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Kinh doanh

Gấp rút hoàn thiện nhà máy suất ăn hàng không 2.400 tỷ ở Phú Quốc

  • Thứ sáu, 9/10/2026 09:18 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Hàng trăm công nhân, kỹ sư đang ngày đêm hoàn thiện Nhà máy suất ăn hàng không Phú Quốc, hướng tới cung cấp những suất ăn đầu tiên từ giữa tháng 12.


Sẽ có gì trong nhà máy suất ăn hàng không Phú Quốc vận hành cuối năm? Nhà máy suất ăn hàng không Phú Quốc có diện tích sàn 33.500 m2 đang được gấp rút hoàn thiện, dự kiến đưa những suất ăn đầu tiên lên máy bay từ giữa tháng 12.
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Còn khoảng 2 tháng trước thời điểm vận hành thử, Nhà máy suất ăn hàng không Phú Quốc (SCA) đang bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thiện. Công trình có tổng diện tích sàn khoảng 33.500 m2, gồm 2 tầng, do Sun Group đầu tư với tổng vốn khoảng 2.400 tỷ đồng. Ảnh phối cảnh: NĐT.
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Nhà máy nằm liền kề Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và kết nối trực tiếp với sân đỗ bằng đường chuyên dụng. Thiết kế này giúp rút ngắn thời gian vận chuyển suất ăn, đồng thời tăng khả năng kiểm soát về thời gian, an toàn thực phẩm và an ninh hàng không. Đồ họa: Phan Nhật.
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Dự án được triển khai theo 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu dự kiến hoàn thành trong năm nay, với công suất khoảng 25.000 suất ăn/ngày. Về dài hạn, công suất sẽ được nâng lên 50.000 suất/ngày theo tầm nhìn đến năm 2050.
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Ghi nhận của Tri Thức - Znews tại công trình cho thấy các hạng mục đang được triển khai đồng thời từ ngoài vào trong. Khoảng 600-700 công nhân, kỹ sư làm việc mỗi ngày, nhiều tổ chia ca đến 22-23h để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện.
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Hiện phần kết cấu ngầm và các hạng mục bên trong đang được hoàn thiện đồng bộ. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành vào cuối tháng 12.
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Theo ông Trịnh Quang Lợi, Giám sát dự án thuộc Ban quản lý dự án Cảng hàng không Phú Quốc (Tập đoàn Sun Group), tầng 1 tập trung các khu vực tiếp nhận và bảo quản nguyên liệu. Ông cho biết xe vận chuyển sẽ đi qua khu vực kiểm soát an ninh trước khi vào nhà máy, sau đó hàng hóa được đưa đến các kho tương ứng.
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Tầng 1 còn có hệ thống máy rửa, kho đông, kho lạnh bảo quản rau củ quả và kho khô. Trong ảnh là kho khô cơ bản hoàn tất phần xây dựng, chỉ còn chờ lắp đặt một số đường ống và thiết bị lưu trữ.
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Qua ghi nhận, nhiều khu vực tại tầng 1 đã ốp gạch, trong khi một số vị trí đang được sơn và hoàn thiện nội thất.
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Tại phòng tiếp nhận hàng, nền bê tông đang được hoàn thiện bằng hệ thống sơn PU qua nhiều lớp. Tầng 2 là khu vực trung tâm chế biến, gồm kho phân phối nguyên liệu, phòng gia vị, khu sơ chế và bếp chính. Đặc biệt, nhà máy dự kiến bố trí bếp Halal rộng khoảng 260 m2 và khu suất ăn đặc biệt (special meal - SPML) rộng khoảng 70 m2 dành cho các nhóm suất ăn có yêu cầu riêng.
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Toàn bộ dây chuyền được thiết kế theo mô hình khép kín. Phía sau khu vực sản xuất là hệ thống logistics tự động, từ quản lý kho, lưu trữ và truy xuất hàng hóa tự động, robot vận chuyển tự động trong kho, cho đến hệ thống băng chuyền và thiết bị trung chuyển trên cao. Đặc biệt, khu vực lưu trữ và trung chuyển dụng cụ còn kết hợp camera AI để hỗ trợ theo dõi và kiểm kê.
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Sau khi chế biến, các khay suất ăn được vận chuyển bằng xe chuyên dụng qua tuyến đường kết nối trực tiếp với sân đỗ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ở chiều ngược lại, khay và dụng cụ sau chuyến bay được đưa về nhà máy theo luồng riêng để phân loại, vệ sinh và tái sử dụng.

Nhà máy suất ăn hàng không Phú Quốc (SCA) là một phần trong hệ sinh thái hàng không khép kín mà Sun Group đang từng bước hoàn thiện tại Phú Quốc, từ hạ tầng sân bay, hãng hàng không, dịch vụ mặt đất, phòng chờ đến tổ hợp bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay (MRO) và dịch vụ suất ăn hàng không. Sau APEC 2027, nhà máy dự kiến tiếp tục phục vụ các hãng hàng không, phòng chờ và hệ thống ẩm thực tại nhà ga T2, góp phần nâng cao năng lực khai thác và chất lượng dịch vụ của sân bay Phú Quốc.

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Quỳnh Danh - Liên Phạm

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