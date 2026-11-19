Lao động đăng ký giảm gần 98%, áp lực tài chính kéo dài và sự cạnh tranh từ các hãng gọi xe công nghệ đang đặt Mai Linh trước bài toán tái cấu trúc.

CTCP Tập đoàn Mai Linh, doanh nghiệp đứng sau thương hiệu taxi Mai Linh, vừa ghi nhận biến động lớn về số lao động trên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Theo thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 17/11, tổng số lao động kê khai của Mai Linh giảm từ 5.500 xuống còn 120 người, tương đương giảm 5.380 người (-98%).

Cùng với biến động này, doanh nghiệp thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Đồng Ngọc Danh sang bà Trần Thị Diễm Trang (sinh năm 1971), giữ chức Giám đốc.

Thông tin cập nhật chỉ thể hiện sự thay đổi về số lao động đăng ký của pháp nhân CTCP Tập đoàn Mai Linh, không nêu nguyên nhân điều chỉnh hay số lượng lao động thực tế đã nghỉ việc. Dù vậy, biến động này tiếp tục thu hút sự chú ý tới tình hình hoạt động của Mai Linh, thương hiệu taxi từng có độ phủ lớn trên thị trường vận tải hành khách Việt Nam nhưng đang trải qua quá trình tái cấu trúc kéo dài.

Từ doanh thu hàng nghìn tỷ đến khoản lãi ít ỏi

Thành lập năm 1993 bởi ông Hồ Huy, Mai Linh từng là một trong những thương hiệu taxi lớn nhất Việt Nam, cạnh tranh trực tiếp với Vinasun trên thị trường taxi truyền thống.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của các nền tảng gọi xe công nghệ từ giữa thập niên 2010 đã tạo ra thay đổi lớn đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo báo cáo tài chính, năm 2018, Mai Linh ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất khoảng 2.432 tỷ đồng nhưng lỗ sau thuế 27 tỷ đồng .

Doanh thu tiếp tục giảm xuống 2.217 tỷ đồng năm 2019 và 1.574 tỷ đồng năm 2020. Đến năm 2021, khi dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhu cầu đi lại, doanh thu của hãng chỉ còn 1.064 tỷ đồng , trong khi khoản lỗ sau thuế lên tới 272 tỷ đồng .

Sau đại dịch, tình hình kinh doanh có cải thiện nhưng lợi nhuận vẫn ở mức thấp.

Năm 2022, Mai Linh ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 1.647 tỷ đồng và lãi sau thuế khoảng 1 tỷ đồng . Sang năm 2023, doanh thu giảm còn 1.586 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế đạt gần 4 tỷ đồng .

Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong 6 năm của doanh nghiệp tính đến thời điểm đó, dù tương đối khiêm tốn so với quy mô doanh thu.

MAI LINH BẮT ĐẦU LAO ĐAO SAU ĐẠI DỊCH COVID-19 KQKD hàng năm của Tập đoàn Mai Linh; Năm 2024 là số liệu công ty mẹ. Nhãn 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Doanh thu thuần tỷ đồng 2432 2217 1574 1064 1647 1586 876 Lợi nhuận sau thuế

-27 -6 -185 -272 1 4 4

Năm gần nhất Mai Linh công khai báo cáo tài chính là 2024 cũng tiếp tục cho thấy những khó khăn.

Theo báo cáo tài chính tổng hợp công ty mẹ đã kiểm toán, doanh thu thuần ở cấp công ty đạt gần 876 tỷ đồng , giảm khoảng 11% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 3,7 tỷ đồng .

Tại thời điểm cuối năm 2024, tổng tài sản trên báo cáo tài chính tổng hợp đạt hơn 3.230 tỷ đồng , trong khi nợ phải trả lên tới gần 3.016 tỷ đồng, tương đương hơn 93% tổng tài sản.

Riêng dư nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn, dài hạn đạt khoảng 855 tỷ đồng .

Đáng chú ý, bảng cân đối kế toán còn cho thấy lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty vẫn âm hơn 1.070 tỷ đồng . Trong khi đó, vốn chủ sở hữu chỉ còn gần 215 tỷ đồng , dù vốn góp của chủ sở hữu đạt gần 1.247 tỷ đồng .

Những con số này cho thấy áp lực tài chính mà Mai Linh phải xử lý sau nhiều năm kinh doanh khó khăn, đặc biệt là gánh nặng lỗ lũy kế và nghĩa vụ nợ.

Không chỉ thể hiện trên báo cáo tài chính, một số khó khăn còn xuất hiện tại các đơn vị trong hệ thống Mai Linh.

