Thủ tướng yêu cầu giảm lãi suất cho vay, thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu có giải pháp quyết liệt để giảm lãi suất cho vay, bảo đảm nguồn cung điện, xăng dầu và phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trình bày báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Ảnh: Quochoi.vn.

Sáng 17/10, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trình bày báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm.

Theo Thủ tướng, tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục diễn biến rất phức tạp, nhiều vấn đề mới phát sinh vượt dự báo. Cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, xung đột gây đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, trong khi việc điều chỉnh chính sách của các nước tác động mạnh đến tăng trưởng kinh tế và thương mại quốc tế, làm gia tăng áp lực lạm phát, đặc biệt là giá xăng dầu và nhiều mặt hàng chiến lược.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ, Thủ tướng đã bám sát các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động; đồng thời đổi mới phương thức làm việc, tổ chức thực hiện và chủ động xử lý các vấn đề đột xuất, phát sinh.

Thu ngân sách dự báo vượt 3 triệu tỷ đồng

Theo báo cáo, tình hình kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng, dự kiến có 14/15 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Về tăng trưởng kinh tế, Thủ tướng cho biết GDP quý III tăng 9,95%, đưa mức tăng trưởng 9 tháng lên 9,01%, thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới. Đáng chú ý, tăng trưởng kinh tế duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước.

Cùng với thúc đẩy tăng trưởng, Chính phủ tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác được điều hành chủ động, linh hoạt. Thu ngân sách Nhà nước cả năm ước đạt 3,06 triệu tỷ đồng , tăng 14%, trong khi tổng số tiền miễn, giảm, gia hạn thuế, phí khoảng 360.000 tỷ đồng .

Đến hết năm 2026, nợ công dự kiến ở mức 33-34% GDP, nợ Chính phủ khoảng 32-33% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 28-29% GDP. Bội chi ngân sách khoảng 4,1% GDP, trong giới hạn an toàn.

Đối với lĩnh vực tiền tệ, Thủ tướng cho biết tỷ giá duy trì ổn định, thanh khoản hệ thống tín dụng được cải thiện.

Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai các biện pháp điều hành và chỉ đạo hệ thống các tổ chức tín dụng thống nhất giảm lãi suất cho vay 1,5-2% đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, theo chủ trương của Trung ương, Chính phủ và Thủ tướng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng lần đầu tiên được nâng hạng. Cùng với đó, Moody's nâng triển vọng của Việt Nam từ mức ổn định lên tích cực. Theo báo cáo, các tổ chức quốc tế đánh giá cao sức chống chịu và triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam.

Thủ tướng báo cáo trước nghị trường về công tác thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Ảnh: Quochoi.vn.

Về điều hành giá, Thủ tướng cho biết trong bối cảnh giá dầu thô và nhiều mặt hàng tăng mạnh, Chính phủ đã triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đẩy mạnh sản xuất xăng dầu trong nước, đa dạng hóa nguồn nhập khẩu và sử dụng kịp thời các công cụ thuế, phí, ngân sách Nhà nước.

Nhờ đó, nguồn cung xăng dầu được bảo đảm, giá xăng dầu duy trì ở mức thấp so với khu vực.

Đối với lĩnh vực điện, việc huy động và điều tiết hợp lý các nguồn điện đã giúp bảo đảm cung ứng, không tăng giá điện trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tăng cao nhất từ trước đến nay, nhất là phục vụ mục tiêu tăng trưởng, đầu tư khoa học công nghệ và phát triển các trung tâm dữ liệu.

Công tác quản lý, điều hành giá tiếp tục được triển khai, góp phần giữ chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng tăng 4,52%.

Bên cạnh ổn định kinh tế vĩ mô, cả 3 khu vực kinh tế đều ghi nhận tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực.

Trong 9 tháng, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11%, mức cao nhất kể từ năm 2015. Nông nghiệp duy trì ổn định, trong khi dịch vụ phát triển tích cực. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 17,7 triệu lượt, tăng 15%, cao nhất từ trước đến nay.

Đáng chú ý, Thủ tướng cũng cho biết hoạt động xuất nhập khẩu đã tăng hơn 30% sau 9 tháng, dự báo tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm ước đạt 1.110 tỷ USD , lần đầu tiên vượt ngưỡng nghìn tỷ USD.

Về đầu tư, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 9 tháng ước đạt 3,11 triệu tỷ đồng , tăng 15%. Giải ngân đầu tư công đạt gần 643.000 tỷ đồng , tương đương 63% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ gần 13%.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký đạt 50,36 tỷ USD , tăng 76%, cao nhất kể từ năm 2021. Dòng vốn tập trung nhiều vào các lĩnh vực chế biến, chế tạo, công nghệ cao, điện tử và bán dẫn.

Tiếp tục giảm lãi suất

Về công tác hoàn thiện thể chế, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã và đang trình Quốc hội nhiều luật, nghị quyết quan trọng với các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và hỗ trợ sản xuất kinh doanh.

Trong đó, trọng tâm là các chính sách miễn, giảm thuế, nâng ngưỡng chịu thuế và cơ chế vượt trội để huy động nguồn lực cho các vùng, cực tăng trưởng.

Chính phủ cũng tập trung chuyển từ hỗ trợ sang phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân; khơi thông nguồn lực đất đai, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và xử lý các vấn đề tồn đọng kéo dài, đặc biệt là các dự án trong lĩnh vực đất đai, năng lượng, y tế.

Đồng thời, Chính phủ triển khai hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia, tăng quyền chủ động cho địa phương và rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm giảm mạnh chi phí đầu vào.

Trong đó có các biện pháp quyết liệt để giảm giá bất động sản, cắt giảm tối đa khâu trung gian, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Về cải cách thủ tục hành chính, Chính phủ tập trung xử lý các quy định chồng chéo, bất cập, khắc phục tình trạng chậm ban hành, nợ văn bản hướng dẫn. Theo báo cáo, thời gian giải quyết thủ tục hành chính được cắt giảm 53%, chi phí tuân thủ của người dân và doanh nghiệp giảm 55%, mức cắt giảm lớn nhất từ trước đến nay.

Quang cảnh phiên họp sáng 17/10. Ảnh: Quochoi.vn.

Đề cập các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2026, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Trước hết, Chính phủ tập trung điều hành hiệu quả chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác, đồng thời triển khai các giải pháp quyết liệt, hiệu quả để tiếp tục giảm lãi suất cho vay.

Cùng với đó là bảo đảm nguồn cung điện, xăng dầu; thúc đẩy thị trường trong nước thông qua các biện pháp kích cầu, khai thác hiệu quả mùa tiêu dùng và du lịch cuối năm, gắn với kiểm soát, bình ổn giá.

Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh xuất khẩu và giảm nhập siêu.

Đối với các địa phương, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu phấn đấu quyết liệt để đạt mức tăng trưởng cao nhất, đặc biệt tại các cực tăng trưởng lớn.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công, đồng thời thúc đẩy đầu tư tư nhân, thu hút đầu tư nước ngoài và tháo gỡ các dự án tồn đọng.