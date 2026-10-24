Vàng bị bán tháo

Trong phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng thế giới có thời điểm giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7, đặc biệt khi các nhà đầu tư đồng loạt bán tháo kim loại quý.

Trong phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng thế giới giao ngay có thời điểm rơi một mạch xuống 3.974 USD /ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 7. Đến thời điểm kết phiên, kim loại quý nỗ lực lấy lại đà tăng nhưng do đà bán tháo trên thị trường còn mạnh, mặt hàng này cũng chỉ nhích hơn 28 USD lên 3.994,9 USD /ounce, chính thức đóng cửa tuần dưới 4.000 USD /ounce.

Trên thị trường phái sinh, tình hình cũng trở nên ảm đạm khi hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ chốt phiên giảm 1,3% xuống còn 4.007,9 USD /ounce.

Chưa dừng lại, đà giảm giá cũng lan sang nhiều kim loại khác. Giá bạc giao ngay giảm 1%, xuống còn 53,97 USD /ounce; giá palladium giảm 0,5%, xuống 1.048,31 USD /ounce, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025. Trong khi đó, giá bạch kim giao ngay giảm 0,9%, xuống còn 1.555,84 USD /ounce và đây cũng là mức thấp nhất trong 3 tháng qua.

Các nhà phân tích nhận định đà tăng của vàng bị cản trở bởi lạm phát dai dẳng, buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bước vào chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ. Điều này đẩy lãi suất và lợi suất thực lên cao, đồng thời làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý không sinh lãi như vàng.

Tính chung trong một tuần qua, giá vàng đã giảm 4% và đang trải qua đợt bán tháo mạnh nhất kể từ tháng 6, trong đó phần lớn áp lực bán tập trung vào phiên ngày 22/10. Thời điểm này trùng khớp với diễn biến trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài tăng giá đáng kể, đặc biệt khi nhà đầu tư tìm đến các tài sản an toàn trước những lo ngại ngày càng gia tăng về thị trường chứng khoán.

Dù lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm sau đó giảm đã giúp hạ chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, các nhà phân tích cho rằng hoạt động bán ra mới nhất dựa trên tín hiệu kỹ thuật và những lo ngại về thanh khoản trên diện rộng vẫn đang chi phối diễn biến giá, theo Kitco.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết vàng đang "mắc kẹt" giữa cuộc giằng co giữa các nhà giao dịch đầu cơ ngắn hạn muốn tận dụng đà giảm giá và các nhà đầu tư dài hạn vẫn duy trì nhu cầu mua tương đối vững chắc.

"Chúng ta vẫn đang chứng kiến cuộc giằng co giữa các nhà giao dịch ngắn hạn, vốn dựa vào tín hiệu kỹ thuật để tìm kiếm cơ hội bán ra khi giá giảm, và các nhà đầu tư dài hạn, với nhu cầu cơ bản vẫn mạnh mẽ", ông nói.

Ông Hansen giải thích rằng những lo ngại gia tăng về khả năng xảy ra một biến cố thanh khoản đã khiến áp lực bán trở nên nghiêm trọng hơn. Trong phiên ngày 22/10, việc giá vàng phá vỡ ngưỡng 4.065 USD /ounce đã kích hoạt thêm các lệnh bán theo đà giảm, khi các nhà giao dịch tìm cách đẩy giá xuống để kích hoạt những lệnh cắt lỗ.

Ông cho biết trong ngắn hạn, ngưỡng hỗ trợ quan trọng tiếp theo mà ông theo dõi là 3.970 USD /ounce. Tuy áp lực bán trên thị trường vẫn lớn, ông nhận định vị thế đầu cơ có thể đang tiến gần đến "mức cực đoan", qua đó tạo điều kiện cho giá phục hồi mạnh khi triển vọng kỹ thuật được cải thiện.

Đáng chú ý, đà giảm của giá vàng trong phiên cuối tuần cũng phần nào bị ảnh hưởng bởi diễn biến trên thị trường dầu thô. Cụ thể, giá dầu Brent chạm mức cao nhất trong hơn 5 tháng sau các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Saudi Arabia, qua đó làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng gia tăng, theo Reuters.

Cập nhật trên TradingEconomics, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng mạnh 3,3% và kết phiên cuối tuần ở mốc 116,9 USD /thùng, trong khi dầu WTI tại Mỹ cũng nối bước tăng 3,9% lên 103,4 USD /thùng.

Riêng trên Phố Wall, các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm sâu sau khi làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ từ phiên trước lan sang các nhóm ngành khác trên thị trường, theo CNBC.

Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 652,82 điểm, tương đương 1,23%, xuống còn 52.215,16 điểm khi chốt phiên. Chỉ số S&P 500 giảm 0,52%, xuống 7.623,68 điểm, trong khi Nasdaq Composite mất 0,21%, còn 25.955,34 điểm.

Cổ phiếu American Express, một thành phần của chỉ số Dow Jones, giảm hơn 3% sau khi công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 5% nhân sự trên toàn cầu, với lý do cần chuẩn bị cho AI. Cổ phiếu Caterpillar cũng giảm khoảng 2%, trong khi Goldman Sachs mất hơn 1%, qua đó gây thêm sức ép lên chỉ số gồm 30 cổ phiếu này.