Tháng 4/2026, Nam A Bank thông báo kế hoạch thu giữ 5 ôtô điện VinFast VF5 Plus của Công ty TNHH Mai Linh Lào Cai để xử lý nợ do doanh nghiệp này không thực hiện nghĩa vụ thanh toán đúng cam kết.

Đây là các phương tiện được đăng ký trong tháng 3 và 4/2025, sử dụng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay tại ngân hàng.

Trước đó, cơ quan thuế TP.HCM cũng phát thông báo về khả năng áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của Mai Linh nếu doanh nghiệp không hoàn thành nghĩa vụ thuế. Theo thông tin công bố, số tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp còn nợ vào cuối năm 2025 khoảng 6,38 tỷ đồng .

Ngoài ra, thông tin từ cơ quan bảo hiểm xã hội TP.HCM khi đó cho thấy CTCP Tập đoàn Mai Linh còn nợ 27 tháng bảo hiểm của 17 lao động, với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng .

Taxi truyền thống trước cuộc đua của Grab và Green SM

Bên cạnh những vấn đề tài chính, Mai Linh còn đối mặt với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường gọi xe.

Nếu trước đây, taxi truyền thống là lựa chọn quen thuộc của người dân tại các đô thị lớn thì hiện nay, khách hàng có thêm nhiều phương án đặt xe qua ứng dụng, với giá cước linh hoạt và khả năng theo dõi hành trình trực tiếp.

Sau Grab, sự xuất hiện và mở rộng nhanh chóng của Green SM (tên cũ Xanh SM) tiếp tục làm gia tăng sức ép cạnh tranh, đặc biệt ở phân khúc gọi ôtô.

Theo báo cáo The Connected Consumer nửa đầu năm 2026 của Decision Lab, tỷ lệ người được khảo sát sử dụng Grab trong quý II đạt 66%, trong khi Green SM bám sát với 64%.

TỶ LỆ TIẾP CẬN CỦA NHỮNG NỀN TẢNG GỌI XE HÀNG ĐẦU

Nhãn Grab Green SM Be Mai Linh Taxi Xe ôm, taxi truyền thống Tỷ lệ % 66 64 25 17 17

Ở chiều ngược lại, tỷ lệ người được khảo sát sử dụng dịch vụ Mai Linh Taxi chỉ đạt 17%, thấp hơn đáng kể so với 2 nền tảng dẫn đầu.

Đặc biệt, tại phân khúc gọi ôtô, Green SM Taxi đã vượt GrabCar về tỷ lệ được lựa chọn sử dụng thường xuyên nhất, lần lượt đạt 42% và 37%.

Các con số trên phản ánh mức độ sử dụng dịch vụ trong nhóm người tham gia khảo sát, không đồng nghĩa với thị phần doanh thu hay số chuyến xe thực tế. Tuy nhiên, kết quả phần nào cho thấy sự thay đổi trong thói quen lựa chọn dịch vụ vận chuyển của người tiêu dùng.

Trước sức ép cạnh tranh, Mai Linh cũng tìm cách thay đổi chiến lược kinh doanh.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, doanh nghiệp từng thể hiện quan điểm thận trọng với việc chuyển đổi hoàn toàn sang taxi điện, do những lo ngại liên quan đến hạ tầng sạc và xử lý pin. Thay vào đó, hãng ưu tiên đầu tư xe hybrid nhằm giảm chi phí nhiên liệu và nâng cao hiệu quả vận hành.

Tuy nhiên, đến năm 2025, Mai Linh đã công bố kế hoạch đẩy mạnh đầu tư taxi điện, từng bước thay thế đội xe cũ.

Trong báo cáo thường niên 2024, ban lãnh đạo Mai Linh cũng xác định chuyển đổi số và thay đổi mô hình kinh doanh là những nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn tiếp theo.

Theo lộ trình được công bố, doanh nghiệp dự kiến phát triển nền tảng Mai Linh Life trong giai đoạn 2025-2027, tích hợp các dịch vụ taxi, logistics, cho thuê xe, trạm sạc và một số dịch vụ khác.

Đến giai đoạn 2028-2030, Mai Linh đặt mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa hoạt động và mở rộng hợp tác quốc tế.

Chủ tịch HĐQT Hồ Huy từng thừa nhận sự cạnh tranh khốc liệt và xuất hiện của các mô hình kinh doanh mới đã đặt Mai Linh trước những thách thức lớn. Theo ông, doanh nghiệp cần thay đổi toàn diện, không chỉ về công nghệ mà cả tư duy, văn hóa, quản trị và mô hình kinh doanh.