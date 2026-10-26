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Kinh doanh

Giá vàng thế giới vẫn 'mắc kẹt'

  • Thứ hai, 26/10/2026 09:41 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Mở đầu tuần mới, giá vàng thế giới vẫn chưa thể bứt phá lên trên vùng giá 4.000 USD do gặp nhiều lực cản trên thị trường.

Theo cập nhật trên Kitco, kim loại quý đang giao dịch quanh 3.982 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Giá vàng thế giới mở đầu tuần này chưa có dấu hiệu bứt phá,. Theo cập nhật trên Kitco, kim loại quý đang giao dịch quanh 3.982 USD/ounce, tức "bốc hơi" hơn 200 USD so với mức giá hồi đầu tháng 10.

Các chuyên gia Bloomberg nhận định đợt giảm giá xuống dưới 4.000 USD/ounce trong tuần trước liên quan đến xu hướng dịch chuyển dòng vốn khỏi cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) sang trái phiếu. Ngoài ra, lực bán tháo mạnh xuất hiện trên thị trường, đặc biệt khi nhà đầu tư tìm cách bù đắp các khoản thua lỗ trên thị trường cổ phiếu, cũng khiến mặt hàng này chạm đáy thấp nhất trong hơn 3 tháng qua.

Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 trên sàn COMEX gần như đi ngang ở 4.009 USD/ounce ở phiên giao dịch sáng nay.

Với các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 0,5%, lên 54,12 USD/ounce, sau khi giảm 5,4% trong tuần trước. Giá bạch kim, palladium cũng giảm nhẹ, lần lượt giao dịch quanh 1.542 USD/ounce và 1.023 USD/ounce.

Liên quan đến tình hình địa chính trị, Tổng thống Donald Trump mới đây nói với Fox News rằng ông sắp đưa ra quyết định về việc đạt thỏa thuận với Iran hay nối lại các cuộc tấn công. Các nhà trung gian hòa giải của Qatar đã có mặt tại Tehran vào ngày 24/10 để phối hợp với Mỹ nhằm hạ nhiệt căng thẳng khu vực.

Tin tức trên khiến giá dầu Brent chuẩn toàn cầu giảm 1,3% xuống còn 115,48 USD/thùng, còn dầu WTI tại Mỹ thậm chí giảm mạnh hơn 1,6% xuống quanh 101 USD/thùng.

Mặt khác, thị trường chứng khoán toàn cầu khởi đầu tuần mới với tâm lý thận trọng, theo Reuters.

Tại châu Á, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,8%, sau khi mất 4% trong tuần trước. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,4%, nâng mức giảm từ đầu tháng lên gần 19%. Chỉ số MSCI rộng nhất về cổ phiếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, không bao gồm Nhật Bản, giảm 0,1%.

Riêng trên Phố Wall, hợp đồng tương lai của chỉ số S&P 500Nasdaq cùng tăng 0,2%. Tại châu Âu, hợp đồng tương lai EURO STOXX 50 tăng 0,2%, trong khi hợp đồng tương lai DAX tăng 0,1%.

Các doanh nghiệp đáng chú ý trong mùa công bố kết quả kinh doanh tuần này bao gồm những tập đoàn công nghệ quy mô lớn, thường được gọi là hyperscaler, như Alphabet, Microsoft và Amazon. Khoảng 1/3 số doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500 sẽ công bố kết quả kinh doanh trong giai đoạn này. Báo cáo của Intel và Sandisk cũng có thể tác động đến xu hướng đầu tư vào AI.

Tuần này, lịch công bố dữ liệu của Mỹ bắt đầu vào sáng thứ ba với các báo cáo về đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, niềm tin người tiêu dùng và doanh số bán nhà mới. Sang thứ tư, Ngân hàng Trung ương Canada sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ, trước khi Fed đưa ra quyết định vào buổi chiều cùng ngày.

Ngày thứ năm sẽ là tâm điểm chú ý với quyết định lãi suất của ECB, cùng các số liệu sơ bộ về GDP và chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) quý III của Mỹ, cũng như số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần.

Quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ khép lại loạt sự kiện quan trọng trong tuần.

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Anh Nguyễn

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