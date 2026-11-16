Nút giao nối miền Tây và sân bay Long Thành sắp thông xe tháng này

Theo Ban điều hành dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, các hạng mục xây dựng tại nút giao Tân Hiệp đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng yêu cầu đưa vào khai thác.

Hai nhánh dẫn hướng từ cao tốc Bến Lức - Long Thành và Quốc lộ 51 kết nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cũng đã hoàn thành tất cả hạng mục.

Hiện, phương án tổ chức giao thông và các thủ tục liên quan đang được các cơ quan chức năng phối hợp hoàn thiện. Dự kiến, công trình sẽ được đưa vào khai thác trong tháng 11 này.

Trong giai đoạn đầu, 4 nhánh N1, N9, N10 và N12 sẽ được đưa vào khai thác, mở kết nối trực tiếp giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Trong khi đó, hai nhánh N1.1 và N10.1 kết nối với Quốc lộ 51 chưa được khai thác do các hạng mục trạm thu phí tại đây chưa thi công.

Trước đó, đầu tháng 10, trong chuyến kiểm tra tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các dự án giao thông kết nối, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã yêu cầu UBND TP.HCM và TP Đồng Nai làm việc với các đơn vị liên quan, thống nhất và sớm hoàn thiện thủ tục đưa nút giao Tân Hiệp vào khai thác.

Việc đưa nút giao vào hoạt động cũng sẽ tạo điều kiện cho ôtô trên 9 chỗ lưu thông trên một phần tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, qua đó giảm áp lực giao thông cho Quốc lộ 51.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã đưa vào khai thác đồng bộ toàn bộ tuyến chính từ tháng 5.

Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, phương tiện được phép lưu thông mới chỉ giới hạn ở ôtô dưới 9 chỗ.

Trong khi đó, cao tốc Bến Lức - Long Thành đã khai thác đồng bộ toàn tuyến từ ngày 1/10, với lưu lượng trung bình hơn 25.000 lượt xe mỗi ngày, góp phần giảm tải cho cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vốn đang quá tải.

Khi nút giao Tân Hiệp thông xe, các phương tiện sẽ có thêm lựa chọn kết nối giữa hai tuyến cao tốc. Theo đó, xe có thể di chuyển từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sang cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua nút giao Long Thành; đồng thời, kết nối từ cao tốc Bến Lức - Long Thành sang cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua nút giao Tân Hiệp.

Nút giao Tân Hiệp giữ vai trò kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với nút giao Quốc lộ 51, qua đó liên thông với cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Công trình được kỳ vọng hình thành trục giao thông liên hoàn giữa khu vực Đông Nam Bộ và các địa phương miền Tây, đồng thời mở rộng khả năng khai thác cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, giảm áp lực phương tiện trên Quốc lộ 51.

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