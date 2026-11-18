Be Group cam kết giữ cố định mức chiết khấu đối với tài xế đến hết năm 2027, đồng thời không áp dụng cơ chế phí sử dụng ứng dụng linh hoạt theo từng chuyến xe.

Be áp dụng chiết khấu cố định cho tất cả tài xế. Ảnh: Phương Lâm.

CTCP Be Group vừa thông báo sẽ giữ cố định mức chiết khấu đối với các đối tác tài xế đến hết ngày 31/12/2027 nhằm giúp tài xế chủ động tính toán doanh thu, chi phí và kế hoạch hoạt động dài hạn.

Động thái này diễn ra sau khi nền tảng gọi xe công nghệ công khai cấu trúc chiết khấu dành cho đối tác tài xế từ tháng 9.

Theo Be Group, doanh nghiệp không áp dụng cơ chế phí sử dụng ứng dụng linh hoạt theo từng chuyến xe, khung giờ hay thời điểm trong ngày. Thay vào đó, mức chia sẻ doanh thu được công bố trước và duy trì ổn định theo cam kết.

Hiện tỷ lệ chiết khấu Be giữ lại rơi vào khoảng 30,3% tại thị trường Hà Nội và 23,9% tại TP.HCM. Doanh nghiệp cho biết khoản thu này được sử dụng để tái đầu tư cho các chương trình thưởng, khuyến mãi, chi phí vận hành và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đáng chú ý, Be Group cho biết các chương trình khuyến mại dành cho khách hàng sẽ không làm giảm cơ sở tính doanh thu của tài xế.

Cụ thể, đối với chương trình ưu đãi triển khai dịp cuối năm, toàn bộ đối tác tài xế 2 bánh và 4 bánh vẫn được tính doanh thu theo tỷ lệ chia sẻ trên giá trị chuyến đi trước khi áp dụng mã khuyến mại. Chính sách này không kèm điều kiện bổ sung để tài xế được hưởng quyền lợi.

Đại diện Be Group cho biết doanh nghiệp hướng đến việc công khai toàn bộ cấu trúc phân chia doanh thu, thay vì chỉ công bố một tỷ lệ chiết khấu đơn lẻ. Theo đó, tài xế cần được biết rõ số tiền mình nhận được, phần nền tảng giữ lại và khoản nộp Nhà nước trên tổng số tiền khách hàng chi trả.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp nhấn mạnh việc cố định mức chia sẻ doanh thu và hạn chế thay đổi theo từng chuyến đi hoặc khung giờ, qua đó giúp tài xế dự tính thu nhập và chủ động lập kế hoạch.

Be Group cũng nêu quan điểm không sử dụng phạt tiền làm công cụ điều hành chính. Các biện pháp kỷ luật, nếu cần thiết, nên gắn với yếu tố an toàn và ứng xử trong quá trình cung cấp dịch vụ, thay vì gắn với tỷ lệ thu nhập của tài xế.

Ngoài cam kết về chiết khấu, Be Group triển khai các chương trình thưởng dành cho đối tác hai bánh và bốn bánh đến ngày 28/2/2027, cùng gói hỗ trợ tổng giá trị lên đến 2,5 tỷ đồng nhằm giảm một phần chi phí vận hành và sinh hoạt cho tài xế.