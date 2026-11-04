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Toàn cảnh 17 km cầu cạn Vành đai 3 TP.HCM dự kiến thông xe tháng này

  • Thứ tư, 4/11/2026 09:40 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Đại công trường Vành đai 3 đoạn qua TP Thủ Đức (cũ) đang vào giai đoạn thi công hoàn thiện với hàng trăm công nhân, kỹ sư. Khoảng 17 km tuyến dự kiến được thông xe cuối tháng này.

17 km cầu cạn Vành đai 3 TP.HCM 'chạy nước rút' để thông xe Đoạn Vành đai 3 trên cao dài khoảng 17 km từ nút giao kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến Tân Vạn, đã cơ bản hoàn thành, đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.
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Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews thời điểm đầu tháng 11, đoạn trên cao dài khoảng 17 km, từ nút giao kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến nút giao Tân Vạn đã hoàn thành các hạng mục quan trọng trên tuyến chính.
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Hướng tuyến 17 km đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua TP Thủ Đức (cũ).
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Các nhà thầu đang tập trung lắp đặt hệ thống chiếu sáng, hoàn thiện công trình an toàn giao thông và những hạng mục cuối cùng để đưa tuyến vào khai thác.
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Đoạn thuộc gói thầu XL3 dài hơn 3 km đi ngang qua khu đô thị Vinhomes Grand Park đang được thi công lắp đặt tấm chống lóa để đảm bảo tầm nhìn cho tài xế vào ban đêm.
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Toàn tuyến đã được lắp hệ thống chiếu sáng, biển báo giao thông.

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Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, hai vị trí cần tập trung hoàn thiện để đưa toàn bộ đoạn tuyến vào khai thác đồng bộ là nút giao kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và nút giao Tân Vạn.
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Tại nút giao TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, các đơn vị đang đẩy nhanh thi công những hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11.

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Tuyến chính Vành đai 3 TP.HCM đoạn đi qua nút giao này đã cơ bản hoàn thành, đang chờ thảm nhựa.
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Đoạn đi qua khu đô thị Vinhomes Grand Park đã được lắp đặt dải phân cách, thảm nhựa.
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Các nhánh lên xuống đoạn đi qua chùa Bửu Long (phường Long Bình) đang được trải những lớp nhựa cuối.
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Dự án Vành đai 3 TP.HCM áp dụng mặt đường nhựa rỗng, giúp thoát nước nhanh, hạn chế đọng nước và giảm tình trạng bắn nước giữa các phương tiện khi trời mưa.
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Đoạn từ chùa Bửu Long đến nút giao Tân Vạn, công trình cơ bản hoàn thành, nhà thầu đang tiếp tục triển khai các phần việc còn lại để kết nối đồng bộ với đoạn tuyến phía đông.
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Việc đưa đoạn trên cao từ nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến Tân Vạn vào khai thác được kỳ vọng tăng năng lực lưu thông tại cửa ngõ phía đông TP.HCM, cải thiện kết nối khu vực Bình Dương trước đây với hệ thống giao thông hướng về các cảng, đồng thời tạo hành lang kết nối với sân bay Long Thành.
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Dự án Vành đai 3 TP.HCM dài hơn 76 km, tổng mức đầu tư hơn 75.300 tỷ đồng, đi qua TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh.
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Tuyến đường được đầu tư nhằm tăng cường kết nối vùng, giảm áp lực cho các tuyến giao thông hiện hữu, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp và logistics.

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Quỳnh Danh

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