California Fitness & Yoga vừa chính thức lên tiếng về những khó khăn và khẳng định ban lãnh đạo vẫn đang hiện diện để tiếp nhận ý kiến của hội viên.

California Fitness & Yoga gửi lời xin lỗi đến hội viên và đối tác vì những gián đoạn thời gian qua. Ảnh: California Fitness & Yoga.

Vào sáng ngày 19/11, trên trang mạng xã hội chính thức, California Fitness & Yoga gửi lời xin lỗi đến hội viên và đối tác vì những gián đoạn, bất tiện cùng sự chờ đợi kéo dài trong thời gian qua. "Chúng tôi hoàn toàn thấu hiểu những lo lắng, bức xúc của quý vị và ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan", thông báo nêu.

Đáng chú ý, California xác nhận ban lãnh đạo của chuỗi vẫn đang hiện diện, trực tiếp làm việc và đẩy nhanh tiến trình đàm phán tái cấu trúc với các đối tác chiến lược nhằm tìm ra giải pháp khả thi nhất để ổn định vận hành và từng bước đảm bảo giải quyết quyền lợi cho hội viên.

Do quá trình tái cấu trúc cần tuân thủ các quy định bảo mật và trình tự cần thiết, phía đơn vị chưa thể công bố chi tiết ở thời điểm hiện tại. Ngay khi các phương án được thống nhất và đủ điều kiện triển khai, California cho biết sẽ thông báo chính thức đến hội viên trong thời gian sớm nhất.

Trong thời gian này, theo California, số lượng yêu cầu hỗ trợ đang ở mức cao trong khi nguồn lực xử lý còn hạn chế, thời gian phản hồi đối với một số trường hợp có thể kéo dài hơn thông thường.

Trước đó vào tối 14/11, California Fitness & Yoga phát thông báo tạm dừng hoạt động câu lạc bộ California Bình Dương kể từ ngày 15/11. Thông báo được đưa ra lúc 23h, chỉ vài giờ trước thời điểm cơ sở ngừng đón khách.

Đây là câu lạc bộ cuối cùng còn hoạt động trong hệ thống California Fitness & Yoga trên cả nước, sau khi hàng loạt chi nhánh tại TP.HCM và các địa phương khác lần lượt đóng cửa.

Trong thông báo, doanh nghiệp cho biết việc tạm dừng hoạt động nhằm phục vụ điều chỉnh công tác vận hành toàn hệ thống. Thẻ hội viên tiếp tục được bảo lưu.

Tuy nhiên, California Fitness & Yoga chưa công bố thời gian dự kiến mở cửa trở lại, địa điểm tập thay thế hoặc phương án hoàn phí đối với các dịch vụ khách hàng đã thanh toán nhưng chưa sử dụng.

Trước đó, ngày 3/11, California Fitness & Yoga thông báo tạm đóng cửa câu lạc bộ tại Aeon Mall Bình Tân (TP.HCM) cho đến khi có thông báo mới, với lý do điều chỉnh hoạt động vận hành. Ngày 25/10, chuỗi phòng tập này cũng dừng hoạt động toàn bộ cơ sở tại Hà Nội. Cùng thời gian, chi nhánh tại Nha Trang ngừng đón khách, sau các cơ sở ở Biên Hòa và Đà Nẵng.

Ngày 31/10, California Fitness & Yoga từng lấy ý kiến hội viên về gói tập tạm thời, với mức phí dự kiến 599.000 đồng/tháng cho hội viên hiện tại và 999.000 đồng/tháng đối với khách hàng mới. Đề xuất thu thêm phí vấp phải phản ứng của nhiều người đã thanh toán trước cho các gói tập dài hạn.

Ngày 4/11, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết hội viên có thể khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền để yêu cầu chấm dứt hợp đồng và hoàn trả chi phí, kể cả trường hợp hợp đồng mẫu của doanh nghiệp có điều khoản trọng tài. Việc khách hàng có được hoàn tiền hay không, cùng số tiền cụ thể, sẽ do tòa án xem xét, quyết định nếu vụ việc được thụ lý.

Theo thông tin đăng tải trên trang mạng xã hội chính thức, kênh tiếp nhận chính thức của California Fitness & Yoga tiếp tục được duy trì để ghi nhận các phản hồi, yêu cầu tra cứu thông tin gói tập, phản ánh và kiến nghị của hội viên tại: Hotline: 1900.6934 Email: memberrelations@cali.vn