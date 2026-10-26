Thế giới 'chia đôi' vì vàng

Nga và Kazakhstan lên kế hoạch giảm lượng vàng nắm giữ, trái ngược với xu hướng tích lũy của Ba Lan và Trung Quốc. Sự phân hóa này thu hút sự chú ý của giới đầu tư.

Trong năm nay, Nga liên đã tục bán vàng dự trữ. Riêng tháng 9, lượng vàng nắm giữ của nước này giảm 6,2 tấn, nâng tổng mức sụt giảm từ đầu năm lên khoảng 62 tấn.

Trong lịch sử hiện đại, Nga chỉ một lần bán vàng với tốc độ tương đương vào năm 1998, khi đó nước này đã bán 118 tấn vàng dự trữ chỉ trong vòng 3 tháng.

Nga bán vàng, Trung Quốc tăng mua

Theo ông Adam Stroniawski, Giám đốc điều hành công ty kinh doanh kim loại quý Mennica Skarbowa của Ba Lan, Nga đang cần bổ sung nguồn lực tài chính để đáp ứng các nhu cầu ngân sách, trong đó có lĩnh vực quốc phòng.

Trao đổi với Euronews, ông cho biết Nga đang bán vàng bên ngoài thị trường vàng thỏi London. Các giao dịch dự kiến diễn ra tại Hong Kong (Trung Quốc), với ngân hàng trung ương Trung Quốc là bên mua chủ yếu.

Vì vậy, chuyên gia này cho rằng những giao dịch trên khó tạo ra tác động đáng kể đến giá vàng toàn cầu.

Ngân hàng Trung ương Nga liên tục bán vàng dự trữ trong năm 2026. Ảnh: Reuters.

Dữ liệu thương mại Hong Kong cho thấy khoảng 100 tấn vàng từ Nga đã được đưa đến đặc khu này trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, gần gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái.

Ông Stroniawski không loại trừ khả năng Nga sẽ quay lại nhóm các quốc gia mua vàng và tái tích lũy dự trữ, tương tự những gì nước này từng làm sau đợt bán vàng năm 1998.

Vài ngày trước khi Ngân hàng Trung ương Nga công bố số liệu, thị trường cũng biết Kazakhstan có kế hoạch bán một phần vàng dự trữ.

Quốc gia nằm giữa châu Âu và châu Á này thuộc nhóm những nước mua vàng lớn nhất thế giới trong 8 tháng đầu năm 2026. Tuy nhiên, Kazakhstan cho biết dự kiến giảm lượng vàng nắm giữ vào cuối năm, đưa tỷ trọng vàng xuống còn 75% tổng dự trữ quốc gia.

“Việc Kazakhstan thanh lý một phần dự trữ ngoại hối dưới dạng vàng có thể gây bất ngờ, bởi trong nhiều năm qua, nước này luôn nằm trong nhóm những bên mua vàng lớn nhất”, ông Stroniawski nhận định.

Theo chuyên gia, động thái này có thể chỉ mang tính tạm thời, xuất phát từ nhu cầu bù đắp thâm hụt ngân sách hoặc hiện thực hóa lợi nhuận sau thời gian dài tích lũy vàng.

“Kazakhstan đã mua vàng trong thời gian dài, vì vậy nước này hiện có thể bán ra với mức lợi nhuận đáng kể”, ông nói.

Dù vậy, ông Stroniawski cho rằng cả quy mô lẫn cách thức triển khai kế hoạch đều hạn chế tác động đến thị trường vàng toàn cầu. Tỷ trọng vàng trong tổng dự trữ của Kazakhstan chỉ dự kiến giảm từ khoảng 78% xuống 75%, trong khi hoạt động bán ra được phân bổ theo thời gian thay vì diễn ra ồ ạt.

Nhiều nước lại tích cực mua vàng

Việc Nga và Kazakhstan thay đổi chiến lược làm dấy lên câu hỏi liệu đây có phải dấu hiệu mở đầu cho làn sóng bán vàng của các ngân hàng trung ương.

Ba Lan hiện là nước mua vàng nổi bật nhất trong năm 2026. Khi giá kim loại quý vẫn ở mức cao, nước này có thể cân nhắc bán ra để chốt lời. Tuy nhiên, ông Stroniawski cho rằng khả năng đó rất thấp.

Theo chuyên gia, sự khác biệt trong định hướng của chính phủ và ngân hàng trung ương Ba Lan là một trong những yếu tố quan trọng. “Trong nhiệm kỳ quốc hội hiện tại, khả năng thanh lý dự trữ vàng là rất thấp”, ông nói.

Trong những năm gần đây, Ba Lan đã đẩy mạnh mua vàng và tích lũy lượng dự trữ đáng kể. Ảnh: Narodowy Bank Polski.

Ngân hàng Quốc gia Ba Lan đã tích cực mua vàng trong nhiều năm và lượng dự trữ hiện tại đã tiến gần mục tiêu 700 tấn. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa ngân hàng trung ương sẽ ngừng mua sau khi đạt mục tiêu.

Ông Stroniawski cho rằng dự trữ vàng lớn giúp nâng cao uy tín tín dụng của quốc gia và góp phần ổn định đồng nội tệ.

“Với lượng vàng dự trữ hiện nay, Ba Lan đứng thứ 10 thế giới. Theo tôi, đạt mốc 700 tấn chỉ là một giai đoạn trong kế hoạch, chứ không có nghĩa nước này sẽ ngừng mua hoặc bắt đầu bán vàng”, ông nhận định.

Bên cạnh Trung Quốc và Ba Lan, một số ngân hàng trung ương nhỏ hơn cũng đang tích cực mua thêm vàng dự trữ.

Ngân hàng Quốc gia Czech (CNB) đã nâng lượng nắm giữ vàng từ khoảng 12 tấn hồi cuối năm 2022 lên 87,4 tấn vào cuối tháng 9, hướng tới mục tiêu 100 tấn vào năm 2028. Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) cũng lần đầu tiên đầu tư vào vàng sau 13 năm, thông qua 250,4 triệu USD chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng.

Giá vàng còn tăng trong dài hạn?

Theo ông Stroniawski, nhiều nhà đầu tư mua vàng từ vài năm trước có thể đang cân nhắc chốt lời sau đợt tăng giá mạnh của kim loại quý. Tuy nhiên, giá vàng đã suy yếu trong năm 2026 sau khi tăng đáng kể trong hai năm trước đó.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), tính theo USD, giá vàng tăng 25,5% trong năm 2024 và 67,4% trong năm 2025. Ngược lại, trong 9 tháng đầu năm 2026, giá kim loại quý giảm 4,4%.

Chuyên gia này cho rằng những đợt điều chỉnh ngắn hạn không nhất thiết làm thay đổi xu hướng tăng trong dài hạn. Nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư xem kim loại quý là tài sản trú ẩn an toàn, đồng thời là công cụ dự trữ giá trị, có thể tiếp tục hỗ trợ giá.

“Với vàng, tôi sẽ không mặc định rằng giá kim loại quý này sẽ có lúc rẻ hơn. Tuy nhiên, việc mua vàng chỉ mang lại lợi nhuận đáng tin cậy khi xét trong dài hạn”, ông Stroniawski nhấn mạnh.