Việt Nam có thêm 26 máy bay sau một năm

Theo Cục Hàng không, cả nước có 261 máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam tính đến ngày 15/10, tăng 26 chiếc so với năm 2025.

Cả nước có 261 máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam tính đến ngày 15/10. Ảnh: H.S.

Trong báo cáo gửi Bộ Xây dựng, Cục Hàng không cho biết thị trường vận tải hàng không tiếp tục tăng trưởng trong 10 tháng đầu năm 2026, với sản lượng hành khách qua các cảng hàng không đạt 110,4 triệu lượt, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách quốc tế đạt 42,8 triệu lượt, tăng 11,3%, còn khách nội địa đạt 67,7 triệu lượt, tăng 9,5%.

Ở chiều hàng hóa, sản lượng thông qua các cảng hàng không đạt 1,6 triệu tấn, tăng 9,6% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ thị trường quốc tế, với 1,2 triệu tấn hàng hóa, tăng 15,4%. Trong khi đó, hàng hóa nội địa đạt 347.600 tấn, giảm 7%.

Hoạt động vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam cũng ghi nhận tăng trưởng. Trong 10 tháng, các hãng vận chuyển 50,2 triệu lượt hành khách, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, khách nội địa đạt 33,8 triệu lượt, tăng 9,5%, còn khách quốc tế đạt 16,3 triệu lượt, tăng 2%.

Về vận chuyển hàng hóa, các hãng hàng không Việt Nam đạt 387.700 tấn, tăng 1,6% so với cùng kỳ. Riêng vận chuyển hàng hóa quốc tế đạt 214.000 tấn, tăng 9,7%, trong khi thị trường nội địa giảm 7%, còn 173.800 tấn.

Tính đến ngày 15/10, đội máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam đạt 261 chiếc, tăng 26 chiếc so với năm 2025. Trong đó, Vietjet sở hữu 107 máy bay, gồm 16 chiếc Airbus A320, 83 chiếc Airbus A321 và 8 chiếc Airbus A330.

Vietnam Airlines có 94 máy bay, gồm 4 chiếc Airbus A320, 59 chiếc Airbus A321, 14 chiếc Airbus A350 và 17 chiếc Boeing 787.

Trước đà tăng trưởng của thị trường, Cục trưởng Hàng không Uông Việt Dũng đề nghị các hãng hàng không chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch khôi phục, duy trì và phát triển mạng bay nội địa.

Theo đó, các hãng cần rà soát toàn diện mạng đường bay đang khai thác, đồng thời đánh giá những đường bay đã tạm dừng để nghiên cứu phương án khôi phục tại các thị trường có tiềm năng, nhu cầu đi lại, giao thương và du lịch phù hợp.

Cơ quan quản lý cũng đề nghị các hãng xem xét tăng tần suất trên những đường bay hiện hữu nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận chuyển của người dân và du khách.