Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng thực hiện nghiêm việc kê khai, niêm yết giá vé, không lợi dụng biến động nhiên liệu để tăng giá và chậm điều chỉnh khi chi phí giảm.

Giá xăng dầu giảm được xem là yếu tố giúp các hãng hàng không giảm áp lực chi phí khai thác, tạo dư địa để điều chỉnh giá vé phù hợp với tình hình thị trường. Ảnh: NIA.

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các hãng hàng không và doanh nghiệp liên quan tăng cường quản lý giá cước vận tải hàng không, trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục hạ nhiệt sau nhiều đợt điều chỉnh.

Động thái này nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện số 70/CĐ-TTg ngày 15/10/2026 về tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá trong những tháng cuối năm, cùng Thông báo số 528/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá.

Theo Ban Chỉ đạo điều hành giá, trong 9 tháng đầu năm, kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, các xung đột địa chính trị kéo dài tại Trung Đông khiến chi phí năng lượng và logistics tăng cao, tạo áp lực lên mặt bằng giá trong nước. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng tăng 4,52% so với cùng kỳ.

Trong bối cảnh bước vào giai đoạn cao điểm tiêu dùng và sản xuất kinh doanh cuối năm, Chính phủ đặt mục tiêu kiểm soát CPI bình quân cả năm ở mức khoảng 4,5%. Các bộ, ngành được yêu cầu theo dõi sát diễn biến cung cầu, kịp thời chấn chỉnh hành vi lợi dụng biến động thị trường để duy trì giá ở mức bất hợp lý.

Thị trường nhiên liệu trong nước ghi nhận xu hướng giảm từ cuối tháng 10 đến nửa đầu tháng 11. Theo số liệu trong văn bản, qua các kỳ điều hành đầu tháng 11, giá xăng đã giảm hơn 9.000 đồng/lít so với mức đỉnh hồi tháng 3, trong khi các mặt hàng dầu giảm khoảng 16.000 đồng/lít so với đỉnh hồi tháng 4.

Nhiên liệu là một trong những khoản chi phí đầu vào lớn của ngành hàng không. Do đó, giá xăng dầu giảm được xem là yếu tố giúp các hãng giảm áp lực chi phí khai thác, tạo dư địa để điều chỉnh giá vé phù hợp với tình hình thị trường.

Trên cơ sở đó, cơ quan quản lý hàng không yêu cầu các hãng hàng không khẩn trương nghiên cứu, quán triệt chỉ đạo của Chính phủ và triển khai đồng bộ các giải pháp bình ổn giá cước vận tải.

Cụ thể, doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm việc kê khai, niêm yết giá, công khai đầy đủ thông tin về giá dịch vụ vận chuyển; bán đúng mức giá đã kê khai và niêm yết. Giá vé máy bay nội địa thường lệ hạng phổ thông cơ bản không được vượt mức giá tối đa theo quy định.

Đáng chú ý, cơ quan quản lý yêu cầu các hãng không lợi dụng biến động tăng của giá nhiên liệu để đẩy giá vé lên cao bất hợp lý. Đồng thời, không để xảy ra tình trạng giá cước tăng khi nhiên liệu tăng nhưng không được điều chỉnh giảm tương ứng khi giá nhiên liệu hạ nhiệt.

Việc tăng cường quản lý giá cước hàng không diễn ra trước giai đoạn cao điểm đi lại cuối năm và Tết Nguyên đán 2027. Cục Hàng không Việt Nam cho biết việc giám sát giá nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, bảo vệ quyền lợi hành khách và hỗ trợ hoạt động du lịch, giao thương.