Toàn cảnh 17 km cầu cạn Vành đai 3 TP.HCM dự kiến thông xe tháng này

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews thời điểm đầu tháng 11, đoạn trên cao dài khoảng 17 km, từ nút giao kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến nút giao Tân Vạn đã hoàn thành các hạng mục quan trọng trên tuyến chính.

Các nhà thầu đang tập trung lắp đặt hệ thống chiếu sáng, hoàn thiện công trình an toàn giao thông và những hạng mục cuối cùng để đưa tuyến vào khai thác.

Đoạn thuộc gói thầu XL3 dài hơn 3 km đi ngang qua khu đô thị Vinhomes Grand Park đang được thi công lắp đặt tấm chống lóa để đảm bảo tầm nhìn cho tài xế vào ban đêm.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, hai vị trí cần tập trung hoàn thiện để đưa toàn bộ đoạn tuyến vào khai thác đồng bộ là nút giao kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và nút giao Tân Vạn.

Tại nút giao TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, các đơn vị đang đẩy nhanh thi công những hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11.

Tuyến chính Vành đai 3 TP.HCM đoạn đi qua nút giao này đã cơ bản hoàn thành, đang chờ thảm nhựa.

Các nhánh lên xuống đoạn đi qua chùa Bửu Long (phường Long Bình) đang được trải những lớp nhựa cuối.

Đoạn từ chùa Bửu Long đến nút giao Tân Vạn, công trình cơ bản hoàn thành, nhà thầu đang tiếp tục triển khai các phần việc còn lại để kết nối đồng bộ với đoạn tuyến phía đông.

Việc đưa đoạn trên cao từ nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến Tân Vạn vào khai thác được kỳ vọng tăng năng lực lưu thông tại cửa ngõ phía đông TP.HCM, cải thiện kết nối khu vực Bình Dương trước đây với hệ thống giao thông hướng về các cảng, đồng thời tạo hành lang kết nối với sân bay Long Thành.

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