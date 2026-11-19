Áp lực bán tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VN-Index mất hơn 13 điểm, lùi xuống dưới mốc 1.700 điểm. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 19/11 trong sắc đỏ khi áp lực bán gia tăng tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm Vingroup, ngân hàng và công nghệ.

VN-Index mở cửa quanh mức 1.689 điểm, thấp hơn đáng kể so với tham chiếu 1.703 điểm. Áp lực điều chỉnh tiếp tục kéo dài trong phiên sáng, có lúc đẩy VN-Index xuống vùng 1.683 điểm. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện giúp thị trường thu hẹp đà giảm, chỉ số vẫn không thể lấy lại mốc 1.700 điểm.

Bước sang phiên chiều, VN-Index có nhịp hồi phục lên gần 1.697 điểm nhưng nhanh chóng suy yếu trước áp lực bán tại các cổ phiếu trụ. Thị trường sau đó giằng co quanh vùng 1.690 điểm cho đến khi đóng cửa.

Kết phiên, VN-Index giảm 13,39 điểm (-0,8%) xuống 1.689,62 điểm; HNX-Index giảm 3,79 điểm (-1,6%) xuống 238,94 điểm; UPCoM-Index giảm 0,76 điểm (-0,6%) xuống 120,36 điểm.

Thanh khoản thị trường tiếp tục suy yếu. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 15.939 tỷ đồng , riêng HoSE ghi nhận khoảng 15.009 tỷ đồng , giảm 14% so với phiên trước.

Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 424 mã giảm (gồm 45 mã giảm sàn), 244 mã tăng (gồm 14 mã tăng trần) và 873 mã giữ tham chiếu.

Trong rổ VN30, chỉ số giảm 18 điểm xuống 1.788 điểm. Nhóm này đóng góp 21 mã giảm, chỉ 4 mã tăng và 5 mã đứng giá.

VN-Index chạm mức thấp nhất một tháng. Ảnh: TradingView.

Áp lực lớn nhất đối với VN-Index đến từ cổ phiếu VIC (-2%) khi riêng mã này lấy đi gần 8 điểm của chỉ số chung. Đây cũng là cổ phiếu có tác động tiêu cực lớn nhất đến thị trường trong phiên.

Cùng chiều, VHM (-0,7%) khiến VN-Index mất thêm 0,69 điểm. Các cổ phiếu khác thuộc nhóm bất động sản như KDH (-2,2%), CEO (-1,6%), NVL (-0,5%) và DXG (-0,5%) cũng giao dịch kém tích cực.

Nhóm ngân hàng tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh với hàng loạt mã giảm giá như LPB (-2,3%), STB (-1,7%), CTG (-1,6%), ACB (-1%), TCB (-0,7%), MBB (-0,5%), VPB (-0,5%) và HDB (-0,5%).

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu ngân hàng vẫn giữ được sắc xanh như BID (+0,5%), VIB (+0,4%) và MSB (+0,3%), trong khi VCB và SHB đóng cửa tại tham chiếu.

Đáng chú ý, cổ phiếu FPT (-2,7%) tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, đóng cửa tại 45.700 đồng/cổ phiếu. Đây là một trong những mã giảm sâu nhất nhóm vốn hóa lớn, đồng thời lấy đi khoảng 0,48 điểm của VN-Index.

Nhóm tiêu dùng và năng lượng ghi nhận nhiều cổ phiếu giảm giá như VNM (-1,7%), MSN (-0,9%), MWG (-0,7%), BSR (-2,3%) và GAS (-0,9%).

Điểm sáng hiếm hoi đến từ một số cổ phiếu công nghiệp, vật liệu và tiện ích như GEX (+1,5%), GEE (+5,1%), CTD (+3%), POW (+1,1%), GEL (+2,1%) và GVR (+0,7%).

Một điểm đáng chú ý khác trong phiên 19/11 là hoạt động bán ròng mạnh của nhà đầu tư nước ngoài.

Trên cả 3 sàn, khối ngoại mua vào khoảng 1.175 tỷ đồng nhưng bán ra gần 2.175 tỷ đồng , tương ứng giá trị bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng .

Áp lực bán tập trung chủ yếu tại các cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó FPT dẫn đầu danh sách với giá trị bán ròng 272 tỷ đồng , tiếp theo là ACB (- 101 tỷ đồng ), VIX (- 70 tỷ đồng ), VIC (- 57 tỷ đồng ).

Ở chiều mua, dòng vốn ngoại giải ngân khá hạn chế. SHS dẫn đầu danh sách mua ròng nhưng giá trị chỉ đạt 27 tỷ đồng , tiếp đến là TCB (+ 17 tỷ đồng ).