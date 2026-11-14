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Kinh doanh

Sân bay Nội Bài có giám đốc mới

  • Thứ bảy, 14/11/2026 17:09 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ông Trịnh Quốc Tuấn, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Cục Hàng không Việt Nam, được bổ nhiệm làm Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài từ ngày 16/11.

Ông Nguyễn Đức Hùng, quyền Tổng Giám đốc ACV trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trịnh Quốc Tuấn (bên trái). Ảnh: ACV.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) mới đây đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Theo đó, ACV quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Trịnh Quốc Tuấn giữ chức Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài kể từ ngày 16/11.

Cùng với đó, ông Tuấn được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Cảng hàng không quốc tế Nội Bài nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trịnh Quốc Tuấn sinh năm 1974, có trình độ Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình, kiến trúc sư, cử nhân Quản lý kinh tế, cử nhân Chính trị học và Cao cấp lý luận chính trị.

Tân Giám đốc sân bay Nội Bài có gần 30 năm công tác trong ngành hàng không. Trong quá trình công tác, ông có kinh nghiệm ở các lĩnh vực kế hoạch đầu tư, quản lý dự án, quản lý cảng hàng không, sân bay. Ông từng giữ chức Trưởng phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay tại Cảng vụ Hàng không miền Bắc, Trưởng phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay và Chánh văn phòng Cục Hàng không Việt Nam.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Tuấn giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Cục Hàng không Việt Nam.

Trước đó, ông Tô Tử Hà, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc ACV từ ngày 10/8.

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Diệu Thanh

Nội Bài ACV giám đốc sân bay ACV

  • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

    Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

    Chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn, ACV hiện quản lý, khai thác hệ thống 22 Cảng hàng không trong cả nước, bao gồm 9 Cảng hàng không quốc tế và 13 Cảng hàng không nội địa.

    • Thành lập: 1975
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Mã cổ phiếu: ACV

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