Giá vàng trong nước tăng 1 triệu đồng/lượng

Sáng 28/10, các doanh nghiệp tăng giá vàng miếng và vàng nhẫn thêm khoảng 1 triệu đồng mỗi lượng, hiện chủ yếu bán ra quanh vùng 143 triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước (27/10).

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp kinh doanh lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu cũng tăng giá mặt hàng này lên ngang bằng với SJC, để cùng bán ra quanh vùng 143 triệu đồng/lượng.

Đây là diễn biến tăng giá bất ngờ của vàng miếng SJC sau gần một tháng chủ yếu biến động trong biên độ hẹp. Trong giai đoạn này, giá vàng thường chỉ điều chỉnh vài trăm nghìn đồng đến khoảng 500.000 đồng/lượng mỗi lần, với giá bán ra dao động quanh vùng 141-144,8 triệu đồng/lượng, còn giá mua vào phổ biến trong vùng 138-141,8 triệu đồng/lượng.

Với vàng nhẫn, các doanh nghiệp cũng đồng loạt điều chỉnh tăng giá trong sáng nay, với mức tăng khoảng 1 triệu đồng mỗi lượng.

Sau điều chỉnh, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở 136 - 140 triệu đồng/lượng; PNJ neo tại 137,4 - 141,4 triệu đồng/lượng; DOJI giao dịch ở 138,2 - 142,2 triệu đồng/lượng; Phú Quý neo chắc chắn ở 137 - 140 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TĂNG MẠNH Nguồn: SJC. Nhãn 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 Mua vào triệu đồng/lượng 141.4 141.4 141.4 139.4 139.5 141.1 141.3 141.1 140.5 140.5 140.5 140.5 140 140 141.8 141.8 141.8 141.3 141.3 140.3 140.3 140.9 140.6 140.6 140.1 139.6 139.3 139.3 139 138.7 138.7 138.7 139 140 Bán ra

144.4 144.4 144.4 142.4 142.5 144.1 144.3 144.1 143.5 143.5 143.5 143.5 143 143 144.8 144.8 144.8 144.3 144.3 143.3 143.3 143.9 143.6 143.6 143.1 142.6 142.3 142.3 142 141.7 141.7 141.7 142 143

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay hiện neo ở mức 4.047 USD /ounce, giảm 13 USD /ounce, tương đương 0,3% so với giá mở cửa. Đà điều chỉnh diễn ra sau khi kim loại quý tăng mạnh trong phiên giao dịch đêm qua, có thời điểm chạm mốc 4.060 USD /ounce.

Giá vàng phục hồi khi giá dầu thô giảm, qua đó xoa dịu lo ngại về lạm phát và thúc đẩy nhu cầu mua vàng trước thềm quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Những nỗ lực ngoại giao liên quan đến Iran và một số cường quốc trong khu vực cũng góp phần hạ nhiệt rủi ro địa chính trị trước mắt trên thị trường năng lượng.

Tuy nhiên, các dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn dự kiến cùng với đồng USD mạnh lên đã hạn chế đà tăng của kim loại quý.

Các báo cáo kinh tế mới công bố cho thấy tiêu dùng và đầu tư doanh nghiệp Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu bất chấp chi phí vay vốn cao. Trong khi đó, chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ tháng 10 tăng lên 91,7 điểm, vượt dự báo của thị trường.

Ngược lại, chỉ số sản xuất của Fed chi nhánh Richmond duy trì ở mức -2, phản ánh hoạt động sản xuất vẫn trong trạng thái suy giảm nhẹ.

Hiện thị trường tập trung vào cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed diễn ra trong hai ngày 27-28/10. Xác suất cơ quan này giữ nguyên lãi suất trong vùng 3,75-4%/năm được thị trường đánh giá ở mức 90,6%, trong khi khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn ở mức đáng kể, khoảng 73%.

Cùng với đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh 4,99%, trong khi đồng USD mạnh lên tiếp tục gây sức ép lên giá vàng. Dù vậy, việc giá dầu hạ nhiệt, qua đó làm dịu lo ngại lạm phát, vẫn là yếu tố hỗ trợ kim loại quý phục hồi sau những phiên giảm trước đó.