Qatar Airways, Turkish Airlines và ANA đã đến tìm hiểu hạ tầng Long Thành khi sân bay bước vào giai đoạn thử nghiệm trước ngày khai thác.

Sân bay Long Thành dự kiến bắt đầu khai thác thương mại từ 0h ngày 24/12. Ảnh: Quỳnh Danh.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi đón những chuyến bay thương mại đầu tiên. Từ quy trình làm thủ tục, soi chiếu an ninh đến phục vụ hành khách hạn chế khả năng di chuyển, hàng loạt kịch bản vận hành được triển khai thử nghiệm. Trong khi đó, các hãng hàng không quốc tế lớn cũng liên tiếp đến tìm hiểu hạ tầng tại sân bay mới.

Thử nghiệm toàn bộ hành trình của hành khách

Theo kế hoạch, sân bay Long Thành dự kiến bắt đầu khai thác thương mại từ 0h ngày 24/12. Trong giai đoạn đầu, sân bay có thể khai thác tối đa khoảng 366 chuyến bay mỗi tuần, gồm 322 chuyến nội địa và 44 chuyến quốc tế.

Để chuẩn bị cho cột mốc này, Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang triển khai chương trình thử nghiệm vận hành toàn diện (ORAT), với 55 kịch bản được tổ chức thành 3 đợt từ tháng 9 đến tháng 12.

Trong những ngày gần đây, sân bay đã triển khai kịch bản 1TO-11 nhằm kiểm tra quy trình phục vụ hành khách thông qua 3 tình huống giả định, gồm chuyến bay quốc nội đi, quốc tế đi và quốc tế đến.

Khoảng 50 nhân sự của sân bay cùng các lực lượng liên quan tham gia đóng vai hành khách, trải nghiệm toàn bộ quy trình từ làm thủ tục hàng không, kiểm tra thẻ lên tàu bay, soi chiếu an ninh đến xuất nhập cảnh, kiểm dịch y tế và thủ tục hải quan.

Song song với các khâu phục vụ trực tiếp, đội ngũ kỹ thuật cũng kiểm tra khả năng kết nối dữ liệu hành khách, hành lý giữa các bộ phận, hệ thống kiểm soát tại cửa khởi hành và phát thanh thông báo.

Các tình huống giả định được thực hiện để kiểm tra quá trình vận hành toàn diện của sân bay Long Thành. Ảnh: ACV.

Sân bay cũng triển khai kịch bản 1TO-07 để kiểm tra khả năng phục vụ hành khách hạn chế khả năng di chuyển. Quy trình hỗ trợ người sử dụng xe lăn được rà soát xuyên suốt từ khi vào nhà ga, làm thủ tục, kiểm tra an ninh, xuất nhập cảnh đến khi lên máy bay và nhận hành lý.

Các hạng mục như thang máy, nhà vệ sinh, biển chỉ dẫn, quầy thủ tục ưu tiên và lối di chuyển chuyên biệt cũng được kiểm tra thực tế.

Theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Long Thành, việc chuyển hoạt động sang một cơ sở hạ tầng hàng không có quy mô lớn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều đơn vị. Chương trình ORAT giúp các bên thực hành quy trình, đánh giá năng lực phối hợp và phát hiện những vấn đề kỹ thuật trước khi sân bay chính thức khai thác.

Qatar Airways, Turkish Airlines, ANA đến khảo sát Long Thành

Bên cạnh công tác chuẩn bị vận hành, sân bay Long Thành cũng thu hút sự quan tâm của nhiều hãng hàng không quốc tế.

Trong nửa đầu tháng 11, sân bay liên tiếp đón các đoàn đại diện doanh nghiệp và hãng hàng không đến tham quan, tìm hiểu hạ tầng và điều kiện khai thác.

Ngày 7/11, đoàn đại diện Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Vietnam), Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM cùng các doanh nghiệp Mỹ trong lĩnh vực hàng không, logistics, hạ tầng và giao thông vận tải đã đến khảo sát dự án.

Hai ngày sau (9/11), đại diện Qatar Airways và Turkish Airlines tiếp tục tham quan nhà ga hành khách, tìm hiểu khu vực làm thủ tục, văn phòng làm việc, khu khởi hành và khu vực đến.

Đến ngày 13/11, sân bay Long Thành đã đón đoàn công tác của All Nippon Airways - ANA (Nhật Bản). Hãng tham quan nhà ga, trao đổi về kế hoạch chạy thử ORAT trong tháng 12, đồng thời khảo sát khu vực văn phòng đã đăng ký tại sân bay để đối chiếu với bản vẽ kỹ thuật.

Trước đó, đại diện Korean Air và Emirates cũng từng đến tìm hiểu hạ tầng và điều kiện khai thác tại Long Thành.

Nhiều hãng bay có quy mô và mạng lưới quốc tế lớn đã đến khảo sát tại sân bay Long Thành. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đáng chú ý, đây đều là những hãng hàng không có quy mô và mạng lưới quốc tế lớn. Theo bảng xếp hạng World’s Top 100 Airlines 2026 của Skytrax được Tạp chí Hàng không dẫn lại, Qatar Airways đứng thứ 2, ANA đứng thứ 4 và Turkish Airlines đứng thứ 5 thế giới.

Trong năm tài chính 2025-2026, Qatar Airways vận chuyển hơn 41,8 triệu lượt hành khách, sở hữu đội bay chở khách và hàng hóa gồm 279 máy bay, kết nối 183 điểm đến toàn cầu.

Trong khi đó, Turkish Airlines có mạng bay đến 356 điểm tại 132 quốc gia. Đến cuối năm 2025, hãng sở hữu đội bay 516 chiếc và vận chuyển 92,6 triệu lượt khách trong năm.

ANA cũng là một trong những hãng hàng không chủ lực của Nhật Bản, với đội bay 289 chiếc tính đến ngày 31/3/2026. Trong năm tài chính kết thúc cùng thời điểm, hãng vận chuyển hơn 54,6 triệu lượt hành khách.