Ngày mai, Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 2, dự kiến thông qua Luật Đất đai sửa đổi

Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc vào sáng 17/10 và bế mạc ngày 21/11, dự kiến thông qua 43 dự án luật, nghị quyết và cho ý kiến 4 dự án.

Ông Lê Quang Mạnh, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chủ trì họp báo. Ảnh: Quochoi.vn.

Chiều 16/10, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo cung cấp thông tin về chương trình dự kiến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ông Lê Quang Mạnh, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chủ trì họp báo.

Ngày mai, Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 2

Chia sẻ tại họp báo, ông Nguyễn Văn Hiển, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho biết theo kế hoạch, kỳ họp này sẽ khai mạc vào sáng 17/10 và bế mạc ngày 21/11.

Kỳ họp dự kiến xem xét, cho ý kiến và thông qua với 47 dự án luật, nghị quyết, trong đó xem xét, thông qua 43 dự án và cho ý kiến với 4 dự án.

Trong đó, 43 dự án luật dự kiến được xem xét, thông qua có nhiều bộ luật đáng chú ý như: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật An ninh dữ liệu; Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi)...

Đồng thời, các dự án Luật: Đấu thầu (sửa đổi); Nhà ở (sửa đổi); Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa... cùng với luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật: Bảo hiểm xã hội, Bảo vệ môi trường, Chứng khoán; Điện lực; Đo lường... cũng sẽ được xem xét thông qua tại kỳ họp này.

Các nghị quyết dự kiến được xem xét thông qua gồm Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội (do Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình); sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)...

Trong khi đó, Quốc hội sẽ cho ý kiến với 4 dự án luật gồm: Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh; Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Tháo gỡ điểm nghẽn của Luật Đất đai

Với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), là dự án luật được người dân quan tâm, bà Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho biết việc sửa đổi Luật Đất đai là yêu cầu đặc biệt quan trọng mà Trung ương đã giao.

Tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội đã cho ý kiến đối với các định hướng chính sách sửa đổi của dự án luật này. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiếp tục xem xét và dự kiến thông qua.

Bà Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, chia sẻ về định hướng sửa đổi Luật Đất đai. Ảnh: Quochoi.vn.

Bà Yến cho biết tinh thần xuyên suốt của việc hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) là tháo gỡ những điểm nghẽn trong thực tiễn, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Riêng về nội dung cơ chế định giá đất, định hướng là sẽ xác định dựa trên dữ liệu và phương pháp khoa học công khai minh bạch, kết hợp liên thông giữa dữ liệu đất đai với các dữ liệu chuyên ngành có liên quan để bảo đảm ngăn ngừa việc thao túng hoặc hình thành giá ảo.

Đồng thời cũng sẽ thực hiện hoàn thiện bảng giá đất, hệ thống điều chỉnh và các chính sách tài chính đất đai phù hợp với thực tiễn, bảo đảm công bằng, hài hòa lợi ích.

Đối với vấn đề thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư, yêu cầu đặt ra là tiếp tục tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích, giảm thiểu các khiếu kiện, ổn định đời sống của nhân dân cũng như đẩy nhanh tiến độ triển khai của các dự án.

Trong đó, yêu cầu quy định rõ các trường hợp cho phép thu hồi đất trước khi phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư và trước khi hoàn thành việc bố trí tái định cư, bảo đảm phải thật cần thiết và cấp bách vì lợi ích chung.

"Dự án luật cũng phải bổ sung các ràng buộc cam kết để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi, cũng như hoàn thiện các quy định để thể chế hóa nguyên tắc bảo đảm cải thiện nơi ở, điều kiện sống cũng như sinh kế của người có đất bị thu hồi", bà Phạm Thị Hồng Yến nhấn mạnh.

Cũng theo chương trình kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Cụ thể, Quốc hội xem xét Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 (trong đó có nội dung báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 261/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân); quyết định Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Xem xét tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2026; quyết định dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027; xem xét tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; quyết định Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2027.

Ngoài ra, Quốc hội sẽ phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025 trong kỳ họp này.