Quốc hội chốt sửa đổi Luật Chứng khoán

Sáng 13/11, với 463/464 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Ảnh: Quochoi.vn.

Trước khi các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đã trình bày Báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo luật.

Theo Bộ trưởng, Chính phủ đã nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật đảm bảo phù hợp với thực tiễn hoạt động của thị trường, thống nhất với hệ thống pháp luật có liên quan và yêu cầu phát triển thị trường chứng khoán an toàn, minh bạch và bền vững trong thời gian tới.

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Ảnh: Quochoi.vn.



Về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán, dự thảo luật đã được tiếp thu, chỉnh lý theo hướng làm rõ việc sơ kết, tổng kết để cấp có thẩm quyền xem xét tiếp tục việc thử nghiệm hoặc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trước khi áp dụng chính thức, tạo điều kiện thử nghiệm các mô hình, sản phẩm và dịch vụ mới, đồng thời đảm bảo an toàn thị trường và quyền lợi của nhà đầu tư.

Luật đã quy định các nguyên tắc và giới hạn cơ bản, giao cho Chính phủ quy định cụ thể về quy trình, biện pháp kiểm soát rủi ro và xử lý kết quả sau thử nghiệm, đảm bảo việc thử nghiệm phải gắn với nguyên tắc an toàn của thị trường, bảo vệ tài sản, dữ liệu và quyền lợi của nhà đầu tư.

Về tổ chức thị trường, Chính phủ thống nhất tiếp tục giữ phương án giao Thủ tướng quyết định mô hình sở giao dịch chứng khoán để đảm bảo linh hoạt, phù hợp với yêu cầu phát triển trong từng thời kỳ. Các quy định về cơ cấu lại vốn Nhà nước tại các sở giao dịch chứng khoán cũng được chỉnh lý để xác định rõ phạm vi điều chỉnh tại dự thảo luật, phù hợp và thống nhất với pháp luật về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

Về chính sách nhân lực, Bộ trưởng Tài chính cho biết dự thảo luật cũng đã làm rõ sự khác biệt giữa chính sách phát triển nguồn nhân lực chung của toàn ngành chứng khoán và chế độ chính sách đối với công chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Về công tác chuẩn bị thi hành, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết hồ sơ dự án Luật đã được chuẩn bị đồng thời với 3 dự thảo văn bản quy định chi tiết, gồm 2 dự thảo Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát và sửa đổi, bổ sung Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, cùng 1 dự thảo Thông tư thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Tài chính. Chính phủ tiếp tục chỉ đạo rà soát văn bản hướng dẫn, quy trình nghiệp vụ, nhân lực và hạ tầng công nghệ, chú trọng sự thống nhất giữa dự thảo Luật và các điều kiện tổ chức thi hành.

Đồng thời, trên cơ sở các phương án chính sách đã trình, dự thảo Luật đã được tiếp tục chỉnh lý về cách thể hiện quy định đối với quỹ hoán đổi danh mục (làm rõ việc tiếp nhận, hoán đổi tài sản khác), tổ chức sử dụng người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán (để thống nhất thuật ngữ, xác định đúng đối tượng), các dẫn chiếu về tiêu chuẩn người đại diện trong điều khoản chuyển tiếp và căn cứ xem xét cấp lại chứng chỉ hành nghề theo pháp luật từng thời kỳ. Những nội dung này chủ yếu nhằm tăng tính rõ ràng, thống nhất và thuận lợi trong áp dụng pháp luật.