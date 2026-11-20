Mới được Quốc hội thông qua, Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa có tác động trực tiếp tới sự phát triển của hơn 1 triệu doanh nghiệp trên cả nước.

Hơn 1 triệu doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được áp dụng một loạt chính sách hỗ trợ mới từ 1/7/2027. Ảnh: Nam Khánh.

Sáng 20/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) với 485/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Đây là bộ luật có ý nghĩa quan trọng với cộng đồng doanh nghiệp khi hơn 98% số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam thuộc nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tại các buổi thảo luận trước đó, hầu hết đại biểu Quốc hội đều đồng tình với các chính sách ưu đãi cho DNNVV đưa ra trong dự thảo luật, đồng thời đề xuất một số cơ chế ưu đãi mạnh hơn để nhóm doanh nghiệp này phát triển.

100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành thông qua Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: Quochoi.vn.

Ưu tiên tham gia các gói thầu mua sắm công

Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ có tác động lớn tới các DNNVV quy định trong luật gồm: chính sách tiếp cận nguồn vốn; chính sách thuế và kế toán; tiếp cận mặt bằng sản xuất; nâng cao năng lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chính sách ưu tiên trong mua sắm sử dụng ngân sách Nhà nước và phát triển thị trường; đào tạo phát triển nguồn nhân lực…

Trong đó, Nhà nước có chính sách để các tổ chức tín dụng tăng khả năng cung ứng tín dụng cho DNNVV; đồng thời cũng sẽ có chính sách phát triển đa dạng, đồng bộ các nguồn vốn trong và ngoài nước cho nhóm doanh nghiệp này.

Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ sẽ được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn thông thường; DNNVV được miễn thuế TNDN trong thời gian đầu mới thành lập; Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 10 tỷ đồng hoặc theo mức điều chỉnh của Chính phủ trong từng thời kỳ được lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế.

Luật cũng quy định DNNVV được trích lập, sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về thuế TNDN, pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chi phí liên quan đến hoạt động nghiên cứu và phát triển được tính vào chi phí và được trừ với mức cao hơn so với chi phí thực tế khi xác định thu nhập chịu thuế…

Riêng về chính sách ưu tiên trong mua sắm sử dụng ngân sách Nhà nước và phát triển thị trường, các DNNVV được ưu tiên tham gia gói thầu sử dụng ngân sách Nhà nước. Trong đó, gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, gói thầu hỗn hợp cung cấp hàng hóa và xây lắp sử dụng ngân sách nhà nước có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng được dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia. Trường hợp đã tổ chức lựa chọn nhà thầu mà không có doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng yêu cầu thì thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉnh lý dự án luật. Ảnh: Quochoi.vn.

Cơ quan, tổ chức phải dành tối thiểu 20% tổng giá trị các gói thầu mua sắm từ nguồn ngân sách Nhà nước trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hàng năm cho DNNVV tham gia, không bao gồm gói thầu tổ chức đấu thầu quốc tế; kết quả thực hiện được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

DNNVV được hỗ trợ tham gia các chương trình phát triển thị trường trong nước thông qua xúc tiến thương mại, phát triển hệ thống phân phối, chuỗi bán lẻ, sàn thương mại điện tử và các kênh tiêu thụ phù hợp. Đồng thời, được hỗ trợ phát triển thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số; được hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn, cố vấn, huấn luyện nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu của hệ thống phân phối và thị trường.

Ngoài ra, Nhà nước cũng sẽ thúc đẩy liên kết giữa DNNVV với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; khuyến khích các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu chuỗi, sàn thương mại điện tử xây dựng chương trình phát triển nhà cung cấp là DNNVV.

Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ ngày 1/7/2027

Hỗ trợ tối đa để DNNVV phát triển

Trước khi Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua, Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đã trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉnh lý dự án luật.

Bộ trưởng cho biết dự thảo luật hướng tới khắc phục những hạn chế trong thực hiện Luật Hỗ trợ DNNVV hiện hành, chuyển trọng tâm từ hỗ trợ từng hoạt động sang nâng cao năng lực nội tại, năng suất và khả năng tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp. Các chính sách tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về tiếp cận vốn, đất đai, hạ tầng, công nghệ và thị trường; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tham gia chuỗi giá trị và phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp, gắn với nguồn lực thực hiện và cơ chế đánh giá dựa trên kết quả.

Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, Chính phủ đề nghị giữ phạm vi các chính sách phát triển DNNVV tại dự thảo luật, không mở rộng áp dụng chung cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; việc hỗ trợ các chủ thể này chuyển đổi thành doanh nghiệp được thực hiện theo chính sách riêng tại Điều 20.

Trong đó, luật được xây dựng nhằm hình thành khuôn khổ chính sách có trọng tâm để phát triển DNNVV, thúc đẩy nâng cao năng lực quản trị, năng suất, khả năng tiếp cận nguồn lực, đổi mới sáng tạo, tham gia chuỗi giá trị và từng bước phát triển lên quy mô lớn hơn. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có đặc điểm về tổ chức hoạt động, quản trị, chế độ kế toán, nghĩa vụ thuế và trách nhiệm pháp lý khác với doanh nghiệp. Việc mở rộng áp dụng chung các chính sách cho những chủ thể này sẽ làm tăng đáng kể đối tượng, nội dung và nhu cầu nguồn lực, trong khi chưa bảo đảm sự phù hợp giữa nhu cầu hỗ trợ và các công cụ phát triển doanh nghiệp được thiết kế trong luật.

Trong dự thảo luật cũng đã xác định nguyên tắc hỗ trợ theo lộ trình nâng cấp, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; đồng thời thiết kế riêng các chính sách hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Về tác động tới ngân sách giai đoạn 2027-2030, Chính phủ đã rà soát và đánh giá lại tác động sơ bộ đối với các chính sách mới có thể lượng hóa được ngay (đã loại trừ đánh giá tác động với các chính sách đang có hiệu lực và tiếp tục luật hóa tại dự thảo luật). Theo đó, đối với 3 chính sách có đủ cơ sở lượng hóa tại dự thảo luật cho thấy tổng tác động ngân sách trong giai đoạn 2027-2030 ước khoảng 6.789,7 tỷ đồng , bình quân khoảng 1.700 tỷ đồng /năm. Trong đó, giảm thu ngân sách Nhà nước khoảng 702,1 tỷ đồng /năm và tăng chi ngân sách Nhà nước khoảng 6.087,6 tỷ đồng /năm.

Tác động của các chính sách dự kiến nêu trên được đánh giá phù hợp với khả năng cân đối trong trung hạn. Việc thực hiện các chính sách sẽ làm giảm thu, tăng chi ngân sách trong ngắn hạn, song góp phần nuôi dưỡng nguồn thu trong dài hạn khi các doanh nghiệp được tạo điều kiện phát triển bền vững.