết sau gần 10 năm thực hiện, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2017 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc hình thành và triển khai hệ thống chính sách hỗ trợ khu vực DNNVV, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy một số cơ chế, chính sách chưa phát huy được hiệu quả hoặc chưa theo kịp với nhu cầu của DNNVV; phương thức hỗ trợ còn bất cập, chưa xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp; cơ chế giám sát, đánh giá hoạt động hỗ trợ chưa đồng bộ; hệ sinh thái hỗ trợ còn phân tán…

Trong bối cảnh yêu cầu thể chế hóa đầy đủ các chủ trương mới của Đảng, Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, việc xây dựng Luật Phát triển DNNVV là cần thiết nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.

Hàng loạt chính sách mới hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết dự án Luật lần này đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ hướng tới thúc đẩy, phát triển khu vực DNNVV nhanh, bền vững, tăng về số lượng, nâng cao về chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Dự án Luật cũng lấy DNNVV làm trung tâm, xuất phát từ thực tiễn, tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc cốt lõi trong gia nhập thị trường, tiếp cận nguồn lực, tổ chức sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; bảo đảm chính sách thiết thực, khả thi và đi vào cuộc sống.

Một số điểm mới trong dự án Luật bao gồm: Sửa đổi tiêu chí xác định DNNVV theo hướng không quy định về số lao động tham gia bảo hiểm xã hội, thay vào đó quy định số lao động bình quân năm; đồng thời nâng mức trần xác định đối với các tiêu chí về lao động (không quá 300 người), tổng doanh thu (không quá 400 tỷ đồng ) và tổng nguồn vốn (không quá 150 tỷ đồng ).

Dự án Luật đã sửa đổi, bổ sung quy định về nguyên tắc hỗ trợ phát triển DNNVV theo hướng nhấn mạnh công khai, minh bạch, hỗ trợ có trọng tâm, có thời hạn, gắn với kết quả thực hiện và trách nhiệm của đơn vị triển khai; ưu tiên hỗ trợ theo lộ trình nâng cấp hộ kinh doanh lên doanh nghiệp và từ doanh nghiệp quy mô nhỏ lên quy mô lớn hơn; đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính, giấy tờ, hồ sơ trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường hoạt động “hậu kiểm” đối với các hoạt động hỗ trợ DNNVV…

Dự án Luật cũng sửa đổi quy định về hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn theo hướng kế thừa các quy định còn phù hợp và cụ thể hóa Nghị quyết số 68-NQ/TW; mở rộng từ tiếp cận tín dụng sang đa dạng hóa các nguồn vốn cho DNNVV, gồm tín dụng chính sách, quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, thị trường vốn, vốn đầu tư và các nguồn vốn hợp pháp khác…

Sửa đổi, bổ sung quy định về hỗ trợ thuế và kế toán theo hướng giảm chi phí tuân thủ, luật hóa các quy định mới. Trong đó, nâng ngưỡng doanh thu được lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản lên 10 tỷ đồng /năm đối với doanh nghiệp và cá nhân cư trú. Đồng thời, tiếp tục quy định chế độ kế toán, thủ tục thuế đơn giản cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ.

Đáng chú ý, theo Bộ trưởng Tài chính dự án Luật mới cũng sửa đổi, bổ sung quy định về ưu tiên tham gia mua sắm sử dụng ngân sách Nhà nước và phát triển thị trường theo hướng tăng cơ hội tiếp cận thị trường cho DNNVV, tập trung vào ưu đãi mua sắm công, phát triển thương mại điện tử, kinh doanh số và hệ thống phân phối.

Quy định này nhằm luật hóa chính sách tại Nghị quyết số 198/2025/QH15 về các gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, gói thầu hỗn hợp cung cấp hàng hóa và xây lắp sử dụng ngân sách nhà nước có giá không quá 20 tỷ đồng dành cho DNNVV; đồng thời dành tối thiểu 20% tổng giá trị mua sắm sử dụng ngân sách Nhà nước hàng năm để DNNVV tham gia.

Bổ sung hỗ trợ DNNVV phát triển thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu của hệ thống phân phối và thị trường; khuyến khích doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI xây dựng chương trình phát triển nhà cung cấp là DNNVV, góp phần kết nối thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Cơ quan thẩm tra yêu cầu làm rõ các ưu đãi với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Trình bày báo cáo thẩm tra về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi cho biết Ủy ban tán thành sự cần thiết ban hành Luật Phát triển DNNVV thay thế Luật Hỗ trợ DNNVV năm 2017. Tuy nhiên, dự án Luật vẫn còn một số nội dung lớn có ý kiến khác nhau.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: Quochoi.vn.

Cụ thể, Ủy ban KTTC cho rằng các tiêu chí xác định DNNVV tại dự thảo Luật chưa thật sự hợp lý và khó áp dụng trong thực tiễn. Cụ thể, cả 3 tiêu chí làm căn cứ để xác định DNNVV cơ bản biến động, thay đổi hàng năm. Việc xác định được 3 tiêu chí này phải chờ doanh nghiệp có báo cáo tài chính năm trước, dẫn đến nhiều trường hợp rất khó xác định, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc diện DNNVV. Do đó, cơ quan thẩm tra đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu xác định tiêu chí phù hợp với đặc điểm, tính chất hoạt động của từng nhóm doanh nghiệp.

Ủy ban KTTC cũng cơ bản tán thành việc có các chính sách ưu đãi, miễn, giảm thuế cho DNNVV. Tuy nhiên, các quy định về thuế tại nhiều điều, khoản của dự thảo Luật còn trùng lặp hoặc chưa thống nhất với Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Nghị quyết số 198/2025/QH15.

Cơ quan thẩm tra đề nghị không quy định ưu đãi cụ thể về thuế TNDN tại dự thảo Luật; chuyển một số nội dung quy định vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế TNCN (cũng trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp này).

Với nội dung tạo điều kiện cho DNNVV tham gia đấu thầu mua sắm công, ông Phan Văn Mãi cho biết Ủy ban KTTC cơ bản nhất trí với định hướng này. Tuy nhiên, đây là chính sách tác động trực tiếp đến cạnh tranh, hiệu quả sử dụng ngân sách. Do đó, đề nghị quy định bảo đảm phù hợp với pháp luật về đấu thầu, không tạo cơ chế lựa chọn nhà thầu song song.

Đa số ý kiến đề nghị làm rõ cơ sở quy định gói thầu không quá 20 tỷ đồng và tỷ lệ tối thiểu 20% dành cho DNNVV, cách xử lý khi không có DNNVV đáp ứng để tránh kéo dài thời gian đấu thầu; phòng ngừa chia nhỏ gói thầu, lập doanh nghiệp “bình phong” để hưởng ưu đãi.